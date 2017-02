„Wir werden die Reichenstraße nicht aufgeben“ Citymanagerin Gunhild Mimuß sorgt sich um Bautzens Einkaufsboulevard. Um den Leerstand zu bekämpfen, gibt es nun einen neuen Plan.

Optimismus ist für Bautzens City-Managerin Gunhild Mimuß gerade in schweren Zeiten wichtig. Trotz der harten Konkurrenz kann Bautzens Einzelhandel durchaus punkten, davon ist sie fest überzeugt. © Robert Michalk

Auf Bautzens Boulevard haben innerhalb weniger Monate mehrere Geschäfte geschlossen. Die SZ sprach darüber mit der Citymanagerin Gunhild Mimuß.

Frau Mimuß, auf der Reichenstraße hat jetzt der sechste Laden zugemacht. Wie ernst ist die Lage?

Die Lage ist sehr ernst – und sie wird noch ernster. Das haben Studien schon vor Jahren prognostiziert und die Realität folgt auch hier in Bautzen: Aufgrund des großen Drucks aus dem Online-Handel bekommt der stationäre Einzelhandel in bestimmten Segmenten Absatzschwierigkeiten.

Welche Segmente sind das?

Die Textilbranche ist davon sehr betroffen. Aber auch andere Bereiche, die sich im Internet widerspiegeln, haben Probleme. Man muss jetzt gucken, dass man im stationären Einzelhandel die Felder bedient, die das Internet nicht abdecken kann.

Womit könnte der Handel punkten?

Der Bautzener Einzelhandel ist aufgrund der Stadtstruktur eher kleinteilig. Charmante Läden mit einem individualisierten Sortiment können punkten. Aber auch alles, was in Richtung Handwerk und Maßanfertigung geht. Gemütliche Bistros und Cafés können die Aufenthaltsqualität verbessern. Gute Chancen haben nicht zuletzt alle Geschäfte, die was mit Kinderbekleidung, Spielzeug und Familienangeboten zutun haben. Das fehlt in Bautzen noch.

Was tun Sie als Citymanagerin?

Dazu muss ich zunächst sagen, dass ich als Citymanagerin nicht bei der Stadt Bautzen angestellt bin, sondern vom Innenstadtverein Bautzen mit dem Citymanagement beauftragt wurde. Im Groben betrifft das die Belebung der Innenstadt und die Verknüpfung von Handel und Tourismus. Außerdem bin ich die Schnittstelle der Händlerschaft zur Stadtverwaltung.

Sie haben 2016 viel Kraft in die Reichenstraße gesteckt, um die Öffnungszeiten zu verbessern. Das ist gescheitert. Ist das für Sie sehr enttäuschend?

Ja. Aber ich bin auf die Hilfe der Partner angewiesen. In dem Fall waren das die Händler auf der Reichenstraße. Es ist gescheitert, weil wir es gemeinsam nicht geschafft haben. Der Versuch, an den Sonnabenden auf der Reichenstraße einheitlich länger zu öffnen, war letztlich eine Offensive für die Stadt Bautzen. Wir wollten erst mal auf der Reichenstraße beginnen und dann gucken, dass wir das innenstadtweit ausdehnen.

Wird die Reichenstraße jetzt ihrem Schicksal überlassen?

Nein. Natürlich werden wir die Reichenstraße nicht aufgeben. Aber wir hätten im vergangenen Jahr die Chance gehabt, das Blatt zu wenden. Und wir haben durch das Projekt „Bis 18 Uhr geöffnet“ und durch den Testshop tatsächlich sehr viele Interessenten gewonnen. Ich habe täglich ein bis zwei Gespräche zum Thema Testshop und Geschäftsneugründung. Es ist nicht so, dass hier keiner ein Geschäft aufmachen will. Aber wir müssen gemeinsam die optimalen Bedingungen dafür schaffen. Wir hätten mit einheitlichen Öffnungszeiten die Chance gehabt, die Reichenstraße zu beleben. Jetzt haben wir den Leerstand.

Sie wirken diesbezüglich sehr besorgt...

Ich finde das sehr bedenklich. Denn ein Leerstand folgt dem nächsten. Wenn wir das jetzt zwei Jahre so laufen lassen, könnte die Reichenstraße ihren Status als Haupteinkaufsstraße verlieren. Davon profitiert niemand in Bautzen – weder der Einzelhändler noch die Immobilienbranche. Im schlimmsten Falle hat die Stadt nachher die enormen Kosten zu tragen, um die Straße wiederzubeleben. Denken Sie an Duisburg, Gelsenkirchen, Kamenz – Das sind Orte, wo der innerstädtische Handel gestorben ist und wo man jetzt mit viel Geld und Zeit versucht, ihn wiederzubeleben.

Jetzt will die Stadt einen Leerstandsmanager einstellen – Geben Sie die Reichenstraße an ihn ab?

Ja. Die Situation auf der Reichenstraße ist so eine große Nummer, dass es von mir allein nicht zu stemmen ist.Wir werden aber eng Hand in Hand arbeiten. Leerstandsmanagement bedeutet dabei vor allem das Einzelgespräch mit den Eigentümern und den Immobilienfirmen. Das ist langwierig.

Und was wird aus der Testshop-Idee?

Der alte Testshop befindet sich ja jetzt in Vermietung. Damit war er erfolgreich. Ich bekomme aber weiter Anfragen. Und sicherlich der erste Job des Leerstandsmanagements wird es sein, gemeinsam mit mir einen neuen Testshop zu eröffnen. Hier befinde ich mich schon in Verhandlungen. Denn jede Belebung zählt. Nur ein einziges Geschäft kann dafür sorgen, dass eine ganze Straße aufgewertet wird.

Gespräch: Madeleine Arndt

zur Startseite