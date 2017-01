„Wir werden die Kontogebühren anheben“ Sparkassenchef Dirk Albers über die Krise auf dem Weltfinanzmarkt und die Folgen für die Sparer in der Oberlausitz.

Sparkassenvorstand Dirk Albers hat für die Sparer keine guten Nachrichten. Seine Bank und das altbewährte Geschäftsmodell stehen unter erheblichem Druck. © Uwe Soeder

Wenn’s ums Geld geht – Sparkasse. Seit über 50 Jahren begleitet dieser Slogan die Menschen, erst in der früheren BRD und später auch im wiedervereinten Deutschland. Seit je her galt die Sparkasse als verlässliche Bank. Doch dieser Nimbus schützt schon lange nicht mehr vor der Krise des weltweiten Finanzsystems. Die Null-Zins-Politik im Euroraum setzt auch die guten alten Sparkassen und ihr bewährtes Geschäftsmodell erheblich unter Druck. Diese Entwicklungen werden auch für die Kunden in der Oberlausitz nicht ohne Folgen bleiben, erklärt Dirk Albers, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Bautzen.

Herr Albers, fürs Ersparte gibt es kaum noch Zinsen, es droht sogar das Gegenteil. Ab wann muss der kleine Sparer bei Ihnen für seine Einlagen zahlen?

Das Sparen gehört zur DNA einer Sparkasse. Das ist das Erbgut, was eine Sparkasse in sich trägt. Deshalb ist es unser Ansatz, Verwahrentgelte zu vermeiden. Wir wollen den kleinen Sparer nicht belasten. Ausschließen können wir es aber nicht. Wenn ein Kreditinstitut damit anfängt, kann es zu einem Dominoeffekt kommen. Bei den gewerblichen Kunden und den Kommunen gibt es seit 1. Januar Verwahrentgelte.

Dann gestatteten Sie mir einen zweiten Anlauf. Es bliebe noch die Möglichkeit, an der Gebührenschraube zu drehen ...

Bisher haben wir durch die Einnahmen aus Zinsen die Kontoführungsgebühren teilweise quer subventioniert. Das fällt jetzt weg. Keine Zinsen am Kapitalmarkt heißt auch kaum noch Ertrag. Wir schauen uns genau an, was die Erbringung einer Leistung kostet. Wenn ein Kunde eine Leistung in Anspruch nimmt, bezahlt er sie auch. Mit dem Thema Gebühren beschäftigen sich derzeit aber auch andere Institute.

Das heißt, die Kunden werden in absehbarer Zeit mehr zahlen?

Wir werden dieses Jahr eine Preiserhöhung haben – voraussichtlich ab Mitte des Jahres. Wie genau das aussehen wird, da sind wir derzeit noch dabei. Wir haben das letzte Mal 2004 unsere Preise angepasst. Die im Sommer 2013 eingeführten neuen Preismodelle dienten lediglich der Anpassung beziehungsweise Zusammenführung unserer sehr unterschiedlichen Preismodelle. Wenn sie das mit einem Bäcker oder Fleischer vergleichen, dort sind in den vergangenen Jahren auch die Preise angepasst worden. Das werden wir jetzt auch tun.

Können Sie es noch mal sehr vereinfacht erklären, worin eigentlich die Ursachen für die niedrigen Zinsen liegen?

Das ist tatsächlich sehr kompliziert. Einfach gesagt liegt es an der Europäischen Zentralbank, die seit Jahren die Zinsen deutlich niedrig hält. Inzwischen liegt der Zins für kurzfristige Anlagen im Negativbereich. Wenn wir das Geld der Sparer bei der Bundesbank kurzfristig parken, liegt dort der Zins aktuell bei minus 0,4 Prozent. Die EZB versucht damit, die Wirtschaft innerhalb der Europäischen Union zu stabilisieren, insbesondere die südlichen Staaten des Euroraums. Erwartet wird, dass Firmen mehr Kredite aufnehmen, das Geld investieren und Arbeitsplätze schaffen. Meiner Einschätzung nach funktioniert das aber nicht. Zugleich argumentiert die EZB damit, die Inflationsrate auf das strategische Ziel von zwei Prozent bringen zu wollen. Da ist der Zins ein Instrument.

Welche Folgen hat diese Politik für die Kreissparkasse Bautzen?

Der Zins ist abgeschafft. Unser Modell, Kundeneinlagen verzinst einzusammeln und in Form von Kundenkrediten oder am Kapitalmarkt verzinslich anzulegen, funktioniert kaum noch. Wir müssen dennoch unsere Kosten erwirtschaften. In den vergangenen fünf Jahren ist unser Ertrag um gut fünf Millionen Euro zurückgegangen, die Kosten sind aber um eine Million gestiegen. Dahinter stecken vor allem Tarifsteigerungen. Uns fehlen also sechs Millionen Euro in diesem Bereich. Das klingt nicht viel, wird sich in den nächsten Jahren aber verschärfen. Im Moment leben wir noch von Geldern aus Geschäften, die eine längere Zinsbindung haben. Wenn diese Kredite oder Wertpapiere fällig werden, dann legen wir zu null oder im Minusbereich an.

Und dann?

Das ist für uns eine Herausforderung. Ein Punkt ist, dass wir die Preise für die Konten überprüfen. Das allein genügt aber nicht. Wir werden auch schauen, wie wir durch interne Prozesse noch schlanker werden.

Das klingt nach möglichen Entlassungen und Filialschließungen ...

Wir sind ein Kreditinstitut vor Ort mit lebenden Menschen, keine Direktbank. Wir sind regional verankert, das ist unser Auftrag. Deshalb können und wollen wir nicht so intensiv an der Personalschraube drehen. Wir haben mit einer Anzahl unserer Mitarbeiter sozialverträglich Altersteilzeitvereinbarungen getroffen. Dieses Einsparungspotenzial werden wir nutzen. Was die Filialen betrifft, so haben wir uns gerade erst entschieden, an unserem Netz festzuhalten. Wir möchten dieses Netz aufrechterhalten. Ich kann für die nächsten zehn Jahre aber auch nichts ausschließen.

Der Zins hängt im Keller – nur beim Dispokredit nicht. Warum eigentlich?

Wir wissen nicht, wann unsere Kunden den Kredit in Anspruch nehmen, müssen aber stets Geld dafür vorhalten, dafür zahlen wir auch. Anderseits ist es so, dass in den vergangenen fünf Jahren der Tagesgeldzins um einen Dreiviertelprozentpunkt zurückgegangen ist – unsere Dispozinsen sanken um drei Prozentpunkte.

Sie müssen bei der Bundesbank für Ihre Einlagen Negativzinsen zahlen. Wäre es nicht cleverer, das Geld Ihren Kunden als zinslose Darlehen anzubieten?

(lacht). Eine gute Frage. Wir stellen Geld zur Verfügung und verdienen daran, um die Mitarbeiter zu bezahlen und um das Filialnetz aufrechtzuerhalten. Wenn wir keine Zinsen verlangen, hätten wir keine Margen mehr. Zudem bergen Kundenkredite Risiken, die im Zinssatz einkalkuliert sind.

Zu Weihnachten wurden sicher wieder viele Geldgeschenke gemacht. Wie lässt sich das derzeit am besten anlegen?

Das hängt davon ab, was ich damit machen will. Auf jeden Fall sollte niemand das Geld unters Kopfkissen legen. Es gibt noch Geldanlagen, die Erträge bringen: Wertpapiere, Fonds, Bausparvertrag. In jedem Fall sollte man sich dazu beraten lassen.

Gespräch: Sebastian Kositz

