„Wir werden ausgequetscht“

Michalis Routzakis, 66, offenes Hemd, prüfender Blick, mittelgroß, schlank, wirkt nicht nur müde. Er ist es auch. Routzakis wühlt in einer Plastiktüte aus dem Supermarkt. Sie ist voller Medikamente. Endlich hat er die Arznei gefunden, die er um diese Zeit unbedingt nehmen muss. Täglich. Routzakis schluckt die Pille. Die Tüte lässt er auf dem Holztisch in seinem Wohnzimmer einfach liegen. Er wird bald wieder hineingreifen.

Der Grieche erlitt im August 2013 gleich mehrere Herzinfarkte. Er braucht rund 300 Euro für Medikamente. Jeden Monat. Das ist sein Eigenanteil, den er zu berappen hat, obgleich ihm amtlich ein Behinderungsgrad von 80 Prozent bescheinigt worden ist. Das Geld hat er nicht. Sein Einkommen: null Euro. Und dies schon seit Jahren. Auf seine Rente wartet er noch. Um die Medikamente gratis zu beschaffen, macht er sich immer wieder auf den Weg zu einer Sozialklinik. Sie versorgt auf Spendenbasis Tausende bedürftige Patienten.

Routzakis ist tief gefallen. Der studierte Ökonom war Top-Manager in diversen Baufirmen, er verdiente 7 000 Euro im Monat, vierzig Jahre lebte er mit seiner Familie im reichen Norden der Vier-Millionen-Metropole, zwei seiner drei Kinder haben in London studiert. Zum Verhängnis wurde ihm die Investition in eine Windparkanlage auf dem Peloponnes. Sein Geschäftspartner, eine große französische Firma, ließ ihn im Stich, als die desaströse Krise in Hellas ihren Anfang nahm. Die Begründung der Franzosen: Griechenland habe keine Zukunft mehr. Punkt.

So verlor Routzakis sein ganzes Hab und Gut. Er musste seine Häuser verkaufen, die Ölbilder, den Familienschmuck. Was sich tief ins Gedächtnis seiner Frau Erofili, früher Verkäuferin, nun ebenfalls arbeitslos, eingegraben hat: „Der schlimmste Moment war, als wir unsere Eheringe verkaufen mussten.“ Ihre Stimme stockt. Sie kann nicht weiterreden. Ihre Augen füllen sich mit Tränen.

Für Medikamente, für die Miete der Wohnung im Südosten Athens, für Lebensmittel vom Discounter: Das Paar braucht etwa 1 500 Euro im Monat, um über die Runden zu kommen, so Routzakis. Das Geld kriegen sie von Verwandten, auch aus dem Ausland. Sie schämen sich dafür. Aber es geht nicht anders. Denn in Hellas existiert keine Grundsicherung. Das Arbeitslosengeld, ohnehin ein Almosen, wird höchstens 24 Monate bezahlt. Danach ist Schluss.

Routzakis‘, gelinde gesagt, diffizile Lage wird sich auch nicht verbessern, weil die Athener Links-Rechts-Regierung unter dem im Juli 2015 jäh gezähmten Spargegner Alexis Tsipras vom „Bündnis der Radikalen Linken“ („Syriza“) nach monatelangen zähen Verhandlungen mit Griechenlands öffentlichen Geldgebern EU, EZB, IWF sowie ESM im Eilverfahren gerade ein neues, schmerzliches Sparpaket durch das Parlament gepeitscht hat. Es ist schon das neunte, das dritte unter Tsipras, das in Athen seit März 2010 verabschiedet wurde

Es ist ein Konvolut, genau 941 Seiten dick, voller neuer Gräuel und Grausamkeiten für Rentner und Pensionäre, Freiberufler, Lohn- und Gehaltsempfänger, Privathaushalte sowie Mittellose und Arbeitslose. Das simple Motto: Renten und Zulagen für Hilfsbedürftige runter, Steuern rauf. Es gibt fortan auch Steuern auf Steuern. Die Sparmaßnahmen werden zwar jetzt beschlossen, aber stufenweise erst ab 2018 bis einschließlich 2021 umgesetzt. Das gesamte neue Sparvolumen bis 2021: 5,4 Milliarden Euro. Die Regierung hatte bereits im Sommer 2015 Kürzungen im Volumen von 8,6 Mrd. Euro beschlossen. Das gesamte Sparvolumen aller Sparpakete seit Tsipras‘ Machtübernahme im Januar 2015 erreicht so fulminante 14 Milliarden Euro.

Obschon allenthalben klar ist, dass auch das 9. Sparpaket seit Ausbruch der Hellaskrise die hiesige Wirtschaft wohl abwürgen wird, sprüht die Regierung Tsipras mit Blick auf Hellas‘ Wachstumsperspektiven vor Zuversicht. Das griechische Bruttoinlandsprodukt soll 2017 um 1,8 Prozent wachsen, dann um 2,4 Prozent (2018), um 2,6 Prozent (2019), um 2,3 Prozent (2020) und um 2,2 Prozent (2021).

Nur: Die griechische Wirtschaftsleistung brach von 2008 bis 2013 um summiert 27,3 Prozent ein, von 2014 bis 2016 stagnierte sie. Folglich wird man 2021 auch nicht annähernd den Vorkrisen-Stand erreicht haben. Die Arbeitslosigkeit soll zudem von gegenwärtig 23 Prozent auf 16,3 Prozent sinken. Wunschdenken? Nicht nur notorische Zweifler verweisen darauf, dass Hellas seit Oktober 2016 wieder in die Rezession gerutscht sei – als einziges EU- und Euroland.

„So lange und so hart hat noch kein Land sparen müssen. Nicht einmal Länder, die Kriege vom Zaun gebrochen haben, wurden so sehr bestraft“, polterte Georgios Kavvathas von der Griechischen Vereinigung der Händler und Mittelstandsunternehmen (GSEVEE) bei einer Anhörung im Athener Parlament. Was auch Kavvathas weiß: Die ohnehin eingebrochene Inlandsnachfrage in Griechenland wird sich bis 2021 mit diesem Sparkurs kaum erholen. Mit fatalen Folgen: Der Privatkonsum macht weiter mehr als 70 Prozent der griechischen Wirtschaftsleistung aus.

Daran wird auch der erwartete Supersommer für die griechische Boombranche Tourismus nur wenig ändern. Die griechischen Exporte schwächeln weiter, in Sachen Investitionen aus dem Ausland ist Griechenland EU-Schlusslicht.

Die Laune der Griechen ist mies. Egal, wen man in diesen Tagen auf den Straßen Athens, Thessalonikis oder anderswo fragt: Die Griechinnen und Griechen stöhnen schon jetzt angesichts der nicht enden wollenden radikalen Einschnitte und der fortgesetzten massiven Überbesteuerung. Unverhohlen klagen sie: „Wir werden ausgequetscht!“

Besonders die Rentner müssen bluten. Kassierte ein Rentner der größten Versicherungskasse IKA 2010 noch eine Jahresrente von 30 384,10 Euro, wird er 2019 nur noch eine Rente von 15 520,02 Euro erhalten, wie Experten penibel vorrechnen – brutto wohlgemerkt. Ein Rückgang von 50 Prozent. Ein Beamter mit Uni-Abschluss und nach 35 Dienstjahren strich 2010 eine Pension von insgesamt 26 244,06 Euro ein, im Jahr 2019 werden es hingegen nur noch 14 229,12 Euro sein – minus 45,8 Prozent.

Das fröhliche Schröpfen hat damit aber noch kein Ende. Denn der Steuerfreibetrag sinkt mit Tsipras‘ neuem Sparpaket weiter, von derzeit 8 636 Euro auf 5 636 Euro – für Steuerpflichtige ohne Kinder. Wen das am härtesten trifft? Die Ärmsten der Armen.

Einmalig in Europa: Seit 2013 weisen die hellenischen Privathaushalte eine negative Sparquote auf. Allein 2016 erreichte sie ein Minus von fulminanten 9,4 Prozent, wie jüngst eine Studie ergab. Das heißt: Die Griechen zehren von ihren immer weiter schrumpfenden Rücklagen, falls sie noch welche haben. Zum Vergleich: Die EU-Länder weisen unisono konstant eine positive Sparquote von rund zehn Prozent auf.

Dem brutalen Dauersparen in Athen zum Trotz: Die Staatsschulden werden im Jahr 2021 höher als Ende 2009 sein. Damals ging der griechische Staat faktisch bankrott. Konkret: Belief sich die griechische Staatsschuld per Ende 2009 auf 299 Milliarden Euro, wird sie im Jahr 2021 auf 316 Milliarden Euro gestiegen sein – prognostiziert die Regierung Tsipras.

Kein Wunder, dass die Regierung von Umfragetief zu Umfragetief eilt. Den knallharten Sparkurs will sie daher mit „positiven“ Gegenmaßnahmen wie Mietzuschüssen oder Gratis-Mahlzeiten für Schüler versüßen, um so ihr linkes Profil zu schärfen. Der Haken daran: Das greift erst dann, wenn die angepeilten exorbitanten Haushaltsüberschüsse übertroffen werden.

Tsipras betont immer wieder: Das sei „das letzte Opfer“, das die Griechen bringen müssten. Diesmal wirklich! Das Problem: Kaum einer glaubt das. Schon im nächsten Jahr könne man sich wieder frisches Geld an den internationalen Kapitalmärkten beschaffen, legt Tsipras nach. Und: Die geforderte Schuldenerleichterung komme auch bald. Durchhalteparolen? Mikis Theodorakis, 91, weltberühmter Komponist und Gallionsfigur der griechischen Linken, fällt jedenfalls ein niederschmetterndes Urteil über den Premier: „Tsipras ist ein unmoralischer Machtmaniker.“ Abschätziger geht es nicht.

Routzakis lässt das alles kalt. Das neue Sparpaket ruft bei ihm vor allem Apathie, Enttäuschung und Resignation hervor. „Ich bin erledigt“, sagt Michalis Routzakis ganz offen. Seine Frau Erofili weint. Nun heftig.

