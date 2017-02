„Wir werden auch ungewöhnliche Wege gehen müssen“ Der Stolpener Geologe Thomas Scholle bereitet die Historie der Stadt auf. Dabei kommt er auch zu neuen Erkenntnissen.

Im kommenden Jahr feiert die Stadt Stolpen ihren 800. Geburtstag. Bis dahin soll ein Aufsatzband von etwa 20 Autoren mit Texten über die Stadtgeschichte fertig sein. Muss aufgrund von Forschungen die Geschichte vielleicht komplett neu geschrieben werden? Der Experte weiß Antworten darauf.

Herr Scholle, Sie waren Ende letzten Jahres mit einigen ihrer Fachkollegen in Stolpen unterwegs und haben Proben im Basalt genommen. Warum?

Ich stehe mit den Fachleuten aus dem Geologischen Landesamt und dem Senckenberg-Institut in Görlitz seit Jahren in einem intensiven fachlichen Austausch, logischerweise vor allem zum Thema Basalt von Stolpen. Anfang Dezember 2016 waren wir gemeinsam auf einer Exkursion in Stolpen unterwegs, auf der ich meine Kartierungsergebnisse der letzten 20 Jahre vor Ort gezeigt und erläutert habe. Ich habe seit 1996 mehr als 85 Aufschlüsse in Stolpen dokumentiert und hieraus ist eine neue Karte entstanden, die sicher im Aufsatzband „Stolpen 800“ publiziert wird. Daraus haben sich einige neue Aspekte ergeben, zum Beispiel fächerförmige Basalte oder Schlackeneinschlüsse, die so noch nicht bekannt waren.

Muss nun die Geologie des Basaltes von Stolpen neu geschrieben werden?

Das überlasse ich den externen Fachleuten, die im Aufsatzband eine umfangreiche Darstellung der neuen Forschungsergebnisse publizieren werden. Hierbei werden mehrere Geologen mit Spezialisierungen an den Bereichen Tektonik, Mineralogie und Geochemie mitarbeiten. Wir haben in diesem Zusammenhang nochmals Ende Januar umfangreiche Proben in einigen Kellern der Stadt genommen, da wir hier weitere wichtige Stoffe und Daten gewinnen wollen.

Die Finanzierung des Aufsatzbandes war bis vor Kurzem noch nicht ganz so klar. Sind Sie da einen Schritt weiter?

Es ist uns gelungen, mit der Volksbank Pirna einen Hauptsponsor zu gewinnen. Daneben werden wir auch das Thema Werbeseiten als Kleinanzeigen im Aufsatzband „Stolpen 800“ für die ortsansässigen Gewerbetreibenden und Freiberufler und das Crowdfunding anschieben.

Werbeanzeigen in einem Aufsatzband über die Historie der Stadt. Ist das nicht etwas ungewöhnlich?

Die Finanzierung einer solchen Aktion muss vorab gesichert werden, vor allem hinsichtlich der Druckkosten. Wir werden auch ungewöhnliche Wege gehen müssen. Wir werden zum Beispiel auch einige Werbeseiten im Heft anbieten. Vorgesehen sind Werbeanzeigen der Firmen, Ladengeschäfte, sonstigen Gewerbetreibenden und Freiberufler im Visitenkartenformat. Diese Werbeanzeigen sind auch ein besonderes Zeitdokument. Wir haben übrigens mit Hilfe von Werbeanzeigen in älteren Chroniken einige wichtige Erkenntnisse, zum Beispiel zum Thema Geschäftsinhaber in Stolpen, gewinnen können. Im Rahmen des Crowdfundings bezahlen die Besteller „ihre“ Hefte vorab und wir nutzen das Geld für die Finanzierung der Druckkosten.

Welche Vertriebswege werden Sie nutzen?

Wir sind noch dabei, die Vertriebswege zu klären. Auch hier wird die Volksbank Pirna mit ihrer Zweigstelle in Stolpen eine besondere Rolle spielen, denn dank der dortigen Öffnungszeiten ist sie ein optimaler Vertriebspartner. Weitere Verkaufstellen werden die Ladengeschäfte sein. Zudem klären wir, ob die Texte aus dem Internet herunter geladen werden können.

Das Gespräch führte Anja Weber.

