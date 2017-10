„Wir warten nicht, bis etwas Schlimmes passiert“ So reagieren die Grundschulen auf die Nachricht eines Mannes, der mehrere Jungen in seine Wohnung lockte.

Gefährlich oder nicht? Das fragen sich viele Eltern nach der Nachricht eines falschen Polizisten. Eigentlich unglaublich, dass Kinder nach allen Belehrungen immer noch mit Fremden mitgehen. © Kristin Richter

Die Nachricht vom falschen Polizisten, der Jungen in seine Wohnung gelockt hat (SZ berichtete) fand sofort Resonanz in den städtischen Grundschulen. „Ich habe noch mal alle Kollegen zu einer Belehrung angewiesen“, sagt Sieglinde Unruh, die Schulleiterin der vierten Grundschule am Schacht. Alle Klassen sind also aus aktuellem Anlass auf die Problematik eingegangen. Auch die Eltern sollen „vorsichtig“ mit ihren Kindern reden, so Unruh. Denn der eine reagiere sensibler auf mögliche Gefahren als der andere.

Die Klassenleiter an der zweiten Grundschule Bobersberg sollen ebenfalls mit ihren Schülern über das Thema „Verhalten zu Fremden“ reden, bestätigt Schulleiterin Monika Kroll. In der Lehrerkonferenz am Mittwoch hat sie dazu ihre Kollegen aufgefordert, auch wenn dieses ernste Thema ohnehin einmal im Jahr auf dem Ethik-Lehrplan steht. Meist zum Schuljahresanfang. „Wir warten also nicht, bis etwas Schlimmes wirklich passiert“, sagt Monika Kroll. „Zum Glück hatten wir so einen Fall an unserer Schule noch nicht.“

In diesem Zusammenhang äußert sich die Schulleiterin enttäuscht darüber, dass die Polizei vor ein paar Jahren ihre Präventionsarbeit eingestellt hat. „Die war wirklich sehr, sehr gut“, lobt Monika Kroll. Vor allem, weil das Thema sexueller Missbrauch von Kindern nicht von Lehrern angesprochen wurde. Die Schulleiterin ist überzeugt: „Wenn ein Polizist davon erzählt, wie gefährlich es werden kann, wenn man mit Fremden mitgeht, dann wird das von den Kindern ganz anders wahrgenommen.“ Sie würden die Problematik dann noch ernster nehmen. Monika Kroll würde sich deshalb wünschen, dass die Polizei zur Vorbeugung des Kindesmissbrauchs wieder in die Grundschulen zurückkehrt.

Was zumindest die Mitarbeiter des Großenhainer Reviers nach eigenem Bekunden auch tun. Wie der Leiter, Dieter Greß auf SZ-Anfrage erklärt, würden selbstverständlich nach wie vor Beamte die Schulen besuchen. Aufgrund personeller Gegebenheiten zwar nicht mehr so häufig wie in der Vergangenheit. „Aber wer Interesse an derlei präventiven Veranstaltungen hat, kann sich durchaus bei uns melden“, so Dieter Greß. Einen Grund zur Panikmache gebe es angesichts des jüngsten Vorfalls nicht. Der 33-jährige Mann sei in der Röderstadt zwar polizeilich bekannt, aber ihm nun gleichsam triebhafte Neigungen zu unterstellen, sei nicht richtig. „Es ist ein ganz sensibles Thema, und dessen sind wir uns selbstverständlich bewusst!“ Besonders wenn es um den Schutz von Kindern und Jugendlichen ginge, werde man ein zusätzliches Auge darauf werfen.

Vor Jahren geriet Großenhain durch einen vermeintlich Pädophilen schon in eine Art Massenhysterie. Ketten-SMS wurden verschickt, nachdem eine Elfjährige behauptet hatte, von Unbekannten in ein schwarzes Auto gezogen worden zu sein. Einen Tag später räumte sie ein, das möglicherweise nur geträumt zu haben. Aus einem schwarzen Kombi mit Neusser Kennzeichen soll ein Unbekannter kleine Kinder beobachten, hieß es damals 2009. Alarmierte Eltern verständigten die Kindergärten und Grundschulen. Es wurden Aushänge geschrieben, Belehrungen abgehalten, die Türen zugesperrt. Gleichzeitig begann die Polizei, zu ermitteln.

