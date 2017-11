„Wir waren Karneval“ Der FCV und Heinz-Günter Brosowski waren viele Jahre eins. Heute kann der 69-Jährige wieder über alte Zeiten lachen.

Setzt sich noch einmal die Narrenkappe auf: Heinz-Günter Brosowski, 20 Jahre verantwortlich für den Folberner Carnevals Verein.

Um Nachwuchs muss sich der Folbener Carnevals Verein keine Gedanken machen. Letitia I. und Till I. sind das jüngste Prinzenpaar.

Diese Zwei erinnern in der Rathausausstellung an 40 Jahre Fasching.

Heinz-Günter Brosowski hat den Inhalt seiner alten Aktentasche verbrannt. Lauter Zettel mit wertvollen Notizen. Gedanken, die ihm manchmal nachts zu Faschingsnummern durch den Kopf schossen. Sogar im Dunkeln hat er sie notiert. Nun sind sie ein Raub der Flammen geworden. Der Quersaer war tief berührt, als er dies tat. Doch es war auch ein Akt des Abschieds – die Grundlage, dass er heute wieder über den Karneval lachen kann.

1998 verließ Brosowski den Verein im Unfrieden. „Es gab Reibereien und ich musste auch die Leitung des Kulturhauses Krone abgeben“, erinnert sich der langjährige Faschingschef. Er war damals beides: Präsident bzw. Programmleiter und Chef des Lokals, in dem der Fasching stattfand. „Wenn ich weitergemacht hätte, wäre ich schon lange auf dem Friedhof“, sagt der 69-Jährige heute. Ihm war das alles zuviel geworden, daraus ergaben sich die Spannungen. Nach ihm wurde Wilfried Rastig Präsident. Doch 20 von 40 Jahren Faschingsverein hat Brosowski geprägt.

Noch heute erinnert er sich an Programme wie „40 Meilen am Fuße des roten Berges“, an Nummern wie „Goliath, der Gartenzwerg“. Seine Lieblingsrolle war die des deutschen Michel, der die DDR-Politik versteckt attackierte. „Doch die Leute wussten, was wir meinen.“ Aus dem Stand deklamiert er Monologe, bei denen das Publikum damals vor Lachen gebrüllt haben soll, „dass fast die Fenster splitterten“. Zum Beispiel aus einer Aladin-Nummer: „Geist der Lampe, der die Freiheit liebt“. Oder: „Erich, komm nach Süden ...“. Oder ein umweltkritischer Sketch mit kleinen grünen Männchen in Gummiflossen, den Humis. „Wir brauchen Wirtschaftspotenzial!“ skandierte der Karnevalist seinerzeit auf der Bühne. Was die sich erlauben, entrüstete sich da mancher Genosse ...

Für den Brigadier der LPG-Pflanzenproduktion Lampertswalde war Karneval immer politisch. Sein Betrieb habe ihn bei seinem zeitraubenden Ehrenamt unterstützt, erinnert sich Brosowski. Er liebte den Fasching als eine Art Till Eulenspiegel und rät auch den heutigen Karnevalisten, ihre Meinung auf der Bühne zu sagen, zu zeigen.

Zu DDR-Zeiten war das aber nicht so einfach. „Einmal haben wir auf dem Balkon der Krone Abhörgeräte der Stasi gefunden“, erinnert sich Heinz-Günter Brosowski. Frech drückten die Narren damals einfach die Löschtaste. Und nahmen von da an ihre Veranstaltungen selbst auf, um Beweismaterial zu haben. Denn bei kritischen Nummern, die ja vorzulegen waren, stand ein Faschingsprogramm schnell auf der Kippe. Doch als sie noch zur „Achse“ gehörten, waren 500 Karten vorreserviert. Einen Ausfall trauten sich die politischen Zensoren dann doch nicht. Die Ideen für die Faschingsnummern, so sagt der Quersaer, brauchte er sich als Programmchef mit seinen Leuten gar nicht auszudenken. „Es stand ja alles in der Zeitung.“ Aber die Narren wollten gar nicht wirklich oppositionell sein, sie wollten nur „das Stupide des Sozialismus aufs Korn nehmen“. Gegen den Strom zu schwimmen, das lag ihm schon immer, so Brosowski.

In der Schule sei er schon ein „rechter Rüpel“ gewesen, das Negativbeispiel für die anderen. Doch wenn`s ans Rezitieren ging, war Heinz-Günter der Beste. Man schickte ihn sogar extra in ein Ferienlager, damit er in einem Film eines Arbeiterstudios mitmacht. „Ich war ein Original“, sagt der Quersaer voller Stolz.

Nach dem Bruch mit dem Verein und wegen der „Krone“, was ihm mächtig unter die Haut gegangen sein soll, war Heinz-Günter Brosowski erst mal weg. Nun freut er sich, dass der Verein die damalige Krise überstanden hat. „Da sind schon noch ein paar Spuren von mir drin“, sagt er. Der FCV-Spruch „Das sind die Starken im Land“ ist von ihm. Auch Frau und Tochter waren damals mit im Verein. „Wir waren Karneval, wir waren bunte Vögel“, so Brosowski. Er hat es genossen, und er ist heute traurig darüber, dass er seine Ideenzettel verbrannte. Wenn der Mitbegründer des Folberner Vereins am heutigen Tag zur 40. Jubiläumsveranstaltung dabei ist, freut er sich aber, alte Freunde wiederzutreffen.

