„Wir verwalten nur den Mangel“ Landrat Michael Geisler erklärt, warum der Landkreis zu wenig Geld hat. Und er skizziert, wie man das lösen könnte.

Michael Geisler (CDU) ist des Sparens müde. Der 57-Jährige kritisiert, dass der Freistaat den Landkreisen immer mehr Aufgaben übergibt, ohne sie dafür mit ausreichend Steuergeld auszustatten. © Daniel Schäfer

Herr Geisler, auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 „ganz schlecht“ ist – wie geht es dem Landkreis finanziell?

Momentan sehe ich uns bei einer 7 bis 8 mit mittelfristiger Tendenz zur 10. Für 2018 rechnen wir mit einem ausgeglichenen Haushalt, den wir dem Kreistag im April vorlegen. Neue Kredite können wir nicht aufnehmen. Nur rund 1,5 Millionen Euro werden frei investiert, so wenig wie noch nie.

Warum ist das so?

Wir müssen feststellen, dass einige Landkreise in Sachsen schwierige Zeiten durchmachen. Dazu gehören wir, aber auch Görlitz, Nordsachsen oder der Vogtlandkreis, der sich ebenfalls in der Haushaltskonsolidierung befindet. Dafür gibt es mehrere Gründe. In allen Landkreisen laufen die Sozialausgaben aus dem Ruder. Das gilt insbesondere für die Jugendhilfe. Hier häufen sich seit Jahren die Ausgaben.

Kann denn der Landkreis nicht mehr Geld einnehmen?

Das ist schwierig. Wir gehören zu den steuerschwächsten Kreisen in Sachsen. Das liegt nicht zuletzt daran, weil wir pro Einwohner ein recht geringes Bruttoinlandsprodukt haben. Deutlich mehr Geld einnehmen können wir nicht, denn immer, wenn der Kreistag die Kreisumlage erhöht, geht das zulasten der Städte und Gemeinden, die diese Umlage aus ihren Steuereinnahmen aufbringen.

Welche Optionen gibt es noch, um an mehr Geld zu kommen?

Der Finanzausgleich muss auf den Prüfstand. Hier wird geregelt, wie genau der Freistaat Steuergeld an die drei großen Städte, die zehn Landkreise und den kreisangehörigen Raum verteilt. Gemeinden mit deutlich weniger als 10 000 Einwohnern scheinen besonders finanzschwach zu sein. Die größeren Städte kommen mit ihren Steuereinnahmen besser aus. Das Steueraufkommen ist gestiegen, der Freistaat steht gut da. Aber die Ausgaben steigen schneller als die Einnahmen.

In welchen Bereichen genau?

Größter Posten ist das Personal. 2008, also vor zehn Jahren, vereinigte sich der frühere Weißeritzkreis mit der Sächsischen Schweiz. Damals hatten beide Kreise zusammen rund 40 Millionen Euro für Personal. Heute brauchen wir ca. 60 Millionen. Steigende Tariflöhne bei rückläufigen Mitarbeiterzahlen auf derzeit ungefähr 1 000 Stellen sind die Ursache. Noch weniger Personal kann sich die Kreisverwaltung nicht leisten, sonst ist die Arbeitsfähigkeit gefährdet. Der zweite große Block sind die Sozialausgaben. So haben sich die Kosten etwa in der Jugendhilfe seit 2008 von etwa 20 Millionen Euro auf heute 40 Millionen verdoppelt. Das wird sich in den nächsten Jahren weiter verschärfen.

Wie hoch sind die Asylkosten?

Das ist aktuell der dritte große Kostenbereich. Die Kostenpauschale reicht nicht aus, die tatsächlichen Kosten zu decken. Die zehn sächsischen Landräte fordern daher vom Freistaat eine andere Finanzausstattung. Vorschläge, wie es gehen könnte, wurden von den Landräten unterbreitet.

Welche denn?

Wir brauchen Hilfe, um Infrastruktur, die 2015/16 schnell geschaffen werden musste – zum Beispiel für Asylunterkünfte –, nun wieder zurückzufahren. Damit der Landkreis von jetzt auf gleich den Mietvertrag für die Gewerbehalle in Pirna beenden kann, bräuchten wir etwa 1,2 Million Euro. Eine Einmalzahlung an die Kreise würde da schon helfen. Gebäude wieder loswerden ist das eine. Das andere ist, dass wir pro Asylbewerber wirklich das Geld zurückbekommen, das er uns kostet. Pro Flüchtling bekommt der Kreis eine Pauschale von 10 000 Euro pro Jahr. Rund 3 600 Euro bekommt jeder Asylbewerber im Schnitt jährlich ausgezahlt. Etwa genau so viel kostet die Miete pro Person und Jahr, wenn wir 10 Euro pro Tag ansetzen, bei 15 Euro/Tag liegen wir schon bei 5 200 Euro im Jahr. Da sind schon 7 200 bis 8 800 Euro weg. Und dann hat der Asylbewerber noch keinen Arzt und keinen Sozialarbeiter gesehen und noch keinen Deutschkurs gemacht. In der absoluten Spitze, das war im Februar 2016, hatten wir 2 600 Asylbewerber im Landkreis. Da kommt einiges zusammen.

Wie ist die aktuelle Situation?

Im Dezember wohnten im Landkreis 667 anerkannte Flüchtlinge. Die sollen und wollen wir integrieren. 534 abgelehnte Personen leben noch bei uns, obwohl sie ausreisen müssten. Aus Sicht der Steuerzahler belasten sie das System, wobei hinter jedem bestimmt ein hartes, individuelles Schicksal steht. Für 800 Bewerber im Asylverfahren sind wir zuständig. Es geht um einen Betrag von rund 4,5 Millionen Euro im Jahr, den der Kreis nicht erstattet bekommt, weil die Kosten über die einmal mit dem Freistaat verhandelte Pauschale von ca. 10 000 Euro pro Person und Jahr hinausgehen. Auf dem Geld bleiben wir sitzen. Der Landkreis zahlt Geld für eine Pflichtaufgabe, die der Freistaat uns übertragen hat. Wenn er dafür voll aufkäme, hätten wir das Geld für andere Dinge zur Verfügung. Und der Freistaat könnte das Problem von jetzt auf gleich per Verordnung lösen. Das Geld dazu hat er. Darüber müssen wir wohl nicht streiten.

Wie erklären Sie sich, dass der Freistaat Fehler nicht schon früher abgestellt hat und die sächsische CDU erst eine Wahlniederlage brauchte, um aufzuwachen?

Man muss das gesamte Finanzsystem überprüfen. Sparsamkeit ist ein hohes Gut. Klar ist auch, dass man mit öffentlichem Geld immer vernünftig umgehen soll. Wenn aber die Sparsamkeit dogmatisch über den staatlichen Leistungen steht, dann wird es schwierig. Besonders für die, die dem Spardiktat unterstehen, gleichzeitig die Leistungen aber erbringen müssen. Ich habe zum Beispiel nie verstanden, warum Sachsen sich bei der Verschuldung unentwegt mit Bayern vergleichen musste. Dabei darf man eines nicht vergessen: Bayern hat eine weitaus höhere Wirtschaftskraft als Sachsen. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Ich denke, spätestens mit dem Wahlergebnis hat man gemerkt: So geht es nicht weiter. 2019 sind wieder Landtagswahlen in Sachsen. Bis dahin hat die neue Regierung viel zu tun.

Was drängt dabei aus Ihrer Sicht?

Die Kommunen müssen dringend finanziell besser ausgestattet werden. Die Bürger müssen merken, dass wir die Leistungen erbringen können, die sie zu Recht erwarten dürfen. Das Problem mit fehlenden Lehrern muss gelöst werden. Die ärztliche Versorgung auf dem Land und fehlende Pflegekräfte rücken immer mehr in den Fokus.

Wird der Freistaat das Bildungsticket einführen?

Damit könnten Schüler nahezu kostenfrei den gesamten öffentlichen Nahverkehr in Sachsen nutzen. Nach aktuellen Schätzungen würde es gute 40 Millionen Euro pro Jahr kosten, die dann hoffentlich bezahlt, der bestellt hat, nämlich der Freistaat.

Und die Diskussion im Kreistag über höhere Elternbeiträge für die Schulbusse hätte sich erledigt?

So lange es dazu keine Aussage vom Land gibt, werde ich die Erhöhung der Elternbeiträge nicht auf die Tagesordnung des Kreistages setzen. Das Thema ist politisch hochbrisant. Es sind ja vermutlich nicht nur die Links- und die SPD/Grünen-Fraktion dagegen. Eine Mehrheit im Kreistag zu bekommen, dürfte sehr schwierig sein.

Was macht die Situation mit Ihnen persönlich? Bereitet Ihnen Ihr Job in diesen schwierigen Zeiten noch Freude?

Der Wählerauftrag ist gerade in schwierigen Zeiten eine sehr ernste und schwere Aufgabe, der ich mich jeden Tag mit aller Kraft aufs Neue stelle. Als Landkreis kommen wir alleine nicht auf die Füße. Wir verwalten hier nur den Mangel. Wenn es ums Geld geht, reibe ich mich an den Landesbehörden, an den Kommunen, am eigenen Haus und schließlich auch an meinen Wählern.

Das Gespräch führte Franz Werfel.

