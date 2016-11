„Wir Unfallopfer zahlen mächtig drauf“ Weil jemand rücksichtlos überholt, wird ein Wohnmobil von einem Mercedes gerammt. Der Verursacher flüchtet – zwei Senioren haben den Schaden.

Der Unfallverursacher ist weg, zurück bleiben Schrott und Ärger: Sowohl der Mercedes als auch das Wohnmobil sind nach dem Unfall auf der B 98 Totalschaden. Foto: privat

Das war der Moment, an dem ein Bielefelder Ehepaar mit dem Leben abschloss. Der 74-jährige Wohnmobilfahrer und seine Ehefrau (70) waren am 4. Oktober zwischen Großenhain und Riesa unterwegs, als sie und mehrere andere Fahrzeuge plötzlich von einem Kombi überholt wurden. Ein junger Mann in einem Mercedes CLA 200 im Gegenverkehr muss dem Verkehrsrowdy ausweichen und prallt frontal ins Wohnmobil.

„Sie glauben nicht, was das für eine Wucht war. Unser Vier-Tonnen-Fahrzeug wurde innerhalb von wenigen Zentimetern von Tempo 80 auf null gebremst“, berichtet der Fahrer, dem auch Wochen später noch der Schreck in den Gliedern steckt. „Wir sind froh, dass wir noch am Leben sind. Als meine Frau schrie: ‚Mein Bauch, mein Bauch‘, wusste ich erst, dass sie überhaupt noch lebt.“

Wie die Polizei später mitteilte, hatte ein silberfarbener Kombi auf der B 98 zwischen Großenhain und Riesa gegen 16 Uhr eine Fahrzeugkolonne trotz Gegenverkehr überholt. Ein Mercedesfahrer (20) im Gegenverkehr musste ihm ausweichen und prallte frontal in das Bielefelder Wohnmobil (drei Verletzte, zweimal Totalschaden). Laut der ersten Polizeischätzung lag der Schaden bei 40 000 Euro. Heute ist klar: Allein der Schaden am Wohnmobil liegt bei 52 000 Euro. Der Kombifahrer kümmerte sich nicht um die Verletzen, sondern entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Während der Bergungsarbeiten war die Bundesstraße voll gesperrt. Die Glaubitzer Feuerwehr war mit 13 Kameraden und zwei Fahrzeugen im Einsatz.

Hinweise sind seitdem keine mehr bei der Polizei eingegangen, sagt Polizeisprecher Thomas Geithner der Sächsischen Zeitung. Man habe in dem Fall auch nach sechs Wochen noch keine heiße Spur.

Das Bielefelder Ehepaar landete kurzzeitig sogar auf der Intensivstation. Der Mann musste operiert werden. Der Beifahrerin rissen die Bänder im linken Fuß, zudem plagt sie ein Bluterguss im Bauchraum. Ihm rissen die Bänder im Schultergelenk. Schwerste Verletzungen erlitten die Bielefelder aber nicht.

Weil der Unfallverursacher nicht greifbar ist, wartet die Versicherung des Mercedesfahrers noch damit, den Schaden zu übernehmen – bis zur Ermittlung des Flüchtigen. Stattdessen werde die eigene Vollkaskoversicherung zur Kasse gebeten, schimpft der passionierte Wohnmobilist. „Aber meine Frau hat ja auch Verletzungen erlitten und guckt jetzt in die Röhre.“

Hinzu kommt, dass von dem ursprünglich 90 000 Euro teuren Hymer-Wohnmobil nur ein Zeitwert von 13 000 Euro errechnet worden ist. „Wir sind die Unfallopfer und zahlen mächtig drauf.“ Auch Wochen nach dem Vorfall sei noch offen, welche Versicherung was bezahle. „Ich habe Befürchtungen, dass sich das noch ganz lange hinzieht“, sagt der Mann.

Aber das Schlimmste ist: „Meine Frau will nicht mehr mit dem Wohnmobil fahren. Ich fahre seit 31 Jahren und plötzlich ist alles vorbei.“ Für Hinweise auf den Unfallverursacher lobt der Eigentümer des Wohnmobils deshalb eine Belohnung in Höhe von 500 Euro aus. (mit SZ/csf)

Der Autor ist Mitarbeiter der Zeitung Neue Westfälische.

Die Polizei sucht weiterhin Hinweise zu dem Unfallverursacher oder dem silbernen Kombi (womöglich ein VW).

Hinweise ans Revier Riesa oder (0351) 4832233.

