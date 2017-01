Wir suchen weiter ein Zuhause Fast 50 Bewohner des Tierheims hat die SZ 2016 vorgestellt. Nur acht haben noch keinen neuen Besitzer gefunden.

Stubentiger Viola ist sensibel und verschmust. Die dreijährige Katze würde sich über ein neues Zuhause ohne Artgenossen freuen. © Sebastian Schultz

Uwe Brestel ist zufrieden. Von den Tierheim-Bewohnern, die die Sächsische Zeitung in ihrer immer montags erscheinenden Rubrik vorstellt, sind fast alle vermittelt worden. Häufig werde schon am Erscheinungstag jemand bei ihm vorstellig und frage nach dem neuesten „Tier der Woche“, freut sich der Tierheim-Chef.

So sind es gerade einmal zwei Hunde, vier Katzen und ein Wellensittich-Pärchen, die weiter auf ein neues Zuhause hoffen. Aber manchmal kann es ganz schnell gehen, weiß Uwe Brestel. So wie mit dem kleinen Mischlingsrüden Don, den die SZ im Oktober vorstellte. Um ein Haar hätte auch er den Jahreswechsel im Heim bleiben müssen. Dann fand sich doch noch kurz nach Weihnachten ein neues Herrchen für das aufgeweckte Kerlchen. Don ist nun Hauptstadt-Hund, Ende Dezember wurde er von einem Berliner abgeholt.

Insgesamt 43 Hunde und 68 Katzen hat das Riesaer Tierheim im vergangenen Jahr vermittelt. Insbesondere was die Zahl der Hunde angeht, sei das bemerkenswert viel gewesen, sagt Uwe Brestel. „Allerdings liegt das auch an den beiden großen Würfen, die wir in diesem Jahr hatten.“ Eine Hündin hatte im Tierheim Ende 2015 gleich zehn Welpen auf einen Streich geboren. Die zu vermitteln, ist nicht sonderlich schwer, weiß der Tierheim-Chef. „Welpen gehen nun einmal immer.“ Welpen – und rote Katzen. „Die sind der Renner. Und sie werden meistens Garfield getauft.“

Dabei vermittelt das Riesaer Tierheim nicht an jeden, und auch nicht zu jeder Zeit. Kurz vor Weihnachten beispielsweise schickt Uwe Brestel grundsätzlich jeden wieder nach Hause, der ein Tier mitnehmen möchte. Er will vermeiden, dass eine Katze oder ein Hund als Geschenk unterm Baum landen, nach ein paar Wochen verwahrlosen – und schlimmstenfalls wenig später schon wieder bei ihm landen. Geschichten von einfach ausgesetzten Tieren kann Brestel regelmäßig erzählen. Etwa von der Hündin, die eigentlich nur für fünf Tage in die Tierpension abgegeben wurde und noch heute im Tierheim auf ihr Frauchen wartet. Oder von Sultan, dem Rüden, der einfach über Nacht am Tierheim angebunden wurde – auch er hat mittlerweile ein neues Zuhause.

Längst nicht jeder Halter kümmere sich aber so wenig um das Schicksal seines Tiers, betont Brestel. „Man muss aber auch sagen, dass nicht jeder sein Tier leichtfertig bei uns abgibt.“ Er erinnert an einen Hund, der wegen einer Krankheit des Besitzers ins Heim kam. „Die Schwiegertochter kam danach regelmäßig vorbei und hat Futter vorbeigebracht – bis der Hund vermittelt war. Die Leute machen sich schon einen Kopf um ihre Tiere, wenn sie sie hier abgeben. Teilweise fließen dann auch Tränen.“

