Wir suchen die populärsten Sportler Hier sind die Kandidaten der SZ-Sportlerumfrage aus der Region Niesky-Weißwasser zu sehen – und es kann auch gleich online abgestimmt werden.

Die populärsten Mannschaften und Einzelsportler auf der Bühne des Bürgerhauses bei der Sportlergala 2016. Auch dieses Jahr findet die Ehrung dort statt. © Rolf Ullmann

Niesky/Weißwasser. Die Abstimmung zu den Sportlern des Jahres in Niesky und Weißwasser geht in eine neue Runde: Sie können nach der Premiere 2016 auch wieder online Ihre Lieblingssportlerin, Ihren beliebtesten Sportler und Ihre favorisierte Mannschaft wählen. Sechs Wochen haben Sie die Wahl zwischen 20 Kandidaten.

Eine Entscheidungshilfe bietet am Freitag eine Doppelseite mit Porträts aller Sportler. Ab sofort sind die auch im Internet abrufbar. Die Kandidaten wurden von einer Jury, bestehend aus dem Oberlausitzer Kreissportbund, der Stadt Görlitz und der Sächsischen Zeitung ausgewählt – aus Vorschlägen der Vereine und der Jury selbst.

Bei den Sportlerinnen stehen zur Wahl:

Bei den Sportlern haben sich als Kandidaten durchgesetzt:

Bei den Mannschaften kann sich entschieden werden zwischen:

Abstimmen können Sie hier oder per Tippschein in der SZ bis zum 6. März. Geehrt werden die Sportler auf dem Sportlerball am 18. März 2016 im Bürgerhaus Niesky. Karten incl. Buffet und Rahmenprogramm kosten im Vorverkauf 22 Euro, später 25 Euro. Kartentelefon: 03581 750080 (szo)

Zur Abstimmung geht´s hier.

