Tagesgespräch „Wir stehen auf gesunden Füßen!“ Trotz sportlicher Erfolge: Beim Floorball-Zweitligisten UHC Döbeln drehte und dreht sich derzeit das Personalkarussell.

Sitzt Probleme nicht aus, sondern blickt in welcher Funktion auch immer weiter optimistisch in die Zukunft des UHC Döbeln: Vereinspräsident Stephan Müller (46). © Dietmar Thomas

Eitel Sonnenschein in Floorball-Döbeln? Die Cracks des UHC haben eine starke Hinrunde gespielt. Zwar mit einem Spiel mehr als die direkte Konkurrenz aus Leipzig Dresden und Halle verbringen sie die Winterpause sogar auf Platz eins. Problemlos allerdings gestaltet sich die Situation trotz des sportlichen Erfolgs im Verein dennoch nicht. Oft war Personalnot an der Tagesordnung.

Im Floorball-Deutschland-Pokal kassierte man aus diesen Gründen in Düsseldorf gar eine 0:13-Niederlage. Und zu allem Überfluss gab es nun auch noch Bewegung auf der Trainerbank, trat der bislang Verantwortliche Tom Herrmann dieser Tage aus verschiedensten Gründen zurück. Darüber, wie es weitergeht beim Zweitbundesligisten, sprach der Döbelner Anzeiger mit Vereinschef Stephan Müller?

Stephan Müller, es könnte mit Blick auf die Tabelle alles so schön sein. Dennoch durchlebt der Verein augenscheinlich keine leichte Phase und für Sie als Präsidenten wird es sicher nicht langweilig?

Nein. Es stehen im Jahr 2017 mehrere Veränderungen an. Das betrifft nicht nur die Mannschaft, sondern auch den Vorstand. Es wird sich am Personal etwas ändern. Auch auf meiner Position, an der nicht klebe, zumal ich ein Verfechter war und bin, dass es immer mal neue Ideen und Impulse geben muss. Dem stehe ich nicht im Wege.

Zum sportlichen Bereich: Wie wird nach dem Rücktritt von Tom Herrmann die Trainerlücke geschlossen?

Momentan haben wir drei Spieler aus Chemnitz, die bei uns mit Zweitlizenz spielen. Zwei davon werden mit Stand jetzt bis Saisonende an der Seite von Ines Augustin-Scheer das Traineramt übernehmen.

Wird es im Bundesligakader personelle Veränderungen geben?

Auch in diesem Bereich muss etwas passieren. Für die neue Saison spielen demnächst drei tschechische Spieler vor, vielleicht auch ein Spielertrainer. Auch rücken in der nächsten beziehungsweise übernächsten Saison „goldene“ Jahrgänge nach, sodass uns nicht bange sein muss, zumal auch in den jüngsten Jahrgängen viel passiert.

Sportlich hat sich die Mannschaft in jüngster Zeit recht positiv entwickelt, was vor allen die Ergebnisse in den ersten Spielen widerspiegelten. Glauben Sie, dass die Truppe in der kommende Woche beginnenden Rückrunde daran anknüpfen kann?

Wenn ich an das Hinspiel denke, glaube ich, dass wir in Halle gewinnen. Wenn ich an das Pokalaus im Dezember denke, nicht. Aber wir können in Bestbesetzung spielen. Ich bin da, was das betrifft, guter Dinge, da die Mannschaft in den eingespielten Reihen spielen kann. Personell ist da alles im Lot, was doch Hoffnung weckt, ähnlich wie in der Hinrunde aufzutreten.

Die Truppe liegt auf einem Play-off-Platz. Würde man in der Qualifikationsrunde einen Aufstieg anstreben?

Rein sportlich ja. Aber leider ist das in dieser Sportart so, wenn man zurückzieht, muss man Strafe zahlen. Aufgrund der Umstände verzichten wir nach langen Gesprächen mit allen Beteiligten auf den Aufstieg und haben den Verzicht auch fristgerecht eingereicht.

Was fehlt derzeit, um dem Anspruch Bundesliga gerecht zu werden?

Das sportliche Einzuggebiet. Man bekommt hier keine Spieler durch eine Universität her und auch nicht durch einen Großsponsor. Es ist Wahnsinn, mit welchem Personal aus welchen Ländern in der 1. Bundesliga gespielt wird. Wenn man diese Möglichkeiten nicht hat, dann ist es schon schwieriger.

Das schließt praktisch eine Döbelner Rückkehr in die Königsklasse aus?

Nein, aber im nächsten Jahr ja. Wir werden nicht Leute aus dem Ausland heranholen, was wir könnten, um auf Krampf 1. Bundesliga zu spielen. Sobald es irgendwo aber Sinn machen würde, mit eigenen Leuten aufzusteigen, dann ja. Es gibt bei uns das Potenzial, das die Trainer derzeit immer besser entwickeln. Die jetzt 13- bis 15-Jährigen sind in zwei, drei Jahren soweit, das ist unsere Zukunft.

Mal abgesehen von der weiteren Vorgehensweise, was denken Sie, kann die Mannschaft in den kommenden Monaten erreichen?

Ich haben den Jungs gesagt: Belohnt euch weiterhin für das, was ihr in der Vorrunde gespielt habt. Das wäre ein Platz zwischen eins und drei. Und die Spieler sehen das mittlerweile auch so.

Sie haben bei Ihrer Wiederwahl gesagt, aufsteigen zu wollen. Sollte Ihre Präsidentschaft demnächst zu Ende gehen, welches Resümee ziehen Sie?

Erst einmal werde ich alles daran setzen, künftig, in welcher Funktion auch immer, den sportlichen Erfolg anzustreben. Es wäre falsch, wenn es nicht so wäre. Das Amt führe ich in jeder Situation gerne aus. Ob es Höhen oder Tiefen waren, ob es Gegen- oder Rückenwind gegeben hat. Ich bin da ein Mensch, der nicht außerordentlich gelobt werden will. An vielen kleinen Dingen im Verein merke ich aber, dass nicht alles verkehrt war. Wir stehen 2017 auf sehr gesunden Füßen. Da gibt es wohl nur wenige Vereine, die so arbeiten können, wie wir. Und da sind wir auch ein bisschen stolz drauf.

Gespräch: Dirk Westphal

zur Startseite