„Wir sitzen wie auf heißen Kohlen“ In Taubenheim und seinen Nachbarorten sorgte der SEK-Einsatz für große Ängste. Der Bürgermeister ist verärgert.

Fast ein wenig verschlafen wirkt das Dorf Taubenheim am Montag, wie es in der Mittagssonne im Tal zwischen Ullendorf und Seeligstadt ruht. Beim Bäcker an der Hauptstraße erklärt ein Schild im Schaufenster: „Jetz’ iss’ zu.“ Auf Koppeln gehen ein paar Pferde träge auf und ab, Menschen sind dagegen kaum zu sehen; wer sein Haus oder seinen Arbeitsort nicht verlassen muss, der bleibt heute lieber drinnen.

War es am Montag die Mittagshitze, hatten die Menschen am Sonnabend einen weitaus drastischeren Grund, ihr Zuhause für eine Weile nicht zu verlassen: Im Gewerbegebiet an der Taubenheimer Straße gleich nebenan fahndete ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei nach dem flüchtigen und bewaffneten Radebeuler Mike Welzel.

Der 43-Jährige wird noch immer mit Haftbefehl gesucht und war am frühen Sonnabend von Krögis aus vor der Polizei unter anderem durch Taubenheim geflohen (gesamter Fluchtweg siehe Grafik). Beamte sahen den BMW später auf der Taubenheimer Straße in Klipphausen und wollten ihn dort stoppen. Der Gesuchte fuhr aber auf einen Polizisten zu und rammte ein Dienstfahrzeug. Außerdem schoss er mit einer bislang unbekannten Waffe auf die Beamten. Ein Polizist schoss zurück und traf den Wagen von Mike Welzel, weshalb dieser bald zu Fuß weiterfliehen musste.

Schließlich versteckte er sich in dem Gebäude des früheren Möbelhauses Zick. Auf der Internetseite der Wirtschaftsförderung Region Meißen GmbH wird die Fläche mit 80 000 Quadratmeter angegeben, verfügbare Fläche der leerstehenden Immobilie seien 40 000 Quadratmeter. Ein Areal, das Mike Welzel offenbar zu nutzen wusste, denn er konnte am Sonnabend nicht von der Polizei gefasst werden.

Zur Sicherheit Licht angelassen

In Taubenheim und den Nachbarorten sorgte der SEK-Einsatz für große Ängste unter den Bürgern. Von Mittag bis nachts habe ein Polizei-Hubschrauber über dem Gewerbegebiet gekreist, berichtet Anne Kießling vom Gasthof „Meißner Blick“ in Seeligstadt der SZ. Über das Internet konnten die Menschen schnell erfahren, dass ein bewaffneter Mann mit Haftbefehl ganz in ihrer Nähe gesucht wird. In sozialen Netzwerken verbreitete sich die Nachricht in Windeseile. Manche waren zufällig vor Ort und machten selbst Fotos, die dann unter den Bekannten online geteilt wurden.

Was die Bürger besonders verunsicherte: Mit einem Foto des Gesuchten wurde erst ab Sonntagabend öffentlich nach ihm gefahndet. „Es wäre schön, wenn es hätte etwas eher veröffentlicht werden können“, schrieb deshalb eine Nutzerin unter die Nachricht der Fahndung auf der Facebook-Seite der Polizei Sachsen. „Als Anwohner im Nachbarort sitzen wir eh wie auf heißen Kohlen und warten händeringend auf Informationen.“

Das bestätigen die Bewohner im Nachbarort Seeligstadt beim SZ-Besuch am Montag. Der Gasthof „Meißner Blick“, in dem am Sonnabend eine Gesellschaft mit mehreren Kindern zu Gast war, wurde nach der Nachricht abgeriegelt, außerdem wurde die Nacht über sicherheitshalber das Licht angelassen.

Auch Doreen Leistner aus Seeligstadt erfuhr am Sonnabend von der Verfolgungsjagd und dem flüchtigen Mike Welzel. So schnell wie möglich habe sie daraufhin ihre Tochter aus dem rund sechs Kilometer entfernten Jahnbad in Miltitz abgeholt, wo diese zu der Zeit mit Freunden schwimmen war, und sich vorgenommen, die Strecke durch das Gewerbegebiet zu meiden.

Unverständnis dagegen bei Gerold Mann, dem Bürgermeister der Gemeinde Klipphausen. Er wurde erst durch Anfragen von mehreren besorgten Bürgern auf den SEK-Einsatz aufmerksam gemacht. „Ich würde mir schon wünschen, dass, wenn eine solche Aktion läuft, mir zum Beispiel gesagt wird, ob Gefahr für die Bürger besteht.“ Die Polizei habe schließlich seine Handynummer.

„Ich dachte, der stürzt ab“

Kurzerhand fuhr der Bürgermeister am Sonnabend selbst zum ehemaligen Möbelhaus. Dort wurde ihm von einem Polizeiposten, der das Gebiet absperrte, jedoch nur mitgeteilt, dass er ihm nichts zur Aktion sagen dürfe. „Ich informiere mich über das Internet, das ist schon äußerst schwach“, so Mann. „Ich habe ja eine gewisse Verantwortung.“ Er habe viele Anfragen von verunsicherten Bürgern erhalten. Den Hubschrauber habe man in mindestens fünf Ortslagen rings um Taubenheim sehen können, sagt Mann. „Ich dachte schon, der stürzt ab, so lange ist er geflogen, ohne zu tanken.“

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und fragt: Wer kann Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort des Mannes machen? Hinweise nimmt die Dresdner Polizei unter Telefon 0351 4832233 entgegen. Es muss davon ausgegangen werden, dass der Mann bewaffnet ist. Eine potenzielle Gefahr ist nicht auszuschließen.

zur Startseite