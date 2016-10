Wir sind wieder da Die Ruhe in Dresden ist vorbei. Seit einigen Tagen bevölkern wieder Zehntausende Studenten die Stadt. Das kommt auf sie zu.

Haben sich schon nach den ersten Tagen gefunden: Ulrike Lange, Amanda Meyer und Anna Luise Kaul studieren seit diesem Semester Agrarwirtschaft an der HTW. © René Meinig

Feierstunde auf dem Treppenabsatz. Den würdigen Moment ihrer Immatrikulation erleben ein paar Erstsemestler der Hochschule für Technik und Wirtschaft auf dem Fußboden. Dabei ist die HTW für ihre Veranstaltung schon beim Nachbarn eingezogen. Die TU Dresden stellt ihren großen Physik-Hörsaal im altehrwürdigen Trefftz-Bau zur Verfügung. Weil viele der 1 300 Erstsemestler gekommen sind, ist es eng. „Keine Angst“, sagt HTW-Rektor Roland Stenzel. „Bei normalen Vorlesungen haben Sie alle einen Sitzplatz.“ Sie sind wieder da. Die Studenten.

Schwedische Regalreihen: Wenn Mama und Papa zur Stehlampe greifen

Malm oder Brimnes? Hemnes oder Fyresdal? Wer darf mit in die Studentenbude einziehen? Fernab ihres natürlichen Lebensraums als Studenten sind viele Erstsemestler in diesen Tagen in einer ganz anderen Ecke der Stadt zu entdecken: im bekannten schwedischen Möbelhaus Ikea. Meist mit ihren Eltern im Schlepptau. Manch Unabhängigerer steht mit den neuen WG-Genossen an den Regalen. So suchen sie nach dem passenden Bett, dem bequemsten Schreibtischstuhl oder attraktiven Stehlampen. Für Vermieter von Transportern und Anhängern eine fantastische Zeit. In den nächsten Wochen werden die Studenten aber auch ihre angestammten Lieblingsplätze in der Stadt wieder erobern: das Elbufer, die Wiesen im Großen Garten oder die Kneipen in der Neustadt.

Dach über dem Kopf: Von der schweren Suche nach der richtigen Bleibe

Wer Glück hat, weiß schon, wo er die geshoppten Möbel längerfristig hinstellen will. Doch längst nicht jeder hat die Traumbude schon gefunden. Beim Studentenwerk Dresden gingen für dieses Wintersemester Tausende Bewerbungen um ein Zimmer im Wohnheim ein. Nicht jeder Bewerber kommt zum Zug. Alternativen zum Studentenwerk gibt es in Dresden genug. Neben den privaten Wohnheimen natürlich auch die WG-Zimmer. Doch wie jedes Jahr ist die Nachfrage dort viel größer als das tatsächliche Angebot. Wohngemeinschaften können sich heute ihre Mitbewohner aussuchen, Dutzende Bewerber stehen Schlange. Neuster Trend: Im Sommer gar nicht erst warten, ob die Zusage der Hochschule überhaupt ins Haus flattert und frei werdende WG-Zimmer zum Ende der Vorlesungszeit lieber gleich sichern. Falls es mit dem Studienplatz doch nicht klappt: Der nächste Bewerber um das Zimmer steht schon vor der Tür. Durschnittlich 8,40 Euro kostet der Quadratmeter in der WG. Ganz im Gegensatz zu anderen deutschen Unistädten ist die Singlewohnung in Dresden mit acht Euro sogar billiger. Die zu finden, ist aber ebenfalls schwer.

Beim Einsteigen Bauch einziehen: Die Straßenbahn lässt auf sich warten

Das morgendliche Grauen hat für viele Studenten einen Namen: Linie 61. Der Bus in Richtung Campus rollt in den Morgenstunden proppenvoll von Haltestelle zu Haltestelle. Hier trifft der Student auf den berufstätigen Dresdner auf dem Weg zur Arbeit – inklusive ungewolltem Körperkontakt. Zwischen den Studentenvierteln Löbtau und Strehlen drängeln sich täglich über 35 000 Fahrgäste in die Buslinie 61. Wer jetzt in Dresden mit dem Studium beginnt, könnte, wenn er die Regelstudienzeit komplett ignoriert, noch eine Lösung des Problems miterleben. Die Stadt und die Dresdner Verkehrsbetriebe wollen bis 2022 eine neue Straßenbahnlinie bauen, die von Löbtau über die Nürnberger Straße, den Zelleschen Weg bis zum Haltepunkt Strehlen führt. Bis dahin heißt es: Einsteigen, Bauch einziehen und gut festhalten. Das ist auf jeden Fall die schlauere Alternative. Denn mit dem Auto zur Vorlesung zu rollen, ist wenig ratsam. Rund um den Campus der TU sind gerade um die Mittagszeit alle Parkplätze belegt. An anderen Hochschulorten in der Stadt sieht es nicht besser aus. Solange das Wetter mitspielt, ist da noch eher das Fahrrad zu empfehlen.

Hier stört absolut keiner: Warum es in der Slub jetzt wirklich still ist

Luftige Verhältnisse herrschen momentan noch in der Universitätsbibliothek Slub. Nach den überfüllten Wochen der Prüfungszeit ist es jetzt ruhiger zwischen den Bücherregalen. Diese Stille trügt. Wenn das Semester in vollem Gange ist, mahnen die ersten Punkte auf den Literaturlisten der Studienfächer. Lesen ist dann angesagt.

Kochen für Millionen: Mensen sind bereit für Studentenansturm

Länger geöffnet haben jetzt auch wieder die Mensen des Studentenwerks Dresden. Während der Semesterferien konnte dort etwas auf Sparflamme gekocht werden, weil weniger Gäste kamen. Nun gelten wieder die regulären Öffnungszeiten. Knapp 3,4 Millionen Essen werden pro Jahr in den Mensen gekauft. Hungrig sein muss in Dresden kein Student.

