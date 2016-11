„Wir sind wie kleine Psychologen“ Totensonntag ist für viele Menschen etwas Besonderes. Bestatterin Christine Grunwald hat täglich mit dem Tod zu tun.

Bestatterin Christine Grunwald möchte die Menschen in ihrer Trauer begleiten und sie unterstützen. © SZ

Christine Grunwald gesteht, dass sie nach einem Arbeitstag nicht einfach zur Tagesordnung übergehen kann. „Das geht nicht“, sagt die Inhaberin des Bestattungshauses Grunwald auf der Kurt-Hein-Straße. Auch nach elf Jahren, in denen sie das selbstständige Unternehmen führt, nimmt sie Anteil an jenen Schicksalen, die sie tagtäglich beschäftigen. „Wir sind doch wie kleine Psychologen“, sagt sie und meint damit den Umgang, den Trost und die Hilfe für die Angehörigen von Verstorbenen.

Der Umgang mit dem Tod – er ist eine Angelegenheit, die mehr als vieles andere individuell geprägt ist. Doch Bestatter sind die besten Weggefährten in solchen, oft nicht vorhersehbaren Situationen. Viel Fingerspitzengefühl und Verständnis muss aufgebracht werden. „Deshalb müssen wir stets sehr individuell auf die Belange der Sterbefälle und der Hinterbliebenen eingehen“, so Christine Grunwald.

Der Tod ist ein Thema, über das niemand gern nachdenkt oder spricht. Trotzdem sollte man sich damit beschäftigen: „Frühzeitige Vorsorge für die eigene Bestattung vermittelt das beruhigende Gefühl, alles für die Hinterbliebenen geregelt zu haben“, sagt Christine Grunwald. Denn im Todesfall stehen viele drängende Entscheidungen an: Wie soll die Trauerfeier gestaltet werden? Soll es eine Feuer-, Erd- oder Seebestattung sein? Was kostet das alles?

Diese und viele weitere Fragen beantwortet Christine Grunwald natürlich auch im Gespräch mit den Hinterbliebenen. Als Bestattungsunternehmerin sieht sie sich dazu berufen, den Trauernden so viele Wege wie möglich abzunehmen. Vieles, nicht alles ist dabei möglich. Den Weg zur Auswahl der Grabstelle könne sie nicht abnehmen, wohl aber die Kontakte dazu vermitteln. Auch Fragen, die über die üblichen behördlichen Angelegenheiten in einem Sterbefall hinausgehen, begleitet sie vermittelnd.

„Für den Beruf muss man geboren sein“, sagt Christine Grunwald. Sie selbst wollte seit ihrer Jugendzeit irgendwie in dieser Branche arbeiten. „Wenn wir zum Beispiel im Urlaub waren, zog es mich interessehalber immer auf Friedhöfe“, erzählt sie. 2005 gründete sie das „Bestattungshaus Grunwald“. Jede Trauerfeier richtet sie nach individuellen Wünschen aus, gibt Traueranzeigen und Danksagungen auf, versendet Trauerkarten, bestellt den passenden Blumenschmuck, vermittelt Trauerredner und vieles mehr.

Doch damit ist es häufig nicht getan. „Manche Angehörige kommen auch nach der Beisetzung noch einmal zu uns, um Trost zu bekommen oder Tipps“, so Christine Grunwald. Das sind dann jene Momente, in denen die engagierte Frau als „kleine Psychologin“ gefragt ist. Denn erfahrungsgemäß bricht der Schmerz über den Verlust bei so manchem Trauernden erst viel später heraus.

Natürlich sei es hilfreich, wenn schon zu Lebzeiten Details für den Todesfall geklärt sind. Und auch hier steht Christine Grunwald mit Rat und Tat zur Seite. Insbesondere natürlich zum Thema Finanzierung. Die Möglichkeit einer Anzahlung zu Lebzeiten direkt beim Bestattungshaus gibt es bei Christine Grunwald zwar nicht. Aber im Sterbefall gehe ihr Unternehmen natürlich erst einmal in Vorkasse, räumt danach auch Ratenzahlungen ein.

zur Startseite