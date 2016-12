„Wir sind überwältigt“ Die Freitaler, deren Kleingarten verwüstet wurde, berichten von einer Welle der Hilfsbereitschaft.

Nachdem ein Freitaler Kleingarten am vorvergangenen Wochenende offenbar aus fremdenfeindlichen Gründen verwüstet worden war, erreichten die Sächsische Zeitung mehrere Hilfsangebote. Nun hat die Redaktion diese an das betroffene Ehepaar weitergegeben. Eine Frau aus Südthüringen hatte von dem Fall im Internet gelesen und ihre Hilfe angeboten. Ein anonymer Spender schickte einen 50-Euro-Schein an die Redaktion.

„Wir sind überwältigt von der Hilfsbereitschaft, von der Fürsorge, die uns zuteil wurde von Freunden, Bekannten und Fremden“, sagt die Besitzerin des Gartens. Das deutsch-kubanische Ehepaar will aus Sicherheitsgründen lieber anonym bleiben. Etliche Freunde aus ganz Deutschland hätten sich gemeldet. „Wir bedanken uns bei allen.“

Das Geld und die Hilfe will das Paar nutzen, um den Garten wieder herzurichten. „Aber der seelische Schaden ist zurzeit natürlich größer als der Sachschaden.“

