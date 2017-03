„Wir sind noch da!“ Der Leerstand von Läden in Ebersbach ärgert die Quartiermanagerin Daniela Schröder. Ein Fest soll Abhilfe schaffen.

Daniela Schröder ist die Quartiermanagerin für das Altstadtgebiet von Ebersbach. In der Bahnhofstraße 25 hat sie ihr Büro und ist immer dienstags von 10 bis 15 Uhr für die Bürger da – und immer, wenn die Tür nachgibt. © Rafael Sampedro

Wenn Daniela Schröder eingeladen hat, gibt es immer etwas Wichtiges zu besprechen. Die Quartiermanagerin kümmert sich als Angestellte bei der Stadtentwicklungsgesellschaft (STEG) um die kleinen Wehwehchen und großen Ärgernisse der Bürger, Vereine und Gewerbetreibenden in der Altstadt von Ebersbach. Bis mindestens Ende des nächsten Jahres kann sie ihre Arbeit fortsetzten. Der Stadtrat Ebersbach-Neugersdorf hatte dafür erst kürzlich die Mittel bewilligt.

Es ist eine illustre Runde, die sich regelmäßig trifft: die Interessengemeinschaft (IG) Bahnhofstraße. Erst am vergangenen Mittwoch ist sie im Drehpunkt in der Bahnhofstraße 25 zusammengekommen. Ein wichtiges Thema stand zur Besprechung an – das Mittsommerfest mit dem Roaperrennen am 16. Juni. Von 17 Uhr bis Mitternacht wird dann auf der Bahnhofstraße gefeiert. Dieses Fest hat Tradition. Mehrere Gewerbetreibende und der Tourismusmanager der Stadtverwaltung, Stefan Halang, arbeiten in der IG mit.

Daniela Schröder betont, dass es den Händlern und Gewerbetreibenden nicht um kommerzielle Erfolge gehe bei dieser Veranstaltung. „Wir wollen den Bürgern zeigen, dass wir noch da sind, dass die Bahnhofstraße nicht abgeschrieben werden darf.“ Vielleicht ziehe doch jemand in einen jetzt noch leeren Laden ein, hofft sie.

Leider habe sich der Leerstand von Geschäften in dieser Hauptverkehrsstraße Richtung Grenze nicht verringert, bedauert die Quartiermanagerin. Das Gebäude gegenüber dem Drehpunkt, in dem früher der Sparmarkt zu finden war, sei ein trauriges Beispiel dafür, dass alle Bemühungen nichts gefruchtet haben. Das Gebäude gehöre einem Privatmann, sagt sie. Zeitweise hat es dubiosen Gestalten als Unterschlupf gedient. Erst auf Drängen von Frau Schröder hat der Eigentümer das Haus so verschlossen, dass nur noch die Ratten Zutritt haben. Ansonsten tut sich nichts an und in diesem Gebäude. Weitere Läden stehen leer. In das ehemalige Blumengeschäft gleich neben dem Drehpunkt zieht über den Sommer vielleicht die Schuhhändlerin Doreen Dreßler ein. Sie will die Räume als Ausweichquartier nutzen. In ihrem Laden stehen umfangreiche Modernisierungen an. Die Geschäftsinhaberin hat mit Frau Schröder gesprochen. Noch steht aber nichts endgültig fest.

Daniela Schröder sieht gerade dieses Miteinander in der Stadt als lebendigen Beweis dafür an, dass trotz aller Probleme immer wieder auch viel Positives zustande kommt. Wichtigste Voraussetzung dafür sei, dass man miteinander redet, betont die Managerin. Deshalb bietet sie dienstags von 10 bis 15 Uhr eine Sprechzeit an. „Und immer, wenn die Tür freiwillig nachgibt, kann man eintreten“, sagt Frau Schröder. Sie weiß, dass die Anliegen der Bürger nicht bis zur nächsten Sprechzeit warten. Zum Beispiel der nächtliche Lärm, über den sich eine Anwohnerin der Bahnhofstraße beschwert. Sie könne kaum noch schlafen, denn immer häufiger habe sie den Eindruck, dass auf der Straße Autorennen gefahren werden. Daniela Schröder hat das bereits mit der Polizei besprochen. Die Beamten heben nur die Schultern. Die Polizei könne nicht überall gleichzeitig sein, sagen sie. Mit Autodiebstählen und Einbrüchen hätten die Polizisten in der Grenzregion viel zu tun. Dennoch hat Frau Schröder erreicht, dass die Polizei in der Bahnhofstraße hin und wieder nachts Geschwindigkeiten kontrolliert hat. Nicht nur die Quartiermanagerin hofft, dass die Polizei bei ihrer kürzlich geäußerten Ankündigung, künftig viel häufiger zu kontrollieren, die Bahnhofstraße in Ebersbach nicht vergisst. Am kommenden Mittwoch können die Bürger übrigens direkt mit der Polizei in Kontakt treten. Daniela Schröder hat mitorganisiert, dass die Polizeiliche Beratungsstelle mit ihrem Info-Mobil von 9 bis 12 Uhr in die Bahnhofstraße in Ebersbach und am Nachmittag von 13 bis 16 Uhr in Neugersdorf auf dem Karl-Marx-Platz Station macht. Dort gibt es Informationen rund um den Schutz des Eigentums.

Wichtiges Anliegen ist der Quartiermanagerin die Bürgerbeteiligung, zum Beispiel bei den halbjährlich stattfinden Stadtrundgängen. Der nächste findet im April statt, ein Termin stehe noch nicht fest, sagt die Managerin. Bei dem Rundgang, an dem auch Vertreter des städtischen Bauamtes teilnehmen, werden Schwachpunkte aufgezeigt, die beseitigt werden müssen. „An etlichen Stellen, darunter in der Marktstraße und in der Bahnhofstraße, haben wir durch die Absenkung von Bordsteinkanten erreicht, dass Bürger mit Rollator oder Kinderwagen barrierefrei über die Straße gelangen können“, zählt Daniela Schröder als Beispiel auf. Auf ihre Initiative hin wurden am Rathaus ein stabiler Fahrradständer angeschafft, Bänke im Stadtgebiet erneuert, drei Behindertenparkplätze geschaffen und Blumenrabatten gepflegt. Auf die Unterstützung des Bauamtes und des Bauhofes konnte sie dabei zählen, unterstreicht die Managerin.

Mit Hilfe des Verfügungsfonds können kleinere Projekte realisiert werden, die einen Beitrag zur Stadtentwicklung leisten. Bürger, Vereine und Unternehmer können dafür Vorschläge machen und Mittel beantragen. Die Bepflanzung von Blumeninseln und Blumenschalen im Stadtgebiet sowie die Plakatierung in der Kinogasse waren durch diesen Fonds bereits möglich. Anträge für Projekte nimmt Frau Schröder entgegen. Über die Bewilligung der Mittel entscheidet der Quartiersbeirat.

Das Quartierbüro Dreh-Punkt befindet sich in der Bahnhofstraße 25 in Ebersbach. 0175 263 3789

www.drehpunkt-ebersbach.de

zur Startseite