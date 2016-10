„Wir sind nicht teurer als die anderen“ Die Einkaufsmärkte in Zabeltitz und Ebersbach wären längst zu, gäbe es Landwirt Manfred Engelmann nicht.

Volle Regale im Einkaufsmarkt Ebersbach, der zur Agrargenossenschaft Skässchen gehört. Doch es liegt an den Kunden, dass der Markt noch weiter existieren kann.

Manfred Engelmann (64) ist Diplomagrarökonom, leitet fünf landwirtschaftliche Unternehmen und ist Geschäftsführer der Märkte.

Ja, es gab Stimmen bei der Einführung des Mindestlohnes 2015, die Lebensmittelmärkte in Zabeltitz und Ebersbach zu schließen. Weil sie sich dann angeblich nicht mehr rentieren. Doch Geschäftsführer Manfred Engelmann war dagegen. Er steht hinter der Nahversorgung auf dem Lande, seit er 1998 den Markt in Zabeltitz und 2004 den in Ebersbach übernahm. Und außerdem: „Ist der Laden noch so klein, bringt er mehr als Arbeit ein“, war damals das Motto des Landwirtes – und ein Argument für ein weiteres Standbein der Agrargenossenschaft Skäßchen.

Nun, ein einträgliches Standbein sind die Märkte bis heute nicht. „Wir werden dabei nicht reich“, sagt der Landwirt. Dem Mindestlohn konnte die GmbH nur gerecht werden, indem die Öffnungszeiten verkürzt wurden: Früh wird eine Stunde später aufgemacht, und mittwochs ist mittags Schluss. Doch beide Einkaufsmärkte weisen einen relativ stabilen Umsatz aus. Das muss man erst mal schaffen.

Der Skäßchener Landwirt ist mit der Region verbunden, deshalb liegen ihm auch die Menschen am Herzen, besonders die Älteren. Sie sind es, die die Masse der Kunden in den beiden Märkten ausmachen. „Wir bieten zwar nicht zehn, sondern nur drei verschiedene Sorten Butter, aber wir haben insgesamt 6600 Produkte im Angebot“, wirbt Engelmann für seine Warenvielfalt. „Bei uns ist alles da, und es gibt auch Nähzeug und Knöpfe und Glühlampen“, so Engelmann. Das Warensortiment sei den Bedürfnissen der Landbevölkerung angepasst. Dabei wird auch berücksichtigt, dass die Dörfler meist selbst einen Garten für Obst und Gemüse haben.

Der Markt im Ort soll auch ein Treffpunkt sein, ein Ort zum Schwatzen, wo die Menschen mehr sind als anonyme Kunden. „Wir achten auf Freundlichkeit, individuelle Bedienung und Sauberkeit“, sagt Engelmann. Und teurer seien die von Edeka belieferten Einkaufszentren auch nicht als andere Supermärkte. Als Mitglied bei der Edeka Hamburg fahren die beiden Geschäfte alle Werbeaktionen des Anbieters mit.

Freilich gibt es in Zabeltitz und Ebersbach Leute, die kaufen in den Städten ein und holen im Ort nur, was sie vergessen haben. Davon können die kleinen Filialen aber nicht überleben. Daran sind schon viele Tante-Emma-Geschäfte auf dem Dorf gescheitert. Engelmann erhofft sich mehr Zuspruch zum Beispiel von den Eltern, die in Ebersbach ihre Kinder in die Einrichtung nebenan bringen. Integriert wurde daher der Hermes-Paketdienst als zusätzliche Leistung. Auch weiterer Service ist denkbar. Jetzt gibt es Pläne, in einem Gebäudeteil eine Tagespflege für alte Menschen einzurichten. Manfred Engelmann weiß: „ Die Leute brauchen uns.“ Jeder Markt hat ein Einzugsgebiet von zahlreichen Dörfern. Sieht sich der Betreiber damit als besonderer, als erfolgreicher oder eher als resignierter Händler? „Als Besonderer sicherlich“, so Engelmann. Denn es kommt schon nicht so häufig vor, dass ein Agrarunternehmen Einkaufsmärkte führt. Vielmehr würde sich der Chef aber als kämpfender Händler bezeichnen. Denn Rückschläge gibt es immer wieder.

So musste der Zabeltitzer Markt Umsatzeinbußen hinnehmen, als Fleischer Holm Gawalski aus Großenhain seine Fleisch- und Wurstwarenlieferung einstellte. Aus finanziellen Gründen. Jetzt kommt das Frischfleisch von Edeka. Vor etlichen Jahren wurde in Zabeltitz um 140 Quadratmeter erweitert. Ein Backofen und mehr Saisonwaren kamen dazu, das Spirituosenangebot konnte vergrößert werden. In beiden Märkten sollen demnächst Klimaanlagen eingebaut werden. Doch das Geld muss erst mal erwirtschaftet werden.

Für Manfred Engelmann ist Einkaufen eine Frage des Vertrauens. Er sieht eine Zukunft für seine Märkte, auch wenn einige seiner zehn Mitarbeiterinnen skeptisch sind. Vieles hängt aber von ihrer Wertschätzung für jeden einzelnen Kunden ab.

