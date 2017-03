„Wir sind keine Kriminellen“ In einer Petition haben sich Waldheimer über die Bewohner eines Hauses beschwert. Diese weisen die Vorwürfe zurück.

In einer Petition hatten sich 51 Anwohner über die Zustände im Haus einer Familie in Waldheim beschwert. © Symbolbild/SZ-Archiv

Die von Anwohnern kritisierte Familie aus Waldheim, die ihren Namen nicht in der Zeitung veröffentlicht sehen will, setzt sich gegen die Vorwürfe zur Wehr. In einer Petition hatten sich 51 Anwohner über die Zustände im Haus der Familie beschwert. Insgesamt leben in dem Haus vier Familien. Eigentümer ist einer der Söhne des Familienvaters. Die Großfamilie sei im Mai des vergangenen Jahres nach Waldheim gekommen, weil sie sich in ihrem vorherigen Wohnort bedroht gefühlt hatte. Doch auch in Waldheim werde die Familie schief angesehen. „Wir sind keine Kriminellen, werden aber teilweise so behandelt“, sagt der Vater. „Wir wollen in Frieden leben und auch gut mit den Nachbarn auskommen.“ Die Vorwürfe, dass ein Notstromaggregat zu laut sei, könne er nicht verstehen, da die Türen stets geschlossen seien, wenn das Aggregat laufe. Der Stromanschluss soll hergestellt werden, doch derzeit ruhen die Arbeiten.

Die Bemühung, eine Arbeitsstelle zu finden, würde regelmäßig daran scheitern, weil die Arbeitgeber beim Namen der Familie abwinken würden. Die Kinder würden in der Schule von Mitschülern beleidigt. Die 17-jährige Tochter sei in der Oberschule zurück in die DaZ-Klasse versetzt worden. Der DA fragte bei Jürgen Köber, Leiter der Oberschule, nach. „Das Mädchen besucht die DaZ-Klasse, um ihre Deutschkenntnisse zu verbessern. Hätten wir sie in der 9. Klasse belassen, wäre ihre Benotung sehr schlecht ausgefallen. Das ist nicht zielführend“, sagt Köber.

Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) ist darum bemüht, eine Lösung für die Probleme zu finden. „Allerdings sind die Eigentümer auch selbst für ihr Grundstück verantwortlich“, so der Bürgermeister.

