„Wir sind anders als Facebook“ Die lokale Plattform für Meißen Lokalportal.de öffnet sich den Vereinen. Der Geschäftsführer Sebastian Penthin sagt warum.

Herr Penthin, auf der neuen lokalen Plattform für Meißen Lokalportal.de können sich jetzt auch Vereine anmelden. Wie geht das?

Zunächst muss ich mich als Privatperson im Lokalportal registrieren. Danach habe ich die Möglichkeit, eine Seite für meinen Verein, meine Initiative oder Organisation zu erstellen, um kostenlos darauf aufmerksam zu machen, Termine bekanntzugeben oder Veranstaltungen zu veröffentlichen. Privat- und Seitenprofile sind dadurch klar voneinander abgegrenzt, ich kann aber mit einem Klick einfach zwischen den Profilen wechseln.

Sie waren kürzlich in Meißen, haben mit verschiedenen Vereinen gesprochen. Ihr Eindruck?

Sehr positiv! Wir befinden uns mit Lokalportal gerade in einer Pilotphase. In diese möchten wir die Menschen, Vereine und Institutionen aus Meißen mit einbinden. Wir möchten ja eine Plattform für das lokale Leben gestalten, wer kann uns da besser helfen als die Menschen vor Ort.

In Facebook kann ich doch auch eine Gruppe Gleichgesinnter um mich sammeln. Was kann Lokalportal, was Facebook nicht kann?

Lokalportal deckt ein anderes Interessensgebiet ab als Facebook. Der Fokus liegt auf dem lokalen Geschehen. Bei uns erfährt der Nutzer, was direkt bei ihm vor der Haustür passiert. Er kann Beiträge veröffentlichen und Fragen stellen, die er bei Facebook eventuell nicht posten würde, weil sie dort für zu viele Menschen sichtbar sind. Im Lokalportal kann die Reichweite von Inhalten eingegrenzt werden.

Sie testen Lokalportal gerade in Paderborn und Meißen. Wird es Lokalportal bald auch in Radebeul, Riesa oder Großenhain geben?

Ja, das ist geplant. Wir werden Lokalportal in den nächsten Monaten stetig für weitere Regionen öffnen.

Es gibt noch weitere Nachbarschafts-Portale in Deutschland wie nebenan.de. Wie wollen Sie gegen diese Konkurrenz bestehen?

Lokalportal ist mehr als ein Nachbarschaftsnetzwerk. Es ist die Plattform für das lokale Leben. Neben Nachbarschaftsgruppen erfahre ich im Lokalportal viel Wissenswertes und Aktuelles aus meinem Ort. Das ist der Unterschied.

Es fragte Ulf Mallek.

zur Startseite