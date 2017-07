„Wir sind alle Deutschland“ Eine Muslimische Reformgemeinde startet Info-Kampagne in Meißen.

Männer beim Gebet in der Bait-ul-Wahid Moschee der Ahmadiyya Muslim Jamad-Glaubensgemeinschaft (AMJ) im hessischen Hanau. © SZ-Archiv/dpa

Die muslimische Glaubensgemeinschaft Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ) bezeichnet sich selbst als eine spirituelle Reformbewegung des Islams und setzt sich weltweit für Frieden, Toleranz und Freiheit ein. Bundesweit zählt sie 45 000 Mitglieder und möchte unter dem Motto „Liebe für alle, Hass für keinen“ über ihren Glauben aufklären. Auf einer Pressekonferenz am Dienstag in Meißen stellte die AMJ ihre neue Kampagne „Wir sind alle Deutschland“ vor.

Ziel der Aktion ist es mit Vorurteilen aufzuräumen und den Dialog mit den Bürgern zu suchen. Die AMJ distanziert sich dabei klar von fanatischen Extremisten. Viel mehr möchte man die Menschen über die Lehren des Islam informieren und damit Ängste abbauen. „Besonders in Regionen mit wenigen muslimischen Bürgern ist es wichtig Aufklärungsarbeit zu leisten.“, so der Dresdner Imam Kamal Ahmad. Am Sonnabend soll deswegen an einem Infostand in Meißen interessierten Bürgern die Möglichkeit gegeben werden, mit der Glaubensgemeinde ins Gespräch zu kommen. Zusätzlich soll es im Meißner Umland eine Flyeraktion geben. Ulrich Baudis – Fraktionsvorsitzende der Fraktion die Linke im Meißner Stadtrat – begrüßt die Aktion: „Es ist positiv endlich ins Gespräch zu kommen.“ Ein solcher Schritt hätte zwar schon früher erfolgen müssen, jedoch sei es dafür nie zu spät. „Dabei ist es vor allem wichtig, miteinander, statt übereinander zu reden.“, so Baudis weiter.

Zukünftig sollen laut AMJ in Meißen weitere Informationsveranstaltungen stattfinden. Gemeinsam mit der Stadt wolle man darüber hinaus einen Friedensbaum pflanzen. Die Kampagne soll dabei nicht nur Meißner informieren: Bundesweit bietet die AMJ Info-Treffen und Gesprächsrunden an und veranstaltet unter anderem Blutspendeaktionen, Charity-Läufe und den jährlichen Straßenputz zu Neujahr.

