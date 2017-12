„Wir setzen voll auf Wachstum“ Freitals Oberbürgermeister Uwe Rumberg über seine Bilanz des Jahres 2017 und seine Zukunftspläne mit der Stadt.

„Ich habe gedacht, dass die Steine, die für den Abriss der Lederfabrik in den Weg gelegt werden, nicht so groß sind.“ In seiner Jahresbilanz zählt Freitals Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU) die Verhandlungen zur Zukunft der Lederfabrik eher zu den negativen Erlebnissen. © Karl-Ludwig Oberthür

Herr Rumberg, das Jahr geht zu Ende. Welche Höhepunkte hatte es für Sie?

Also zunächst will ich allen Mitarbeitern der Stadtverwaltung und den städtischen Gesellschaften, den Stadträten und allen Freitalern ein herzliches Dankeschön sagen. Für die Stadt Freital war es alles in allem ein gutes Jahr. Es war anstrengend, aber wie heißt es: Vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt.

Worauf sind Sie besonders stolz?

An erster Stelle steht die Entscheidung des Stadtrates, dass wir das Gelände am Sächsischen Wolf bebauen und, wenn sich alles nach Plan entwickelt, werden wir zum 100. Stadtgeburtstag ein Zentrum bekommen. Wir arbeiten mit Hochdruck an dem Projekt und im Moment gibt es keine Anzeichen, dass es in Gefahr gerät. Außerdem ist die Entscheidung zum Abriss der Lederfabrik mehrheitlich im Stadtrat gefallen.

Wenn ich einhaken darf: Das Landesamt für Denkmalpflege und die Denkmalbehörde im Landkreis haben mitgeteilt, dass sie einem Abriss nach jetzigem Stand nicht zustimmen werden.

Da kann ich nur appellieren, dass das Prinzip der kommunalen Selbstverwaltung anzuerkennen ist. Über Jahre hat man dem Verfall tatenlos zugeschaut. Man sollte jetzt nicht noch weiteres Geld für weitere Gutachten verbrennen und die Möglichkeiten der Intervention ausreizen bis zum Gehtnichtmehr. Wir werden nun noch einmal unsere Argumente, die für den Abriss sprechen, komprimiert vorlegen und hoffen dann auf eine schnelle Entscheidung der übergeordneten Behörde.

Was halten Sie von dem Vorschlag, die Fassade stehen zu lassen?

Ich weiß nicht, was das dann kostet. Vielleicht könnte man für das dafür benötigte Geld auch komplett sanieren. Man muss sehen, ob das realistisch ist. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass der Abriss die einzige Möglichkeit ist, mit der Lederfabrik umzugehen. Freital ist im Übrigen nicht auf Leder gebaut, sondern auf Kohle und Stahl (lacht).

Jetzt gibt es aber beim Freistaat einige Personalwechsel. Herr Unland, der den Kauf der Lederfabrik abgelehnt hat, ist nicht mehr Finanzminister. Wenn es ein Umdenken geben würde, würden sie sich dem verschließen?

Wenn der Freistaat sagt, wir übernehmen die Fabrik und sanieren sie, dann wäre ich der Letzte, der sagt, dass sie trotzdem abgerissen werden muss. Ich kann es mir, ehrlich gesagt, aber nicht vorstellen.

Zurück zu den Höhepunkten 2017. Welche haben Sie noch in Erinnerung?

Große Projekte, wie beispielsweise die Grundschulsanierung in Hainsberg, die Eröffnung der Wurgwitzer Schule, die Eröffnung des Mehrgenerationenparks oder die Fertigstellung der Poisentalstraße. Dann können wir unseren Technologiepark erweitern. Und vor Kurzem haben wir unseren neuen Internetauftritt gestartet.

Worüber haben Sie sich geärgert?

Ich habe gedacht, dass die Steine, die für den Abriss der Lederfabrik in den Weg gelegt werden, nicht so groß sind. Ich dachte, es geht alles etwas schneller. Auch beim Kitaplatz-Vergabesystem geht es langsamer voran als geplant. Eigentlich sollte schon alles funktionieren, aber es gibt Programmierungsprobleme. Die Software muss mit unseren Programmen kompatibel sein. Auch datenschutzrechtliche Bedenken werfen uns immer wieder zurück.

Zurück zum Sächsischen Wolf. Wie zufrieden sind sie mit den Plänen?

Es gab viele Investoren, die sich für das Projekt interessiert haben. Allein das wäre vor Jahren noch undenkbar gewesen. Das macht uns Freitaler stolz. Jetzt ist die Entscheidung für einen Investor gefallen. Ich denke, wir werden Anfang 2018 den Kaufvertrag für das Grundstück unterzeichnen. Danach geht es in die Feinplanung. Die werden wir als Stadt intensiv begleiten. Ich freue mich über die Signale des Investors, dass er die Hinweise und Ratschläge aus der Verwaltung und Bevölkerung aufnehmen möchte. Die bisherige Zusammenarbeit läuft wirklich sehr gut und vielversprechend.

Wie wird es in Sachen Bürgerbeteiligung im nächsten Jahr weitergehen?

Wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht und werden es weiterführen, wenn die Zeit dazu reif ist. An konkreten Ideen und deren Umsetzung arbeiten wir bereits, auch mit dem Investor gemeinsam. Das Wichtigste ist ja, dass das Zentrum letztlich von den Bürgern angenommen wird.

Manche Freitaler sind von dem geplanten Bau trotzdem enttäuscht. Ihnen fehlt das Besondere, wie ein Kino oder ein Theater. Können Sie diese Kritik nachvollziehen?

Gut, die Spielbühne hat ja Interesse angemeldet. Aber es ist natürlich schwierig, Räume günstig oder ganz umsonst zur Verfügung zu stellen. Am Ende muss es für den Investor finanzierbar sein. Er trägt das unternehmerische Risiko. Das Thema Kino liegt an den Freitalern selbst. Das hat es ja jahrelang gegeben, ist aber letztlich gestorben, weil viele lieber nach Dresden fahren.

Wenn wir in die nahe Zukunft schauen, Anfang Januar 2018 soll der Haushalt im Stadtrat verabschiedet werden. Wie steht es finanziell um Freital?

Insgesamt ist es gut um die Stadtfinanzen bestellt. Das zeigen, denke ich, auch die 16 Millionen Euro an geplanten Investitionen. Wir bekommen den Haushalt mit einem Volumen von fast 68 Millionen Euro ausgeglichen – wenn auch derzeit nur mit Sonderreglungen. Die Doppik, also dass wir den Wertverlust unseres Eigentums darstellen und erwirtschaften müssen, bereitet uns schon Sorgen. Für die Zukunft heißt das, dass wir entweder weniger ausgeben können, dass die Übergangsregelungen verlängert oder dass die Regeln der Doppik gelockert werden müssen.

Sie könnten auch Schulden aufnehmen?

Das ist derzeit kein Thema. Ich bin aber der Meinung, dass es dort, wo es wichtig für die Infrastruktur Freitals ist, kein Tabuthema sein sollte. Ich meine etwa Schulen, Kindereinrichtungen, Infrastruktur für Gewerbe.

Wenn wir fünf bis zehn Jahre vorausschauen: Wie wird sich Freital Ihrer Meinung nach entwickeln?

Wir setzen voll auf Wachstum. Wir setzen auf unsere Wirtschaft – die ansässigen Unternehmen und Neuansiedlungen. Die Entwicklung in dem Segment ist schon beeindruckend. Allein im Technologiezentrum sind mittlerweile deutlich mehr als 200 Arbeitsplätze entstanden.

Ist Freital für das Wachstum gerüstet?

Ich denke, die Infrastruktur – nicht nur die Straßen – ist gut für die Zukunft aufgestellt. Wohnraum haben wir noch genug zur Verfügung beziehungsweise entsteht bereits neu. Und bei Kita- und Schulplätzen steuern wir nach, wenn es Bedarf gibt.

Das heißt, Sie können sich entspannt zurücklehnen?

Nein, wir arbeiten Schritt für Schritt an den Dingen, die nötig sind. Da geht es zum Beispiel um die Ausweisung neuer Baugebiete. Außerdem haben wir uns vorgenommen, die Lücken in der Stadt zu bebauen. Wir haben das Glück, so nah an der Landeshauptstadt zu sein. Das ist ein großer Standortvorteil. Wir wollen aber natürlich eigenständig bleiben, weil die Entscheidungswege hier kurz sind.

Das Interview führte Tobias Winzer.

