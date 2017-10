„Wir sehen uns gar nicht als Favoriten“ Tim Sebastian und Michail Kraft fahren zur EM der Sportakrobaten. Wieder nach Polen. Dort wurde das Herren-Paar im Sommer Sieger bei den World Games. Ein gutes Omen?

Anspannung, Konzentration, Kraft, Harmonie – mit diesen und weiteren Stärken holten Tim Sebastian(unten) und Michail Kraft bei den World Games im Sommer die Sensation bei der „Olympiade der Randsportarten. Jetzt geht es zur EM. © S. Schipfel

Gerade mal zwei Monate ist es her, als das Sportakrobaten-Herrenpaar Michail Kraft (17) aus Riesa und Tim Sebastian (22) aus Dresden sensationell und überraschend die Goldmedaille bei den World Games 2017 im polnischen Wroclaw für Deutschland erkämpften. Jetzt geht es für die Gewinner der „Olympiade der Randsportarten“ schon wieder um Edelmetall bei der Europameisterschaft. Sie finden für das Duo kommende Woche im polnischen Rzeszow statt und werden mittlerweile zum 8. Mal ausgetragen. Die SZ hat vor ihrer Abreise mit den beiden Ausnahmesportlern gesprochen.

Wie lange konntet Ihr vom Erfolg der World Games „zehren“ - und wie habt Ihr die Zeit danach erlebt?

Naja, viel Zeit ist nicht geblieben. Wir hatten ca. anderthalb Wochen frei bekommen, bis der Trainingsalltag wieder begann, weil wir Anfang September noch einen Vorbereitungswettkampf in Russland - der sehr gut lief - hatten und dann wieder fit für die EM werden mussten. Aber ansonsten war unglaublich, welche Reichweite der Erfolg hatte und wie viele Leute es verfolgt haben und sich gemeldet haben, um zu gratulieren.

Jetzt geht es zur EM - wieder nach Polen. Seht Ihr das als gutes Omen?

Rzeszow liegt leider ein Stückweit östlicher als Wroclaw, so dass nicht ganz so viel heimisches Publikum vor Ort sein wird. Aber definitiv sehen wir das Positive, da es vor ca. zwei Monaten in Polen auch ganz gut geklappt hat.

Mit welchem Anspruch fahrt Ihr zur EM?

Ansprüche sind schwer zu formulieren. Wir selbst sind zufrieden, dass wir wieder sehr gut vorbereitet sind so kurz nach dem Höhepunkt World Games und schauen recht entspannt Richtung EM. Ziel ist, sich für alle drei Finals zu qualifizieren, also in die Top 6 zu kommen. Dann wollen wir natürlich angreifen Richtung Medaillen. Aber wegen der großen Leistungsdichte wird noch mehr und wieder die Tagesform am meisten entscheiden. Wir wollen wieder sehr nah an unsere Bestleistung von Wroclaw ran kommen. Und dann werden wir sehen, wozu das reicht.

Hat sich in den letzten Monaten an Eurem Programm etwas verändert?

Nein. Wir werden Eins zu Eins dasselbe Programm zeigen wie bei den World Games. In dem kurzen Zeitraum ist das Risiko viel zu groß, was zu verändern.

Wie geht Ihr mit der Favoritenbürde um?

Wir selbst sehen uns gar nicht als Favoriten für die EM-Titel, auch wenn das oft gefragt oder gesagt wird. Wir schauen auf unsere Leistung, und solange die sehr gut ist, werden wir wahrscheinlich auch um die Medaillen mitreden können. Wir sind vielleicht einer der Favoriten, aber nicht der absolute, da man Russland als amtierenden Welt- und Europameister sowie Belgien als Gesamtweltcupsieger immer im selben Atemzug nennen muss. Die beiden Nationen waren ja auch jeweils Medaillengewinner bei den World Games.

Wie laufen die nächsten Tage für Euch ab?

Diese Woche haben wir noch komplett zu Hause Training. Da wird an letzten Kleinigkeiten gearbeitet und muss die Form gehalten werden muss. Unser Trainer Igor Blintsov, der ja auch Bundestrainer ist, ist schon am Dienstag mit der Jugendnationalmannschaft nach Polen gereist. Wir werden dann am Sonntag nach Frankfurt a.M. fahren, um dann Montag früh nach Polen zu fliegen. Dienstag und Mittwoch werden wir dann je einmal am Tag Training haben und die Wettkampffläche und -halle testen.

Wann genau sind nächste Woche eure Wettkämpfe?

Am Donnerstag geht es los mit der Balanceübung ab 14.30 Uhr, am selben Tag wird es dann abends bereits um die ersten Medaillen im Finale Balance gehen. Freitag ab 14 Uhr dann die Dynamikübung und Samstag folgt die Kombiübung, die zusammen mit den beiden Qualifikationsübungen als Mehrkampf gezählt wird und somit die „kompletteste“ Medaille darstellt. Zum Abschluss wird dann Sonntag um 16.30 Uhr das Dynamikfinale auf dem Plan stehen, wo die letzten Medaillen vergeben werden. Also vier Tage Wettkampf, fünf Übungen möglicherweise und drei Möglichkeiten für eine Medaille.

Es ist ein Livestream im Internet von den Europameisterschaften der Sportakrobaten geplant. Zu finden ist er unter www.ueg.de

zur Startseite