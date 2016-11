„Wir schützen nur unsere Bank“ Der Görlitzer Volksbank-Chef Sven Fiedler stand eine Woche im Kreuzfeuer von Journalisten. In der SZ erzählt er, wie es dazu kam.

Das Zinsniveau macht allen zu schaffen. Der Görlitzer Volksbank-Chef Sven Fiedler musste das jetzt auf besondere Art erfahren. © pawel sosnowski/80studio.net

Eine Woche der Schlagzeilen liegt hinter der Görlitzer Volksbank und ihrem Chef Sven Fiedler. Überregionale Tageszeitungen wie „Die Welt“, die „FAZ“ und die „Süddeutsche Zeitung“ berichteten über das kleine Kreditinstitut, die französische Nachrichtenagentur AFP rief an, auch RTL, der MDR, n-tv, sogar das Wall Street Journal meldeten sich. Und die Bild-Zeitung erklärte Fiedler am Sonnabend gar auf Seite 1 zum „Verlierer des Tages“. Was war geschehen? Die Volksbank/Raiffeisenbank Niederschlesien hatte eine Geldanlage auf ihre Internetseite gestellt. Dabei können Kunden ihr Geld als Tagesgeld mit täglicher Verfügbarkeit anlegen. Zwar erhält der Anleger noch einen symbolischen Zins von 0,01 Prozent, doch verlangt die Volksbank zugleich dafür eine Kontogebühr von mindestens fünf Euro pro Monat. Kleinsparer, so schrieben nun die Finanzjournalisten, würden von der Volksbank abgezockt. Ein Tabubruch sei das in der Branche, hieß es weiter. Die Volksbank traf die Kritik unvorbereitet. Sven Fiedler erklärt nun in der SZ, wie alles kam.

Herr Fiedler, wie fühlt man sich, von der Bild-Zeitung als Verlierer des Tages tituliert zu werden?

Normalerweise lese ich die Bild-Zeitung nicht. Da ich aber wusste, dass sie über uns berichten würde, bat ich meine Frau am Sonnabend, die Zeitung vom Bäcker mitzubringen. Als sie dann bei uns zu Hause lag, sahen das auch meine beiden Töchter. Unsere Siebenjährige fragte mich dann, was das bedeutet. Ich versuchte ihr zu erklären, dass das wie beim Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel ist: Nicht schön, aber wir überstehen das.

Zeitungen von der Welt über das Handelsblatt bis zur FAZ haben das Thema Ihres Termingeldes mit negativer Rendite aufgenommen und sind über Sie hergefallen. Ärgert Sie das?

Ja. Wir haben schwierige Jahre als Bank überstanden, wir wachsen seit einigen Jahren wieder im Kreditgeschäft und haben unsere Kosten im Griff. Wir sind unseren Kunden ein stabiler und verlässlicher Partner, der den Mitgliedern auch eine ansehnliche Dividende zahlen kann. Und dann kommt so eine Welle von Negativschlagzeilen über uns. Dabei schützen wir unsere Bank vor zu hohen Kosten in der Zukunft.

Indem Sie – deutschlandweit einmalig – bei einem Termingeld eine Gebühr verlangen, sodass Ihre Kunden draufzahlen bei dieser Geldanlage.

Das müssen wir sortieren. Ja, wir haben dieses Produkt eingeführt, aber aktuell nutzt dies kein einziger Kunde. Das ist auch der Zweck. Ich erhalte seit Wochen Angebote von institutionellen Anlegern, die zehn, fünf oder auch mal 2,5 Millionen Euro bei uns anlegen wollen. Über das Geld wollen sie aber täglich verfügen. Eine solche Anlageform führt aber bei uns zu hohen Kosten, weil wir auf diese angelegten Gelder einen Strafzins an die Zentralbank zahlen müssen. Bei 100 Millionen Euro können das 400000 Euro sein. Das würde unsere Bank in Schwierigkeiten bringen. Da wir das nicht wollen, haben wir die Gebühr eingefügt. Wir sind eine normale Volksbank, die ihren Mitgliedern verpflichtet ist. Für den Normalkunden, der 10000 oder 15000 Euro anlegt, haben wir zahlreiche vergleichbare Geldanlagemöglichkeiten, die sowohl gebührenfrei als auch mit attraktiven Zinsen ausgestattet sind.

Aber niemand der Millionen bei Ihnen anlegen will, lässt sich von einer monatlichen Gebühr von fünf Euro abschrecken?

Deswegen steigt die Gebühr auch bei höheren Summen – beispielsweise bei einer Million Euro auf 50 Euro pro Monat.

Wer meldet sich bei Ihnen und sucht einen neuen Hafen für seine Millionen?

Das sind institutionelle Kunden, Krankenkassen, Kommunen, die Millionen bei Großbanken angelegt hatten. Diese Großbanken wollen natürlich auch keinen Strafzins an die Zentralbank zahlen und versuchen daher seit vielen Monaten diese Kunden dazu zu bewegen, entweder den Strafzins zu übernehmen oder ihr Geld abzuziehen. Und so suchen sie händeringend neue Häfen.

Die Commerzbank berichtete jetzt, dass ihre Großkunden 20 Milliarden Euro abgezogen hätten – und freute sich darüber. Andererseits gab es vor wenigen Wochen Nachrichten, dass der Gesundheitsfonds der Krankenkassen Strafzinsen auf sein Guthaben zahlen musste. Das sind dann solche Institutionen, die bei Ihnen anläuten?

Bei den Großbanken sind 15 Prozent der Einlagen von den Niedrigzinsen betroffen. Für über 10 Milliarden Euro an Einlagen werden schon Strafzinsen von Großbanken berechnet.

Aber ist das nicht eine verrückte Welt, jetzt wollen Banken schon kein Geld mehr von ihren Kunden. Das ist doch aber deren ureigenes Geschäft?

Banken möchten schon noch Geld ihrer Kunden. Aber wir als Volksbank wollen keine Großanleger, weil das nicht unser und schon gar kein langfristiger Kunde ist. Diese sollen weiter mit den Großbanken ihre Geschäfte machen. Unser Zielkunde ist der normale Bürger. Der bringt uns ein hohes Vertrauen entgegen, indem er sein Geld uns anvertraut – dafür sind wir dankbar und wollen diesem gerecht werden. Unser Job ist es dann, gemeinsam mit dem Kunden eine gute Lösung für seine Geldanlage zu finden, damit er zufrieden ist und wir keine Verluste machen.

Gibt es solche Geldanlagen noch?

Natürlich, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Nur bedarf es dafür einer umfangreichen Beratung. Im Gespräch mit dem Kunden müssen seine finanziellen Möglichkeiten und seine Anlageziele geklärt werden. Das kann schon mal zwei Stunden dauern, alles zusammenzubekommen. Für den einen ist ein Investmentfonds attraktiv, immerhin hatten die Dax-Firmen eine Dividendenrendite von durchschnittlich drei Prozent. Auch die Versicherungen mit ihrem positiven Garantiezins von derzeit 1,25 Prozent stehen gar nicht so schlecht da, wenn man bedenkt, dass die Bundesrepublik für ihre Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren keine Zinsen zahlt. Viele unserer Kunden können auch staatliche Förderungen, sei es bei Riester, bei vermögenswirksamen Leistungen oder Wohnungsbauprämie, in Anspruch nehmen, weil eben das Durchschnittseinkommen im Landkreis Görlitz vergleichsweise niedrig ist. All das ergibt das Beratungsgespräch.

Sie sehen also Banken mit einer guten Beratung im Vorteil beispielsweise gegenüber Direktbanken, die ihr Geschäft fast ausschließlich online betreiben?

Ja, natürlich. Die wenigsten Onlinebanken können ihre Kunden so umfassend wie wir beraten. Sie sind groß geworden mit einfach gestrickten, attraktiven Anlagen, als es noch drei, vier, fünf Prozent Zinsen gab. Da hat man sein Geld angelegt, und gut war es. Aber die Lage ist jetzt für Banken und Kunden viel komplizierter. Und da braucht es wieder die gute alte Beratung vor Ort.

Bislang waren die Zinsen zwar niedrig, aber die Inflation auch. Nun steigt die Inflation in Deutschland, die Europäische Zentralbank lässt die Zinsen aber weiter niedrig. Wer Geld besitzt, wird damit zweimal bestraft.

Das ist leider so. Bislang konnte die Zentralbank ja immer sagen: Weil die Inflation so gering ist, gibt es selbst bei den niedrigen Zinsen noch eine positive Rendite. Der normale Bürger stand dem aber schon bislang skeptisch gegenüber. Denn er spürte doch, dass die Inflation, also höhere Preise für Heizöl, Strom, Essen, TV-Gebühren, gefühlt höher lag als ihm immer gesagt wurde. Das liegt am Warenkorb, der eben auch langfristige Konsumgüter enthält, die man nicht jeden Monat kauft, aber billiger geworden sind. Nun wird es aber noch schwieriger. Wenn die Inflation steigt und die Zinsen nicht, dann stellt sich über kurz oder lang die Frage, wann die Kunden bei der Geldanlage zuzahlen. Das ist ärgerlich für die Bürger, weil sie verlieren. Es ist schön für den Staat, der sich entschulden kann und seinen Haushalt in den Griff bekommt. Das ist eine große Umverteilung.

Langfristig müssen sich aber alle auf kleinere Brötchen einstellen?

Ja. Zu glauben und zu hoffen, dass wir noch mal ein Zinsniveau von acht oder neun Prozent wie Mitte der 1990er Jahre erleben, scheint mir unrealistisch, selbst bei einem möglichen Euro-Krisenszenario. Dafür fällt das Wirtschaftswachstum einfach zu gering aus. Gute Alternativen sind aber nach wie vor vorhanden.

