„Wir schützen nur unsere Bank“

Nach Medienberichten, wonach die Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien eG ihre Kunden abzockt, weil sie als erste Bank Gebühren für Tagesgeld verlangt, sieht das Geldhaus Erklärungsbedarf. So führte die Bank zwar ein neues Produkt mit Kontoführungsgebühren je nach Einlage zwischen 5 und 50 Euro pro Monat ein, „es nutze aber kein einziger Kunde. Und das ist auch der Zweck“, sagt Volksbank-Chef Sven Fiedler. Es handele sich quasi um ein Abschreckungsangebot.

Die Volksbank will damit institutionelle Kunden, Krankenkassen und Kommunen mit ihren Millioneneinlagen von sich fernhalten. Denn viele dieser Großanleger sind derzeit auf der Suche nach Banken, die keine Strafzinsen für diese riesigen geparkten Summen verlangen. „Ich erhalte seit Wochen Angebote von institutionellen Anlegern, die zehn, fünf oder auch mal 2,5 Millionen Euro bei uns anlegen wollen. Über das Geld wollen sie aber täglich verfügen“, erklärt Fiedler. Diese Anlagen würden das eher kleinere Finanzinstitut überfordern, denn sie führen zu hohen Kosten. Die Volksbank müsste einen Strafzins an die Zentralbank zahlen. „Bei 100 Millionen Euro können das 400 000 Euro sein. Das würde unsere Bank in Schwierigkeiten bringen“, so der Bankchef. Daher wurde die Gebühr eingeführt, „Wir schützen unsere Bank vor zu hohen Kosten in der Zukunft.“ Fiedler stellt klar, dass Kleinsparer nicht betroffen sind. Für den Normalkunden, der 10 000 oder 15 000 Euro anlegen will, gebe es in seinem Haus zahlreiche andere Geldanlagemöglichkeiten – gebührenfrei und mit attraktiven Zinsen. „Wir sind eine normale Volksbank, die ihren Mitgliedern verpflichtet ist“, so Fiedler. Großanleger sollten weiter mit den Großbanken ihre Geschäfte machen. (SZ)

