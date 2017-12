Gerichtsbericht „Wir schmeißen dich in ein Loch“ Weil er Schulden hatte, bekam ein Autohändler Besuch von zwei Schlägern. Aber nur einer wird zur Verantwortung gezogen.

Heidenau. Es sind Szenen, wie man sie sonst nur aus Filmen kennt: An einem Sonnabendnachmittag im Juni 2015 kommen zwei Männer auf das Gelände eines Autohandels in Heidenau, angeblich, weil sie sich für einen dort ausgestellten VW Golf interessierten. Das zumindest hatten sie dem Inhaber zuvor am Telefon erzählt. Dieser hat für den Verkaufstermin extra einen Familienausflug eher beendet und ist zusammen mit seiner Lebensgefährtin und dem gemeinsamen Baby nach Heidenau in seine Firma gefahren. Während Frau und Kind im Auto blieben, ging er zu dem kleinen Containerbüro und wartete auf die vermeintlichen Kunden. „Ich sah sie dann auch schon kommen“, sagt der Geschädigte am Amtsgericht in Pirna. Ziemlich schnell sei ihm aber klargeworden, dass sie nicht am Kauf eines Wagens interessiert waren, denn statt einer Begrüßung, so berichtet der 46-Jährige, zerrten sie ihn in sein Büro. Dort fackelten sie nicht lange und schlugen zu. Erst nach mehreren Fausthieben erklärten sie ihrem Opfer, dass sie von dessen Geschäftspartner, dem Inhaber einer Pirnaer Autowerkstatt, geschickt wurden, um 1 500 Euro Außenstände einzutreiben.

„Weil ich kein Bargeld in der Firma hatte, habe ich ihnen zum Ausgleich ein Auto angeboten“, erklärt er dem Gericht. Doch das lehnen die Männer ab. „Sie schlugen weiter auf mich ein und drohten, mich totzuschlagen, sollte das mit dem Geld nicht klappen.“ Auch heute noch sichtlich beeindruckt von dem Vorfall, schildert der Geschädigte, dass er damals große Angst hatte, da die beiden Schläger zu ihm sagten, dass sie Profis sind und so etwas öfter machen. Auch der Satz: „Wir fahren mit dir in den Wald und schmeißen dich in ein Loch“, soll gefallen sein. Der brutale Überfall fand erst ein Ende, als die beiden Männer bemerken, dass sie mit ihrem Opfer nicht allein auf dem Gelände sind.

Als sie die Lebensgefährtin und das Kind im Wagen des Autoverkäufers entdeckten, machten sie sich aus dem Staub, jedoch nicht ohne vorher nochmals auf ihr Opfer einzuschlagen und der Lebensgefährtin, die inzwischen aus dem Auto ausgestiegen war, das Telefon zu entreißen. „Es stimmt, dass wir nach Heidenau gefahren sind, um das Geld zu holen“, räumt Phil E. ein. Er sitzt nun als Tatverdächtiger vor dem Strafrichter in Pirna. Eigentlich, so sagt er, sollte der Besuch lediglich ein Denkzettel für den Autohändler sein, aber irgendwie sei dann alles außer Kontrolle geraten. Zwar sei er derjenige gewesen, der den Auftrag angenommen und der auch zuerst auf den Geschädigten eingeschlagen hatte, die immense Brutalität sei aber von seinem Kompagnon ausgegangen.

Die schlimmen Folgen vor Augen – der Autohändler hatte neben unzähligen Blutergüssen auch eine Platzwunde und ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten – bereut der 28-jährige gebürtige Pirnaer seine Tat. Im Gerichtssaal entschuldigt er sich bei dem Geschädigten und schwört, dass so etwas nie wieder vorkommen werde.

Wohl in der Hoffnung, noch mit einer Bewährungsstrafe davonzukommen, nennt er dem Gericht sowohl den Namen des Auftraggebers als auch den seines Mittäters. Während der langwierigen Ermittlungen hatte Phil E. dazu bisher hartnäckig geschwiegen.

Auch wenn das Pirnaer Schöffengericht dem bisher völlig unbescholtenen Mann Geständnis und Benennung der Mittäter anrechnet, verhängt es dennoch keine Bewährungsstrafe gegen ihn. Dazu sei die Gewalt, mit der er vorgegangen war, zu gravierend, stellt der Vorsitzende Richter fest. Der Geschädigte und seine Lebensgefährtin sind wegen des Übergriffs bis heute psychisch sehr belastet. Zwei Jahre und vier Monate Gefängnis lautet am Ende das Urteil. Zudem muss Phil E. 3 000 Euro Schadenersatz an den Autohändler zahlen.

