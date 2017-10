„Wir reden vom Facebook der Maschinen“ SAP-Deutschlandchef Daniel Holz über die Bedeutung des Standorts Dresden, das Internet der Dinge und den digitalen Zwilling.

Daniel Holz ist seit Jahresbeginn Deutschlandchef des Softwarekonzerns SAP. © André Wirsig

Herr Holz, welche Bedeutung hat der Standort Dresden für den Softwarekonzern SAP?

Für SAP ist Dresden ein sehr wichtiger Standort. Dresden ist eine der größten Geschäftsstellen, die wir bundesweit haben. Es gibt hier nicht nur ein Vertriebscenter und Beratung, sondern eben auch Entwicklung. Und zwar Entwicklung für einige echte Kernthemen. Zum Beispiel sitzt hier ein Team unseres Innovation Center Networks und wir arbeiten hier an der Entwicklung von Technologien für das Internet of Things. Die Mitarbeiter hier treiben Teile unserer neuesten Entwicklungen voran.

Sie sind auch Mitglied im Branchenverband Silicon Saxony. Welche Rolle spielt der Verband aus Ihrer Sicht – und wo sehen Sie Entwicklungspotenzial?

Silicon Saxony ist für uns eine Institution, die wertvolle Dienste dabei leistet, den Austausch zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und der Informations- und Kommunikationstechnologie-Branche zu fördern, im Raum Dresden und im gesamten Freistaat. Wir wollen gern dazu beitragen, den Software-Anteil im Verband noch weiter auszubauen. In Sachsen und im Silicon Saxony sind so viele Dinge in Bewegung. An diesem Austausch, an dieser Community möchten wir gerne teilhaben und uns aktiv einbringen. Der Verband bietet uns dafür die richtige Plattform.

Spielt die Vergangenheit Dresdens als Mikroelektronik-Standort der DDR noch eine Rolle?

Mein Eindruck ist, dass die Vergangenheit durchaus das Fundament gelegt hat für das, was wir heute hier vorfinden. Dass wir diese hohe Kompetenz für Mikroelektronik und Informatik hier am Standort haben, dass wir die Hochschulen mit entsprechenden Lehrstühlen haben, das sind entscheidende Grundlagen. Was dann alle Beteiligten, die Mitarbeiter, die Politik und die Verbände, daraus gemacht haben, das ist dann tatsächlich einzigartig. Dass am Standort Dresden etwa Institutionen aus Wirtschaft und Wissenschaft zusammenarbeiten, um beispielsweise Großanlagen gemeinsam zu benutzen, das ist schon ein sehr besonderer Spirit.

Hilft dieser Spirit auch dabei, vor Ort qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen?

Ich sagte ja schon, dass die Hochschul-Infrastruktur hier aus unserer Sicht exzellent ist. Wir sind deshalb recht aktiv: Wir rekrutieren Hochschul-Absolventen, wir begleiten Masterarbeiten. Zudem engagieren wir uns stark im dualen Studium, das Praxisphasen und akademische Ausbildung bietet. Unabhängig von uns: Wer sich zurzeit eine gute Zukunftsperspektive schaffen will, dem kann ich nur empfehlen, in einen Informatik- oder Ingenieursstudiengang zu gehen.

Ist denn Sachsen auch als Absatzmarkt für Sie relevant? Die Struktur ist geprägt durch sehr kleine wirtschaftliche Einheiten…

Wenn man auf die absoluten Zahlen schaut, sind 80 Prozent unserer Kunden weltweit Mittelstandskunden. Viele von ihnen begleiten wir schon recht lange. Wir helfen diesen Unternehmen auch dabei, zu wachsen und neue Märkte zu erschließen. So ist es auch in Sachsen. Wenn wir dazu die Start-up-Szene hier betrachten, sind ganz sicher einige dabei, die sich sehr gut entwickeln werden. Zum anderen haben wir einen aktiven Austausch auch mit öffentlichen Auftraggebern am Standort – die Landeshauptstadt Dresden beispielsweise ist SAP-Kunde.

Sie sagten, ein Schwerpunkt der Entwicklung in Dresden sei das Cloud-Computing. Da ist zu lesen, dass Deutschland noch hinterherhinkt,

Unternehmen weitaus skeptischer sind als in den USA, sensible Daten in die Cloud zu verlagern.

Aus meiner Sicht hat sich die Zurückhaltung, die bei Cloud-Diensten bestanden hat, inzwischen weitestgehend verflüchtigt. Amerika ist sicherlich nach wie vor Vorreiter, was das Thema Cloud angeht. Dort kam die Welle ursprünglich her. Wir folgen dem in Deutschland im Moment ungefähr mit einem Abstand von etwa achtzehn Monaten. Viele Großunternehmen, die noch vor zwei Jahren gesagt hatten, sie würden niemals in die Cloud gehen, tun inzwischen schon seit über einem Jahr genau das. In der Privatwirtschaft verzeichnen wir eine sehr große Nachfrage, die weiterhin zunimmt. Die öffentliche Hand ist noch etwas zurückhaltender, das liegt auch an den sehr restriktiven Vorschriften zur Datenhaltung und -verarbeitung.

Gleichzeitig entwickeln Sie in Dresden Technologien für das Internet of Things, die Vernetzung und Kommunikation von Gegenständen und Maschinen über das Internet. Ist das Chance oder Hype?

Der Begriff ist tatsächlich ein bisschen gehypt, da gebe ich Ihnen recht. Andererseits: Bevor ich Deutschlandchef wurde, war ich bei SAP vier Jahre lang verantwortlich für die Fertigungs- und Automobilindustrie in Deutschland. Hier ist Industrie 4.0 schon lange ein Thema. Tatsächlich gab es auch einzelne Beispiele von vernetzten Systemen, bei denen der direkte Durchgriff vom Vorstand, von der Konzernzentrale bis runter auf die Produktionsebene funktioniert hat. Aber mit Standardsoftware in dieser Breite und mit diesem Funktionsumfang, der heute realisierbar ist – das war bislang nicht möglich. Hier entwickelt sich die Technik ja rasant weiter. Die Möglichkeiten des Breitbandnetzes und die Möglichkeit, Big Data zeitnah zu verarbeiten und daraus Smart Data zu machen, bestehen ja noch nicht so lange und bieten jetzt viele Möglichkeiten für neue und vernetzte Geschäftsprozesse.

Sie gehen aber noch einen Schritt weiter und entwickeln ein „Social Network of Things“. Was bedeutet das?

Dahinter steckt unsere Idee vom „digitalen Zwilling“. Um das Konzept begreifbar zu machen, reden wir auch vom „Facebook der Maschinen.“ Heute werden Maschinen und Anlagen in festgelegten Intervallen gewartet. In Zukunft wird es von den Maschinen ein digitales Abbild geben, in dem zum Beispiel sämtliche eingebauten Sensoren hinterlegt sind. Diese Sensoren stehen in Kommunikation mit ihrem Hersteller. Die Bedienungsanleitungen sind hinterlegt, es ist hinterlegt, wann welcher Service stattgefunden hat, man kann zu jeder Maschine sehen, wann bestimmte Verschleißteile ausgetauscht werden müssen und so weiter. Die Anlage kann dann selbstständig melden, dass ein Problem vorliegt oder eben bald vorliegen wird. Das heißt: Die Anlage wird plötzlich ein sehr aktiver Bestandteil innerhalb dieses Netzwerkes aus Lieferanten, Herstellern und Kunden.

Und das soll die Produktion umkrempeln?

Was die Maschine natürlich auch kann, ist, dass sie sich im Verbund mit anderen Maschinen austauscht. Sie kann anderen Anlagen freie Kapazitäten melden. Sie weiß, wie das nächste Werkstück bearbeitet wird, welche Farbe beispielsweise gewünscht ist – Stichwort Losgröße 1. Auch Produkte werden so intelligent. Daraus ergeben sich viele neue Möglichkeiten in Verarbeitung, Vertrieb und Gebrauch.

Das Gespräch führte Lars Radau.

zur Startseite