„Wir punkten mit großzügigen Grundrissen“

Warum ausgerechnet Investitionen in Zittauer Plattenbauten sich auszahlen, sagt Woba-Chefin Uta-Sylke Standke.

Uta-Sylke Stanke, Geschäftsführerin der Wohnbaugesellschaft Zittau zeigt den Grundriss einer umgestalteten Etage in einem Plattenbau. © Matthias Weber

Zittau. Vor 25 Jahren ist die Wohnbaugesellschaft Zittau gegründet worden. Die Woba feierte das Jubiläum mit Mietern, Geschäftspartnern und vielen Kindern Ende November beim Weihnachtsmärchen „Der Drache im Schrank“ im Gerhart-Hauptmann-Theater Zittau. Geschäftsführerin Uta-Sylke Standke sprach mit der SZ über aktuelle Probleme und die Zukunft des städtischen Wohnungsunternehmens.

Frau Standke, welche Häuser reißen Sie im kommenden Jahr ab?

Gar keine. Wir investieren in die Modernisierung und Instandhaltung.

Wie viele Häuser haben Sie in diesem Jahr abgerissen?

Jeweils ein leerstehendes Wohnhaus in der Max-Lange und Herwigsdorfer Straße sowie eine ungenutzte Gewerbeeinheit in Eichgraben.

Vor vier Jahren hatten Sie noch 96 leerstehende Immobilien im Bestand, wie viele sind davon noch übrig?

70 Gebäude sind noch im Bestand. 26 haben wir verkauft oder abgerissen. Diese Immobilien kosten uns viel Geld und drücken das Jahresergebnis nach unten.

Inwiefern, können Sie das an einem Beispiel erklären?

Nehmen wir beispielsweise die Flächen in Zittau-Ost, auf denen wir die Plattenbauten zurückgebaut haben. Die Grundstücke sind in den Büchern als wertvolles Bauland ausgewiesen. Nach dem Rückbau ist da nur noch eine Wiese. Wir können dort weder bauen, noch sind die Flächen verkäuflich, da sie in festgesetzten Überschwemmungsgebieten liegen. Die Kosten für die Pflege der Flächen tragen wir. Wegen dieser Grundstücke sind wir gezwungen, hohe Abschreibungen zu bilden. Da bleibt von dem tatsächlich erwirtschafteten Jahresüberschuss aus der regulären Geschäftstätigkeit nicht mehr viel übrig. Das ist ein ungelöstes Problem und der Preis dafür, dass wir uns aktiv an der Stadtentwicklung beteiligen, die den Rückbau von außen nach innen vorsieht. Verkaufe ich hingegen sanierungsbedürftige Objekte, die teilweise noch bewohnt sind, wie beispielsweise die Häuser in der Sachsenstraße, fallen die Erträge aus der Vermietung weg. Das ist ein Spagat.

Wie hoch ist die Leerstandsquote?

23,23 Prozent unserer 2 100 Wohnungen stehen leer.

Sie haben dem Landkreis Wohnungen für Flüchtlinge bereitgestellt. Wie viele sind davon noch bewohnt?

Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise waren 28 Wohnungen belegt. 16 davon hält der Landkreis noch, aber die Wohnungen stehen teilweise leer.

Sehen Sie angesichts der Lage Entwicklungspotenzial für das Unternehmen?

Ja, unser Potenzial liegt dort, wo wir einzigartig sind. Das sind einerseits Investitionen in unsere Plattenbauten, wo wir mit großzügigen Grundrissen und moderner Ausstattung punkten und andererseits forcieren wir den Ausbau unseres Dienstleitungsangebotes. Wir verwalten immer mehr fremde Grundstücke und Immobilien. Betriebs- und Heizkostenabrechnungen haben wir so weit qualifiziert, dass es kaum noch Widersprüche gibt.

Sie haben einen Plattenbau in der Breitestraße saniert. Konnten Sie die Wohnungen vermieten?

Die Wohnungen sind zu 100 Prozent vermietet. Den Weg werden wir weiter gehen.

Wo führt dieser Weg als Nächstes hin?

In die Dr.-Sommer-Straße 9 bis 14. In zwei Abschnitten bauen wir den Wohnblock um. Aus 90 Wohnungen werden 60, mit neuen Grundrissen. Die Treppenhäuser bekommen ebenerdig erreichbare Fahrstühle, Balkone und Küchen sind größer als vorher und alle Bäder werden ein Fenster haben. Ich freue mich besonders darüber, dass die Freilenkung der belegten Wohnungen bisher relativ ohne Probleme abgelaufen ist. Das hat mir im Vorfeld einiges Kopfzerbrechen bereitet. Inzwischen gibt es schon Reservierungen für die modernisierten Wohnungen. Im September 2018 sind die ersten fertig.

