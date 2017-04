„Wir planen immer noch zweigleisig“ Weinböhlas Trainer Yves Würgau bleibt auch nach dem gewonnenen Gipfeltreffen der Fußball-Kreisoberliga vorsichtig.

Weinböhlas Trainer Yves Würgau ist seit 2015 Coach bei TuS.

Yves Würgau muss nicht lange nachdenken, wenn er nach der letzten Pflichtspielniederlage seiner Männer des TuS Weinböhla befragt wird. „Das war das 0:2 gegen Coswig im Sachsenpokal im Sommer 2017“, sagt er. Und in der Kreisoberliga? Auch da kommt die Antwort wie aus der Pistole geschossen. „Das war im November 2015 ein 1:2 gegen Stahl Riesa 2.“

An dieser Serie hat sich auch am Wochenende nichts geändert. Im Gegenteil: TuS Weinböhla hat quasi im Doppelpack zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. Erst gab‘s am Sonnabend ein standesgemäßes 5:0 im Pokal-Halbfinale gegen die 2. Mannschaft der SG Canitz. Zwei Tage später wurde im Spitzenspiel der Kreisoberliga auf dem heimischen Kunstrasen die 1. Mannschaft der Rand-Riesaer mit 3:2 nach Hause geschickt. Mit elf Punkten Vorsprung und einem Spiel weniger thronen die Würgau-Schützlinge sieben Spieltage vor Schluss an der Tabellenspitze. Doch der Erfolgscoach will vom Titel und dem damit verbundenen Aufstieg in die Landesklasse prinzipiell noch nicht reden. „Ich habe da schon so vieles erlebt“, sagt Yves Würgau. „Wir planen nach wie vor zweigleisig.“

Angesichts von 17 Siegen bei zwei Remis in der laufenden Saison klingt das natürlich ein wenig nach Tiefstapelei. „Es ist eine Riesen-Serie“, gesteht der 49-jährige Trainer dann auch selbst. Ein eigentliches Erfolgsrezept könne er aber nicht nennen. „Wir als Trainergespann versuchen, die Spieltaktik immer auf den jeweiligen Gegner zuzuschneiden“, so Würgau. Einen solch großen Willen zum Sieg, Disziplin und Einsatzbereitschaft habe er bislang in anderen Mannschaften noch nicht erlebt. „Die Jungs wollen das und ziehen voll mit.“ Das sei insbesondere in der Winterpause sehr deutlich geworden. Während andere Mannschaften noch „auf der Couch“ lagen, haben sich die Weinböhlaer im Training durch tiefsten Schnee gequält. „Wir haben da intensiv an der Athletik gearbeitet“, so Yves Würgau. Das Spitzenspiel am Sonnabend könnte man durchaus als ein Resultat dieser Schinderei sehen. „Canitz war sehr stark. Aber nach hinten raus ist die Luft ausgegangen“, hat der TuS-Coach in der letzten Viertelstunde der Begegnung beobachtet. Seine Jungs dagegen hätten bis zum Ende Tempo gemacht und seien in letzter Minute – wenngleich durch einen Elfmeter – belohnt worden.

Dass die Mannschaft zwei Tage vorher ein Pokal-Halbfinale in den Beinen hatte, war kaum zu merken. Was allerdings nicht nur mit der guten athletischen Verfassung zu tun hat. Denn TuS bot am Sonnabend eine durch Spieler der A-Jugend, der 2. Mannschaft sowie der Alten Herren ergänztes Team auf. „Das war so geplant“, so Yves Würgau. Natürlich liege das Hauptaugenmerk auf dem Kreismeistertitel. Aber ein mögliches Double durch den Pokalsieg „nehmen wir gern mit“. Zumal es im Landkreis noch nie einen Pokalsieger gab, der seinen Titel verteidigen konnte. „Das wäre schon was“, so Würgau.

Da ist er wieder – dieser Ehrgeiz, der sich durch die Saison und das gesamte TuS-Lager zieht. Und dazu gehört auch, die Kreisoberliga unbewungen zu beenden.

TuS Weinböhla – SG Canitz 3:2 (2:1)

1:0 Ettelt (8.), 1:1 Mischke (9.), 2:1 Möbius (28.), 2:2 Mischke (46.), 3:2 Schneider (90./Elfmeter)

Schiedsrichter: Ludwig Diener, Assistenten: Elias Schrötter, Vivien Firke

Zuschauer: 270

