„Wir müssen zur Normalität zurückfinden“

Krawall und Hetze, Brandanschläge und Gewalt gegen Geflüchtete – nach außen hin haben der Landkreis und vor allem die Stadt Bautzen im Jahr 2016 Jahr kein gutes Bild abgegeben. Im Interview mit der SZ ordnet Landrat Michael Harig (CDU) die Ereignisse aus seiner Sicht ein, äußert sich zum Wirbel um seine Person und Ideen um hier lebende Zuwanderer zu integrieren.

Herr Harig, wie sehr hat das Geschehen 2016 dem Ruf des Kreises geschadet?

Sehr. Ich bin viel unterwegs. Wenn ich mich als Bautzener oute, muss ich mir viele Fragen stellen lassen. Es wird Unverständnis über die Krawalle geäußert. Die gesamte Region wird auf die von Ihnen angesprochenen Probleme reduziert. Erst neulich hat mir in Potsdam eine Dame gesagt, dass sie gern nach Dresden oder in die Oberlausitz kam. Gegenwärtig sei ihr das aber verleidet. Dieses Beispiel zeigt, dass Menschen Schlussfolgerungen ziehen. Wenn die Ursachen dafür negative sind, dann kann das nicht gut für uns sein.

Zuletzt hatten Sie selbst wegen des Treffens mit Bautzens NPD-Chef Marco Wruck für Schlagzeilen gesorgt. Wie gehen Sie damit um, wenn Bundespolitiker deshalb Ihren Rücktritt fordern?

Relativ gelassen. Ich bin vom Volk gewählt und nur das Volk kann mich auch abwählen. Dieses schnelle, reflexartige Reagieren sind wir von manchen Bundespolitikern gewöhnt. Anderseits ist das natürlich unangenehm und Ausdruck der Polarisierung im Lande.

Gerhard Lemm, SPD-Oberbürgermeister von Radeberg, äußerte jüngst auf Facebook, dass sie bei der Nummer in eine Falle getappt seien. Ist das so?

Nein. Keineswegs. Auch nach dem Treffen bin ich überzeugt, dass es wichtig war, dieses Gespräch zu führen. Wir können die Probleme nicht wegignorieren. Und wir dürfen keine zusätzliche Polarisierung zulassen, indem wir mit einem sprechen und mit anderen nicht. Wir müssen versuchen, an diese Menschen ranzukommen. Ob das bei allen gelingt, ist natürlich fraglich.

Funktioniert das überhaupt mit Leuten, die ein geschlossenes, demokratieablehnendes Weltbild haben?

Als Herr Wruck schriftlich um einen Termin bei mir bat, war er noch nicht NPD- Chef. Auch kannte ich ihn als Person nicht. Ich habe dieser recht höflich vorgetragenen Bitte wie in allen anderen Fällen auch entsprochen. Sein Tun und Äußern habe ich bis dahin nicht auf dem Schirm gehabt. Wruck ist 32. Warum diese jungen Leute so agieren und denken, erschließt sich mir nicht. Ich glaube aber, dass noch nicht alle verloren sind. Mir ist völlig klar, dass man das so oder so sehen kann. Ich bin aber der Meinung, dass Diplomatie ohne Gespräche nicht möglich ist.

Ehrenamtliche Flüchtlingshelfer kritisieren, mit ihnen werde nicht geredet ...

Das stimmt so nicht. Meine Mitarbeiter reden täglich mit den Menschen, die sich Gott sei Dank, engagieren. Das ergibt sich aus der alltäglichen, gemeinsamen Arbeit. Wir haben auch schon Formate gefunden, wo wir die Ehrenamtler und Bündnisse eingeladen haben. Herr Wruck wurde übrigens nicht eingeladen, sondern er bat um ein Gespräch. Wenn Ehrenamtler und Bündnisse um Gespräche bitten, dann werde ich den Wünschen auch nachkommen.

Machen wir einen Schritt um genau ein Jahr zurück. Damals waren für 2016 Tausende zusätzliche Geflüchtete im Landkreis erwartet worden. Hatten Sie jemals gedacht, das schaffen wir nicht?

Ich hatte die Befürchtung, dass der soziale Frieden auf dem Spiel steht. Wir haben uns sehr bemüht, die Kapazitäten zu schaffen. Aber die gesellschaftliche Debatte war sehr spannungsgeladen. Deshalb hatten wir große Sorge für den Fall, dass die Prognosen eingetroffen wären. Von daher ist es gut, dass es nachgelassen hat. Einer trage des anderen Last – dazu stehe ich als Christ. Nur wenn der, der die Last trägt, tatsächlich oder auch gefühlt nicht mehr dazu in der Lage ist, nützt das denen, die getragen werden müssen, auch nichts mehr.

Eine neue Herausforderung lautet jetzt Integration. Wie kann die gelingen?

Zunächst müssen wir zurück zur Normalität finden, wegkommen von dieser polarisierten Diskussion. Da sind wir noch lange nicht darüber hinweg. Zugleich müssen wir konsequent die eröffneten Möglichkeiten nutzen. Das fängt bei den Sprachkursen an. Ohne Sprache geht nichts. Und wir haben auch die Erkenntnis, dass die Problematik bei der Bildung sehr groß ist.

Inwiefern?

Die Erwartung, dass viele Hoch- und Mittelgebildete kommen, ist so nicht aufgegangen. Für eine Anzahl der geflüchteten Menschen müssen Alphabetisierungskurse einer Ausbildung vorgeschaltet werden. Viele unserer Instrumente sind zu wenig lebensnah. Wir wollen und müssen uns im nächsten Jahr noch mehr darum kümmern. In Schwäbisch-Gmünd gibt es Lernwerkstätten, in denen pensionierte Handwerksmeister Flüchtlingen helfen, gewisse Fertigkeiten zu erlangen. Nebenbei wird so Sprache vermittelt. Das finde ich Klasse.

Vieles lief bisher übers Ehrenamt. Doch muss die Integration nicht eigentlich professioneller angegangen werden?

Beides ist wichtig. Ohne Ehrenamt ginge gar nichts. Ich bin jedem Einzelnen absolut dankbar. Ehrenamt kann aber nicht das ganze Thema Integration leisten. Denken wir nur an den Bildungsbereich. Der Staat ist in der Pflicht, Integration zu ermöglichen. Aber das Handeln von Staat und Verwaltung hat eben auch Grenzen. Gerade jetzt über die Feiertage sind Verwaltungen geschlossen. Stattdessen gibt es Bürger, die Flüchtlingen Veranstaltungen organisieren oder zu sich nach Hause einladen. Das ist stilles Heldentum.

Bei all den Problemen: Fragen Sie sich eigentlich manchmal, warum Sie sich diesen Job überhaupt noch antun?

Ich mache diese Aufgabe gern. Natürlich gibt es Grenzen der Belastbarkeit und Phasen, in denen ich mich frage, ob nicht zu viele Federn gelassen werden müssen. Es geht nicht nur um Zeit, sondern um Lebenszeit und Gesundheit. Als Landrat will ich Zuversicht vermitteln. Wenn ich mich hinstellen und sagen würde, das schaffen wir nicht, wäre ich fehl am Platz.

