„Wir müssen uns um den Schatten der Leuchttürme kümmern“ CDU-Kreisvorsitzender Octavian Ursu will nach dem Wahldesaster am Sonntag eine zupackendere Politik. Und mehr Geld für den ländlichen Raum.

Ein Fingerzeig wohin? Beim Sommerfest der CDU im Haus Schminke sprachen Octavian Ursu (l.) und CDU-Mitglied Tilmann Havenstein miteinander. © matthias weber

Der Schock sitzt tief. Der Wahlkreis Görlitz galt als CDU-sicher. Doch seit Sonntag ist nichts mehr sicher an der Neiße für die Union. Wie geht die Partei nun damit um? Die SZ fragte den CDU-Kreischef und Landtagsabgeordneten Octavian Ursu.

Herr Ursu, Wie weh tut Ihnen persönlich der „Schlag in die Magengrube“ durch den Wähler am Wochenende?

Das Ergebnis bedauere ich persönlich sehr. Michael Kretschmer hat sich in besonderer Weise für unseren Landkreis eingesetzt. Das war vielen bekannt, aber offensichtlich vielen auch nicht bewusst. Er hat sogar mit Thomas Jurk von der SPD zusammengearbeitet. Viele fordern doch von der Politik immer, über Parteigrenzen hinweg Probleme zu lösen. Nur wurde es nicht honoriert. Natürlich ist es eine demokratische Entscheidung, die wir akzeptieren. Aber der Landkreis hat dadurch in Berlin enorm an Einfluss verloren.

Wie konnte es zur Abwahl Kretschmers kommen?

Es gibt nicht nur den einen Grund, sondern eine Vielzahl. Ich denke, es hat mit der Person Michael Kretschmer nichts zu tun, sondern mit einer allgemeinen Verunsicherung und Unzufriedenheit. Da spielen Themen wie Flüchtlingspolitik oder die Sicherheit an den Grenzen eine Rolle. An den Infoständen im Wahlkampf kamen auch gleiche Löhne in Ost und West, Zukunftsängste wie die Rente oder eben die Zukunft im ländlichen Raum zur Sprache. Auch solche Themen wie Verkehrswege, Ärzteversorgung. Um zu verstehen, was letztlich zu dem Wahlergebnis geführt hat, werden wir jetzt die Daten analysieren, ich habe alle Ortsvorsitzenden der CDU zu einer Kreisvorstandssitzung eingeladen, und anschließend werden wir auch eine Mitgliederversammlung durchführen.

Die von Ihnen aufgeführten Themen sind ja nicht neu. Ein Großteil der Wähler hat offensichtlich das Gefühl, da passiert nichts. Liegt er falsch?

Ich würde nicht behaupten, dass sich nichts tut. Es ist im Gegenteil viel in der Region passiert. Den Wiederaufbau nach dem Umbruch 1989/1990 kann man doch nicht als missglückt bezeichnen. Aber die Bürger haben bei vielen Themen keine Geduld mehr, sie wollen schneller Taten sehen.

Schöne Häuser und Landschaften reichen nicht. Hinter den Fassaden hat sich eine Missstimmung angesammelt, die jetzt Kretschmer und die CDU geballt getroffen hat. Wie wollen Sie darauf reagieren?

Wir müssen die Dinge anpacken. Beispiel Verkehrsinfrastruktur. Ich finde, es wäre ein wichtiges Thema, wenn wir eine S-Bahn-Verbindung zwischen unserem Kreis und Dresden hätten, sodass wir in 45 Minuten in der Landeshauptstadt wären. Das würde jeder Bürger spüren. Und für unseren Landkreis wäre das ein großer Schub: Denn hier gibt es noch Grundstücke und bei uns werden Mieten gezahlt, von denen man in Dresden nur noch träumen kann. Aber andererseits können wir auch keine Wunder versprechen. Nehmen Sie Bombardier. Es bewegt uns alle, wie schlecht es dem Görlitzer Werk geht. Aber als Politiker können wir die Entwicklung nur bedingt beeinflussen. Wir müssen den Menschen gegenüber so ehrlich sein und sagen, dass nicht alles möglich ist. Und manches braucht Zeit.

Woran denken Sie da?

Nehmen Sie das Thema Bildung. Da haben wir erkannt, dass wir auf eine Lehrerlücke zusteuern. Deshalb geben wir jetzt viel Geld in das System und bilden neue Lehrer aus. Aber das ist keine schnelle Lösung, die neuen Lehrer werden erst in drei oder vier Jahren das System stabilisieren.

Dann müssen Sie sich aber den Vorwurf gefallen lassen, dass Sie als CDU in der Landespolitik in den vergangenen Jahren auf dem Gebiet viel versäumt und nicht rechtzeitig gehandelt haben.

Ja. Ich habe mich von Anfang an dafür eingesetzt, ehrlich zu sagen, was nicht richtig ist, was nicht funktioniert. Es ist doch menschlich, Fehler zu machen. Und es ist doch gut, wenn wir dort – wo wir sie erkannt haben – nun daran gehen, die Dinge richtig zu machen.

Täglich müssen die Menschen im Landkreis in der Zeitung lesen, dass Autos gestohlen werden. Und dann wird gesagt, das ist eben das soziale Gefälle in der Region, das sich da auswirkt. Das ist doch aber keine Lösung. Es kann doch nicht normal sein, dass man abends sein Auto abstellt und morgens ist es nicht mehr da.

Ja, das ist auch nicht normal. Deswegen habe ich ja Druck bei der Videoüberwachung gemacht, obwohl ich dafür so viel Kritik geerntet habe. Aber natürlich reicht das nicht. Wir brauchen auch wieder mehr Personal. Das wird jetzt ausgebildet und anschließend auf die Regionen des Freistaates verteilt. Aber auch das geht eben nicht von heute auf morgen. Was wir aber ganz gewiss nicht machen können, ist die Grenze komplett zu schließen. Deutschland wird es ohne die anderen Länder Europas wirtschaftlich nicht überleben. Wir sollten nicht versuchen, die AfD rechts zu überholen oder mit ihr in einen Überbietungswettbewerb zu treten.

Müsste die CDU nicht ein Signal im Landkreis setzen, um wieder Profil zu gewinnen. Viele Bürger wissen gar nicht mehr, wofür die Union steht. In Görlitz unterstützen Sie den Bau eines linken soziokulturellen Zentrums, für das 3,3 Millionen Euro aufgewendet werden sollen, obwohl in einem anderen Görlitzer Stadtteil genau so ein Zentrum gerade entsteht. Da fragen sich doch viele, was macht die CDU da?

Das ist ein Beispiel. Über dieses Zentrum gibt es auch bei uns Diskussionen, weil uns der Sinn des Projektes nicht mehr klar ist und es eine Ewigkeit braucht, bis es zustande kommt. Wir werden uns damit auseinandersetzen müssen. Denn auch das Ergebnis in der Stadt Görlitz ist höchst unbefriedigend.

Es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass mit der Flüchtlingskrise die Stimmung im Kreis schlechter wurde. Viele haben bis dahin Ungerechtigkeiten ertragen, weil sie für alle Deutsche galten. Dann kamen Geflüchtete, denen auch schnell geholfen werden musste. Aber in der Eile hat der Staat andere Prämissen angelegt als beispielsweise bei Langzeitarbeitslosen. Dadurch ist der Eindruck entstanden, die bekommen das einfach so, was unsere Bürger nur erhalten, wenn sie sich auf dem Amt im umgangssprachlichen Ton „nackt“ machen. Ist das nicht nachvollziehbar?

Beim Thema Flüchtlingspolitik hat die CDU in Sachsen frühzeitig und sehr scharf Position bezogen. Ich habe selbst die Arbeitsgruppe der Landes-CDU geleitet und weiß, wovon ich spreche und was in unserem Flüchtlingspapier stand. Dafür sind wir öffentlich hart angegriffen worden. Anschließend haben andere Parteien Stück für Stück unsere Positionen übernommen. Im gleichen Zuge aber ist es uns nicht gelungen, die Positionen der sächsischen CDU in der Bundes-CDU durchzusetzen. Das ist eine Frage der Mehrheit: Sachsen ist nicht groß, der CDU-Landesverband hat nur eine begrenzte Anzahl von Parteimitgliedern. Ich habe es selbst beim CDU-Bundesparteitag in Essen, im Dezember 2016, erlebt. Da konnten wir uns damit durchsetzen, die doppelte Staatsbürgerschaft infrage zu stellen. Aber es war sehr knapp und wäre ohne die Unterstützung großer Landesverbände nicht geglückt. Am Ende ist alles eine Frage der Mehrheiten – in der CDU und im Land. Und wenn wir uns nicht durchsetzen, entsteht in Sachsen, im Landkreis der Eindruck, wir machen zu wenig. Darüber werden die Menschen unzufrieden, obwohl es ja nicht stimmt. Aber leider wird oft nur das wahrgenommen, was die CDU insgesamt macht, nicht ihre Landesverbände oder einzelne Abgeordnete.

Das Leibniz-Institut für Länderkunde in Leipzig hat diese Woche aufhorchen lassen mit der Forderung, in abgelegenen Regionen wie dem Landkreis Görlitz müsse mehr für Infrastruktur, für personelle Kapazitäten getan werden, auch wenn sich nicht jedes Vorhaben rechnet. Ähnliches höre ich von Landrat Lange, wenn er von seinen Erfahrungen aus dem EU-Ausschuss der Regionen berichtet. Muss der ländliche Raum nicht stärker die Politik bestimmen?

Das ist richtig. Sachsen hat nach der Wiedervereinigung eine Politik der Leuchttürme betrieben. Das kann zu diesem Zeitpunkt richtig gewesen sein. Aber mittlerweile ist es das nicht mehr. Jetzt müssen wir uns um den Schatten der Leuchttürme kümmern, und das sind die ländlichen Räume. Das ist eines der großen Themen.

Da geht es um solche Fragen: Wie die Bürger am Wochenende mit Bus oder Bahn von ihrem Dorf in die nächstgrößere Stadt kommen, ob der Hausarzt noch in einer zumutbaren Entfernung praktiziert, ob die Regionen über Schnellstraßen oder schnelle Eisenbahnverbindungen an die Zentren gut angebunden sind. Dafür wird es mehr Geld brauchen.

Sie haben in vielem recht, das müssen wir wie beim Thema Lehrer anpacken. Meine Kollegen und ich aus dem Landkreis haben schon bislang dafür gekämpft. Aber so bitter das Ergebnis vom Sonntag auch für uns ist – wir müssen uns mehr anstrengen und vor allem, schneller liefern.

Der Freistaat hat im ersten Halbjahr seine Schulden um 20 Prozent gesenkt. Nun ist es sicher sinnvoll, die Lasten für die kommenden Generationen gering zu halten. Aber müsste nicht wenigstens ein Teil dieses Geldes in das tägliche Leben der Bürger fließen?

Ja, das muss es. Wir haben in den Städten und Gemeinden so viel investiert, dass wir langsam unsere bundesweit am höchsten liegende Investitionsquote zurückfahren können, um einen Teil des Geldes für Personal zu nutzen. Wir brauchen Polizisten, Lehrer, Erzieher genauso wie gute Straßen und schnelle Verkehrswege.

Nach der Wahl ist vor der Wahl: 2019 stehen Kommunal- und Landtagswahlen an. Wie stellen Sie sich darauf ein?

Wir werden versuchen, so viele Menschen wie möglich davon zu überzeugen, dass wir die richtige Strategie und die geeigneten Persönlichkeiten haben, um Mehrheiten zu gewinnen. Das ist unsere Aufgabe. So bitter der Sonntagabend war, seitdem verzeichnen wir im Kreisverband Görlitz täglich Eintritte in die CDU. Das Wahlergebnis scheint auch eine „Jetzt-erst-recht“-Stimmung ausgelöst zu haben.

Würden Sie sich wünschen, dass Michael Kretschmer in der Politik bleibt?

Ich gehe davon aus und werde ihn auch dazu ermuntern. Er ist der beste Mann, den wir haben. Natürlich braucht auch er jetzt erst einmal ein bisschen Zeit, um das Wahlergebnis zu verdauen. Aber er hat unsere volle Unterstützung.

Das Gespräch führte Sebastian Beutler.

