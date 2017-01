„Wir müssen neue Wege gehen“ Ladenschließungen auf Riesas langem Boulevard beschäftigten 2016 auch OB Marco Müller – und vieles mehr.

Herr Müller, war 2016 ein gutes Jahr?

Ja, wir sind in unserer Stadt in vielen Bereichen einen ordentlichen Schritt vorangekommen. Der Flutschutz in Gröba wird bald fertiggestellt sein. Die Segouer Straße ist endlich saniert und bietet jetzt besserer Bedingung für die lärmgeplagten Anwohner und die Autofahrer. Die Betriebserweiterung für Feralpi ist genehmigt. Die Glogauer Straße, unser neues Gewerbegebiet, ist fertig. Es gibt Anfragen von außerhalb und von Riesaer Firmen, die sich erweitern wollen. Ich bin optimistisch, dass wir die Flächen vermarkten können. Auch für unsere bauwilligen Bürger arbeiten wir an neuen Angeboten. Der Stadtrat hat beschlossen, günstiges Bauland an der Segouer Straße zu erschließen.

Und sonst?

Der Krankenhausneubau kommt gut voran. Die Ortsverbindungsstraße Nickritz-Mergendorf ist fertig geworden. Die Förderschule an der Goethestraße hat einen neuen Schallschutz, außerdem haben wir dort den neuen Schulhof eingeweiht. Auch die Sanierung der 1. Grundschule werden wir bald abschließen können. Der Stadtrat hat im Juni außerdem die Weichen für die nächsten Schritte an der Oberschule Am Merzdorfer Park und an der Grundschule Am Storchenbrunnen gestellt.

Der Stadtrat hat beschlossen, eine Schule zu schließen. Geht das Konzept auf, wie Sie es sich gedacht haben?

Die Verwaltung arbeitet daran.

Das heißt konkret?

Dass wir die Grundschule Am Strochenbrunnen teilsanieren, sobald Schüler und Lehrer zum Schuljahr 2017/2018 an den Standort Magdeburger Straße in Weida umgezogen sind. Wenn Dach, Fenster, Fassade erneuert sind, zieht die Oberschule Am Merzdorfer Park zunächst in das Gebäude Am Storchenbrunnen. Dann können wir die Oberschule sanieren. Wenn die Oberschule fertig ist, ziehen die Oberschüler zurück an den Merzdorfer Park. Und dann sanieren wir die Grundschule Am Storchenbrunnen fertig, so dass dort letztlich Schüler und Lehrer von der Breitscheidstraße einziehen können.

Ist die Grundschule Magdeburger Straße für den Zuzug gewappnet?

Es muss ausreichend Kapazität da sein, um die Schüler vom Storchenbrunnen alle aufzunehmen. Wir werden wie angekündigt zusätzlichen Raum mit Containern schaffen müssen. Darüber hinaus hatten wir den Eltern ja auch zugesichert, dass wir uns bemühen, die Busverbindungen anzupassen. Gemeinsam mit den Elternvertretern und der Verkehrsgesellschaft werden wir eine Lösung suchen.

Drei neue Ampeln sind beschlossen. Die Verkehrswacht sagt, es gebe kein ganzheitliches Verkehrskonzept in Riesa. Was sagen Sie?

Zunächst ist zu sagen, dass es sich an den drei Stellen um Unfallschwerpunkte handelt. Dort mussten wir aktiv werden. Das haben wir mit Hilfe eines Ingenieurbüros getan. Dessen Fazit lautete, die Ampeln zu bauen. In Abwägung von Verkehrssicherheit und zügigem Verkehrsfluss haben wir dem Bauausschuss empfohlen, der Empfehlung des Büros zu folgen.

Die Stadt will Geld für die Aufwertung des Boulevards ausgeben. Wann können die Bürger auf den neuen Bänken Platz nehmen?

Ich denke, dass es 2018 so weit sein wird. Schneller geht es leider nicht, weil wir dafür Fördermittel beantragen und auch Anwohner und Händler mit in die Planung einbeziehen wollen.

In bester Boulevard-Lage haben nun drei Läden die Schließung angekündigt. Haben Sie ein Rezept?

Bei diesen Geschäften mit langer Tradition ist es so, dass sie nicht weitergeführt werden, weil die Inhaber nach meinem Kenntnisstand keinen Nachfolger gefunden haben. Meines Wissens nach konnten aber für alle drei Ladenlokale neue Mieter gefunden werden, so dass es zu keinen weiteren Leerständen kommen dürfte.

Was kann die Stadt tun, um den Abschnitt zwischen Pausitzer Straße und Rathaus zu beleben?

Wir unterstützen die Händlergemeinschaft bei all ihren Aktionen und Veranstaltungen. Und davon gibt es ja zum Glück viele: die Stadtwette, die Automeile, ganz neu die Tanzmeile, verkaufsoffene Sonntage und vieles mehr. Fakt ist aber, dass wir eine sehr lange Fußgängerzone und viel Ladenfläche haben – pro Kopf insgesamt mehr als Dresden. Da werden wir langfristig auch neue Wege gehen müssen.

Was meinen Sie damit?

Wir müssen gemeinsam mit den Eigentümern auch über neue Nutzungskonzepte nachdenken. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Versicherungsbüro oder Wohnformen auf unserer Hauptstraße. Solche Ideen der Eigentümer zu anderen Nutzungsarten werden wir – soweit möglich – unterstützen.

Auf der Goethestraße hat ein arabischer Laden eröffnet. Eine gute Botschaft?

Das ist ein positives Signal für kulturellen Austausch. Das gehört zur Weltoffenheit dazu. Ich war selbst noch nicht dort, aber ich schaue gern mal vorbei, um zu sehen, welche Gerichte und Gewürze es dort gibt.

Ein Wirtschaftsförderer hat versucht, in diesem Jahr Schwung in die Riesaer Wirtschaft zu bringen. Nun ist er wieder weg. Wird die Stelle nachbesetzt?

Bei den beiden Ausschreibungen, die hinter uns liegen, ist nicht das herausgekommen, was wir uns erhofft hatten. Ich habe die Aufgabe jetzt erst mal zur Chefsache erklärt und bin erster Ansprechpartner für Anfragen von Investoren. Auch mit Blick auf die Haushaltsplanung werden wir mit den Stadträten besprechen, wie es mit der Stelle weitergeht.

Neben dem Wirtschaftsförderer hat auch der Kämmerer dem Rathaus den Rücken gekehrt. Der Baubürgermeister hat es zumindest versucht. Ist die Stimmung so schlecht?

Nein, wir haben eine konstruktive Stimmung. Das erkennt man daran, wie viel wir in diesem Jahr geschafft haben – und im kommenden Jahr vorhaben. Das erfordert eine Verwaltung, die an einem Strang zieht. Ich akzeptiere aber, wenn jemand persönlich neue Herausforderungen sucht oder seinen Lebensmittelpunkt nicht in unserer Region wählen kann.

Vor einem Jahr haben Sie sich an dieser Stelle mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt in Ihrer Stadt gewünscht. Hat sich das erfüllt?

Das stimmt! Wir hatten eine kritische Phase. Aus meiner Sicht ist die auch noch nicht überwunden. Ich denke, wenn man ehrlich mit den Leuten umgeht, trägt das zum Zusammenhalt bei. Bei der Lösung der Flüchtlingskrise wurden ganz plötzlich viele Mittel freigesetzt, die kurz davor etwa für Schul- und Straßenbau unaufbringbar waren. Auch die sonst aufwendigen Planungs- und Vergabeverfahren spielten keine Rolle. Dadurch haben sich viele Menschen hintenangestellt gefühlt. Über die Probleme bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise wird nun endlich offener gesprochen. Diese Diskussionen hätte es von Anfang an gebraucht.

Uns ist aufgefallen, dass Sie sich in Bezug auf Flüchtlinge nur äußern, wenn es Probleme gibt. Wie kann das zu mehr gesellschaftlichem Zusammenhalt führen?

Ich habe meine Meinung von Anfang an offen kommuniziert, stand damit lange alleine da und im Kreuzfeuer der Kritik. Ich erkenne aber auch an, wo Migration gut funktioniert – wir haben sehr viele Ehrenamtliche, die sich unermüdlich engagieren. Deshalb war ich auch bei der Weihnachtsfeier der Diakonie, bei der viele Flüchtlingsfamilien anwesend waren.

Wollen Sie eigentlich den Riesaer Appell noch unterschreiben?

Es gab darin einen Rundumschlag gegen die sogenannten etablierten Parteien. Von Anfang an habe ich eine unreflektierte Willkommenskultur abgelehnt. Da gab es durchaus unterschiedliche Sichtweisen. Wenn sich meine wertkonservative Haltung mit dem Riesaer Appell vereinbaren lässt, kann ich ihn auch unterschreiben.

Die obligatorische Frage zum Schluss: Was wünschen Sie sich für 2017?

Ich bin zuversichtlich, dass wir unsere Stadt auch im kommenden Jahr weiter voranbringen. Ich wünsche, immer noch, dass wir wieder näher zusammenrücken, da man eine Radikalisierung durchaus wahrnehmen kann. Ich wünsche mir Fortschritte beim weiteren Ausbau der Infrastruktur und der Sanierung unserer Schulen. Allen Riesaer Bürgerinnen und Bürgern wünsche ich für 2017 Gesundheit, Erfolg und Glück sowie viele schöne Momente in unserer Stadt!

