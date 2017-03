„Wir müssen im 21. Jahrhundert ankommen“ Alexandra Galka will sich als Vorstand der Kleingartenanlage bewerben. Nicht die erste Kandidatur für die 35-Jährige.

Alexandra Galka hat seit drei Jahren einen Garten im Reiter. Jetzt kandidiert sie für den Vorsitz des Vereins. © Sebastian Schultz

Riesas größte Kleingartenanlage sucht einen neuen Vorstand. Bei der Mitgliederversammlung am Sonnabend soll er gefunden werden. Bisher hatten Torsten Sittmann und Dietmar Günter Friesecke vom Verband der Gartenfreunde Riesa angekündigt, kandidieren zu wollen – als Privatpersonen. Nun tritt eine weitere Bewerberin auf den Plan: Alexandra Galka. Die Sächsische Zeitung hat die 35-Jährige mit Berliner Wurzeln getroffen.

Frau Galka, was halten Sie von dem Vorschlag, dass die Herren Sittmann und Friesecke für den Reiter-Vorstand kandidieren wollen?

Wenig. Ich glaube, im Reiter würde man ungern mit ihnen zusammenarbeiten.

Wieso das?

Es würde zu viele Veränderungen für die älteren Mitglieder nach sich ziehen. Das möchten die Mitglieder nicht. Viele haben schon gesagt, dass sie den Reiter verlassen würden, wenn der in den Verband eintreten sollte. Wir haben aber im Reiter unsere eigenen Regeln, und mit denen fährt der Reiter seit Jahren gut.

Sind die Regeln nicht für alle Kleingärten gleich?

Man hat einen kleinen Spielraum als Verein, den man nutzen sollte. Unsere Anlage ist dafür bekannt, dass bei Beetgröße oder Heckenhöhe nicht auf den Zentimeter nachgemessen wird. Da drückt man eben mal ein Auge zu. Das ist im Reiter seit Jahren so, und es wäre schön, wenn es auch so bleibt.

Warum wollen Sie Reiter-Chefin werden?

Um die Anlage zu retten. Ich will, dass der Reiter lebt. Und weil ich nicht möchte, dass die Anlage in den Kleingartenverband geht.

Haben Sie denn Erfahrung als Kleingarten-Vorstand?

Ich wollte schon bei der letzten Wahl im Dezember kandidieren, war aber aus beruflichen Gründen verhindert.

Nein, sozusagen?

Nein, aber ich traue mir den Posten aber zu. Meine Mutter ist Vorstand in einem großen Kleingartenverein in Berlin, da kann ich mir Tipps holen. Mein Lebensgefährte, der auch einen Garten im Reiter hat, war schon einmal Wegevorstand und würde es auch wieder werden. Er kennt sich auch mit der Materie aus und kann mir helfen.

Kandidiert er am Sonnabend auch?

Nein, wir wollen nicht. Es gab ja im bisherigen Vorstand so eine Konstellation. Dass sich das wiederholt, wollen wir vermeiden.

Apropos: Was wollen Sie denn anders machen als der bisherige Vorstand?

In den letzten Jahren gab es eine sehr ablehnende Haltung gegen vieles. Gegen neue Mitglieder und frische Ideen. Ich war 2014 Pächterin des Reiter-Vereinslokals und habe damals ein Gartenfest organisiert, was sehr schwierig war. Aber auch andere hatten es schwer. Der alte Vorstand hat sehr viel allein entschieden. Das hat dazu geführt, dass zum Beispiel einige Wegevorstände gar nicht mehr besetzt sind. Das muss sich ändern. Es muss eine vertrauensvolle Zusammenarbeit des Vereinsvorstands mit den Wegevorständen geben. Und wir müssen wieder Familien in den Reiter bekommen, der Anlage fehlt es an Nachwuchs.

Wie wollen Sie das schaffen?

Indem es wieder einen Spielplatz gibt, zum Beispiel. Es soll auch mal wieder ein Gartenfest geben. Wir müssen aber auch im Internet präsent sein und unsere Gärten dort anbieten. Oder per E-Mail erreichbar sein. Da gab es bisher eine Abwehrhaltung. Aber der Reiter muss im 21. Jahrhundert ankommen.

Angenommen, das alles würde klappen: Muss sich der Reiter nicht trotzdem auf eine Schrumpfung einstellen?

Das ist richtig, aber darüber wurde ja auch schon nachgedacht, zum Beispiel von der Stadt. Auf einigen Wegen gibt es nur noch eine Handvoll Gärten, zahlen muss der Verein aber für die gesamte Fläche. Mit diesen Mitgliedern muss man reden, damit sie auf eine andere Parzelle wechseln.

Sie haben eine Menge vor. Lässt sich denn der Vorstandsposten mit Ihrem Berufsleben vereinbaren?

Ich arbeite im Verkauf und gehe in Schichten. Samstagnachmittags habe ich aber meistens frei, da möchte ich in Zukunft die Sprechstunde beim Verein anbieten.

Es fragte Eric Weser.

Die Mitgliederversammlung des Reiters findet am Sonnabend, 18. März, ab 10 Uhr im Sachsenhof Riesa statt.

