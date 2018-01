„Wir müssen effektiver spielen“ Trainer Frank Rietschel will die Kamenzer zum Ligaverbleib führen. Aber nicht um jeden Preis. Plauen gilt als Warnung.

Fußball-Oberliga. Das erste halbe Oberligajahr der Vereinsgeschichte liegt hinter dem SV Einheit Kamenz. Mit 13 Zählern stehen die Lessingstädter auf einem Nichtabstiegsplatz. Der Klassenverbleib ist das erklärte Ziel des Neulings, der mit dem 2:1-Heimsieg gegen den FC Carl Zeiss Jena II einen optimalen Saisonstart erwischte. Danach folgten aber zehn Partien ohne einen Dreier, bevor mit den Heimsiegen über den VFC Plauen (1:0) und die BSG Wismut Gera (3:0) wichtige Zähler gebucht wurden. Im SZ-Gespräch analysiert Trainer Frank Rietschel die erste Halbserie und sagt, wo er Verbesserungsbedarf sieht.

Herr Rietschel, wie fällt Ihr Resümee nach den bisherigen Spielen aus?

Als Aufsteiger ist es nicht unbedingt unnormal, dass man im Abstiegskampf steckt. Wir haben uns als Ziel gesetzt, die Oberliga zu halten. Zurzeit stehen wir knapp über dem Strich und das ist positiv. Unsere Punktausbeute müsste allerdings besser sein. Wir haben zu viel Zähler gegen Schott Jena, Krieschow und den VfL Halle liegengelassen. Wir müssen uns in puncto Effektivität verbessern.

Wo liegt der größte Unterschied zwischen Landes- und Oberliga?

In der fünften Liga werden einfache Defensivfehler viel schneller bestraft. Beim Nutzen der Chancen muss meist der erste Versuch sitzen, es gibt keine zweite und dritte Chance. Ich gebe aber ehrlich zu, dass mir der Spielaufbau vieler Oberliga-Teams nicht gefällt.

Wie beurteilen Sie die Neuzugänge?

Wir haben junge Spieler wie Johann Wölk, Martin Sobe oder Christoph am Ende für die Zukunft geholt. Da muss ich als Trainer auch etwas Geduld aufbringen. Sie werden uns auf jeden Fall noch Freude bereiten, da bin ich mir sicher. Philipp Schmidt, der zum Punktspielstart verletzt war, kam immer besser in Schwung. Sebastian Berg wird uns in der Winterpause verlassen.

Besteht Hoffnung, dass der Kader nach der Winterpause komplett sein wird?

Nein, leider ganz sicher nicht. Sebastian Heine wird nach seinem Kreuzbandriss definitiv bis zum Saisonende ausfallen. Bei Florian Wagner hoffe ich, dass seine Meniskusverletzung bis Mitte März ausgeheilt ist und damit dann einen Trainingsbeginn zulässt. Bei Jan Charuza, der einen Bänderriss auskuriert, sollte es schon im Februar wieder gehen.

Bei welchem Spiel kam Ihr Team den Trainer-Vorgaben am nächsten?

Defensiv waren wir beim 0:0 im Aufsteigerduell gegen Eilenburg auf einem guten Niveau, offensiv beim Heimsieg über Gera. Aber es ist ja bekannt, dass man als Trainer mit seiner Mannschaft nie so ganz zufrieden ist.

Hat sie einer Ihrer Jungs besonders überrascht?

Alexander Schidun war durchgängig ein Aktivposten. Er hat auf seiner neuen Defensivposition konstant gute Leistungen gebracht und dort immer mit viel Offensivdrang agiert.

Dem VFC Plauen droht nach 2014 erneut die Insolvenz. Wäre es bei Einheit denkbar, dass plötzlich eine Etatlücke von knapp 100 000 Euro entsteht?

Fakt ist, gäbe es ein Loch von dieser Größe in unserer Vereinskasse, müssten wir den Verein auflösen. Wir haben eine große Verantwortung für den Nachwuchsbereich und die anderen Abteilungen beim SV Einheit. Wir können doch mit der ersten Männer-Mannschaft nicht über unsere Verhältnisse leben, nur um uns irgendwie in der Oberliga zu halten.

Wird sich im Kader in der Winterpause etwas ändern?

Wie gesagt, Sebastian Berg, der im Sommer aus Neugersdorf gekommen war, wird uns verlassen. Ein bis zwei Verstärkungen wären aus meiner Sicht optimal, um den Leistungsdruck im Kader zu erhöhen. Und ich weiß, dass sich unser Geschäftsstellenleiter Frank Terks an allen Ecken und Enden darum bemüht.

Wird es einen Zwei- oder einen Dreikampf um den Staffelsieg geben?

Ich glaube, die Qualität der Bischofswerdaer und des Verfolgers FC International Leipzig wird sich in der Endabrechnung durchsetzen. Die Plauener haben sich selbst ins Abseits gestellt.

Ihr Bischofswerdaer Kollege Erik Schmidt bekommt ein Trainingslager gestellt. Würden Sie auch gern mit Ihrer Truppe in die Türkei fliegen?

Ein extern finanziertes Trainingslager ist das natürlich für die Mannschaft und den Trainer eine tolle Sache. Bei uns werden Platzwart Matthias Kischkel und seine vielen freiwilligen Helfer den Trainingsplatz im Fall der Fälle auch wieder schnee- und eisfrei bekommen, um für uns optimale Bedingungen zu schaffen. Ich bin immer wieder überrascht und stolz, dass das bei uns möglich ist und unserer Mannschaft sehr gute Trainings- und Wettkampfmöglichkeiten garantiert.

Wann geht es wieder los?

Am 6. und 7. Januar stehen Hallenturniere in Bautzen und Kamenz an, am 10. Januar erfolgt der scharfe Trainingsstart. Testspiele bestreiten wir gegen Großnaundorf, Großröhrsdorf, Budissa Bautzen, Wittichenau, den SV Oberland Spree, Königswartha, den VfL Pirna-Copitz und in Hohenstein-Ernstthal.

Das Gespräch führte Jürgen Schwarz.

