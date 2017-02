„Wir müssen die Täter finden“ Vor einem Jahr brannte der Husarenhof. Viele Fragen sind seitdem offen – und die Bautzener fordern Antworten.

Mit Planen sind die verkohlten Überreste des Dachs des früheren Hotels Husarenhof heute notdürftig vor Wind und Wetter geschützt. Das Gebäude, in dem der Landkreis ursprünglich bis zu 300 Geflüchtete einquartieren wollte, war in der Nacht zum 21. Februar in Flammen aufgegangen. © Uwe Soeder

Auf den Tag genau ein Jahr ist es inzwischen her, dass ein Feuer den Husarenhof in eine Ruine verwandelte. Schon bald stand fest: Das frühere Hotel, das fortan als Unterkunft für Geflüchtete dienen sollte, war absichtlich angesteckt worden. Wer und warum – diese Fragen blieben bis heute ungeklärt. Dabei, so lauten Forderungen von hiesigen Politikern, braucht es aber genau auf diese Fragen endlich Antworten.

Der Landtagsabgeordnete Marko Schiemann (CDU) hatte schon kurz nach dem Brand vor Spekulationen gewarnt. Aus seiner Sicht ist es „nicht gerecht, dass alle Bürger der Stadt für den Brand mit verantwortlich gemacht werden.“ Der Bautzener Politiker spielt dabei auch auf die spätere mediale Darstellung des Brands an. Die übergroße Mehrheit der Bautzener verurteile die Tat. Um Gewissheit zu haben, sei es wichtig, die Täter endlich zu finden.

Aufklärung würde für mehr Ruhe sorgen

Eine Ansicht, die auch sein Parteikollege und Stadtrat Heinrich Schleppers teilt: „Wir wissen doch bisher nur, dass es sich um Brandstiftung handelt“. Dennoch müsse die Stadt seit einem Jahr mit einer Vorverurteilung leben. Aber auch die Bautzener selbst würden wieder ruhiger leben, wenn die Vorfälle aufgeklärt würden, erklärt Heinrich Schleppers. Die Stadträtin Angela Palm (Die Linke) hofft darauf ebenso. Eine Ermittlung der Täter würde aus ihrer Sicht aber auch ein Zeichen gegen mögliche Nachahmer setzen. „Es stellt sich allerdings durchaus die Frage, ob das nach so langer Zeit überhaupt noch gelingen kann“, gibt die Stadträtin zu bedenken.

Tatsächlich ist es mehr denn je offen, ob die Schuldigen jemals gefasst werden. Nur wenige Tage nach dem Vorfall hatten höchste Stellen im Freistaat die Untersuchungen an sich gezogen. Spezialisten der Integrierten Ermittlungseinheit Sachsen (Ines) gingen seitdem allerlei Ansätzen nach. „Es gab eine Vielzahl von Spuren, Hinweisen und Aussagen“, sagt Wolfgang Klein, Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft in Dresden. Mögliche Parallelen zu anderen Anschlägen wurden geprüft. Im Sommer durchsuchten Polizisten in Bautzen die Wohnungen zweier Männer. Konkrete Erkenntnisse konnten die Behörden bisher aber nicht präsentieren. Es werde weiter in alle Richtungen ermittelt – so hieß es über Monate auf entsprechende Anfragen.

Nähere Einzelheiten solle es in Kürze geben

Inzwischen klingt das jedoch etwas anders. „Die Ermittlungen sind weitestgehend abgeschlossen“, sagt Wolfgang Klein. Gegenwärtig seien die Fachleute dabei, die Ergebnisse der umfassenden Ermittlungen noch einmal zu sichten. Was genau das jedoch heißt, ließ der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft offen. Bereits in Kürze könnte es dazu nähere Einzelheiten geben.

Denkbar, dass die Akte Husarenhof dann bis auf Weiteres geschlossen wird. Erledigt hätte sich der Vorfall für Bautzen indes nicht. Da bleibt einerseits noch immer die Brandruine, deren Zukunft weiter ungewiss ist. Die Eigentümer haben den Landkreis verklagt, weil der nach dem Brand vom Vertrag für die Nutzung des Gebäudeensembles als Asylheim zurückgetreten war. Bis der Streit nicht gelöst ist, wird sich an dem früheren Hotel sehr wahrscheinlich nichts tun. Zugleich ist aber auch die Außenwahrnehmung Bautzens eine Hypothek, wie die Stadtverwaltung selber einräumt. Der Brandanschlag im Februar war nur Auftakt einer Wahrnehmung, in der Bautzen als braunes Nest abgestempelt wird. Die Kornmarkt-Krawalle im September verstärkten das Bild umso mehr.

Fremdenfeindlichkeit ist ein reales Problem

Der Landtagsabgeordnete Marko Schiemann warnt davor, beide Ereignisse miteinander zu vermengen. Anders SPD-Stadtrat Roland Fleischer: Zwar verwahrt auch er sich gegen eine Vorverurteilung. Doch allein die Vorfälle um den Brand hätten gezeigt, dass Fremdenfeindlichkeit in Bautzen ein reales Problem sei. Der Sozialdemokrat verweist auf das später aufgetauchte Video eines Dachdeckers, der bei einer Begehung der Brandruine den Anschlag mit rassistischen Äußerungen begrüßt hatte.

Roland Fleischer, seine Stadtratskollegin Angela Palm und die Verantwortlichen im Rathaus führen neue Demokratieprojekte an, die bereits auf den Weg gebracht worden. Heinrich Schleppers hält es überdies für zwingend notwendig, den Menschen in der Stadt künftig besser zuzuhören. Auch wenn die Täter vom Husarenhof möglicherweise nie ermittelt werden – so ließen sich aus dem Ereignis von vor einem Jahr doch Lehren ziehen.

