„Wir müssen auch mit den Rechten reden“

Ein Bild, das zum Symbol für die Fremdenfeindlichkeit in Bautzen und der Region geworden ist. Bundesweit hatten die Krawalle auf dem Kornmarkt Schlagzeilen geliefert. Welche Lehren muss die Region jetzt aus den Ereignissen ziehen?

Peter Straube ist Rektor des Bischof-Benno-Hauses in Schmochtitz. Demokratie und Zivilgesellschaft sind zentrale Themen in der Bildungs- und Begegnungsstätte.

Peter Straube ist einer, der viel nachdenkt über das Leben und das Zusammenleben. Auch von Berufs wegen. Seit über 20 Jahren leitet der Theologe und promovierte Erziehungs- wissenschaftler das Bischof-Benno-Haus in Schmochtitz, eine Bildungs- und Begegnungsstätte von bundesweitem Ruf. Nach den Krawallen in Bautzen spricht der 61-Jährige mit der SZ darüber, wie tief die Angst vor dem Fremden doch in der Region verwurzelt ist, und wie leicht es da der Rechtspopulismus hat.

Herr Dr. Straube, Bautzen ist nach den Krawallen zwischen Flüchtlingen und Deutschen zu einem Symbol geworden, das die Meinungen spaltet: Die einen sehen die Stadt und die Region als Hochburg der Rechten, für die anderen ist die Eskalation der längst fällige Beweis dafür, dass Integration in einem solchen Ausmaß eben doch nicht funktioniert. Wie erleben Sie die Situation?

Wenn man das Geschehen insgesamt betrachtet, dann sitzt das Problem schon tiefer. Es wird ja gesagt, das waren rechte Demo-Touristen, die nach Bautzen gekommen sind. Das mag ja teilweise auch so sein. Aber wir können auch nicht darüber hinwegsehen, dass es hier in der Region zunehmend Menschen gibt, die extrem rechts geneigte Ansichten vertreten. Man muss sich da nur die letzten Wahlergebnisse ansehen, um zu sehen, wie tief solche Meinungen verwurzelt sind.

Ist das wirklich Fremdenfeindlichkeit oder eher die Angst vor dem Fremden, das uns alle im vergangenen Jahr buchstäblich überrollt hat?

Es ist wohl vor allem die Nichterfahrung des Fremden. Das ist auch 25 Jahre nach der Wiedervereinigung ein typisch ostdeutsches Problem geblieben. Wir hatten im Osten nie die Chance, unsere Erfahrungen mit anderen Kulturen zu machen. Ich glaube schon, dass das immer noch nachhallt.

Die Bundesregierung sieht inzwischen gerade im Osten den gesellschaftlichen Frieden in Gefahr, so tief sei der Fremdenhass hier verwurzelt. Erleben Sie das hier im Landkreis auch so?

Insgesamt macht mich die Situation bei uns schon sehr nachdenklich. Viele helfen und begleiten die Flüchtlinge. Auf der anderen Seite stimmt es mich aber auch sehr traurig, dass nicht wenige den Flüchtlingen mit so wenig Empathie und Mitgefühl begegnen. Ich glaube aber, die Zivilgesellschaft in Bautzen ist stark genug.

Kann die Entwicklung auch eine Folge dessen sein, dass die Sorgen der Menschen nicht ernst genug genommen werden?

Ja, es ist so: Politik und Verwaltungen haben die Menschen zu wenig mitgenommen. Viele fühlen sich in ihren eigenen Sorgen nicht mehr genügend ernst genommen. Ich denke da zum Beispiel an die große Zahl der Langzeitarbeitslosen bei uns im Landkreis. Viele Familien hier haben Probleme, einen normalen Tagesrhythmus zu leben. Sie isolieren sich vom ganz normalen Alltag und verlieren den Anschluss an die Zivilgesellschaft. Das prägt auch die Kinder. Wir haben hier im Kreis überdurchschnittlich viele Familien, die als arm gelten. Sie sehen, wie sich um die Flüchtlinge gekümmert wird, und fühlen sich abgehängt.

Ist da nicht Handlungsbedarf?

Auf jeden Fall. Es muss solche Integrationsbemühungen eben auch für diese Familien geben, die außen vor sind. Das halte ich für sehr wichtig.

Aber es sind in der Region gefühlt noch viel mehr Menschen dagegen, dass jetzt so viele Flüchtlinge hier sind. Haben sich Frust und Ängste in Bautzen so lange hochgeschaukelt, dass es nur noch einen Anlass für die Krawalle brauchte? Kann so etwas wieder passieren – nicht nur auf dem Bautzener Kornmarkt?

Das ist sicher immer und überall möglich - in diesen Tagen war das vielleicht sogar ein Angriff auf die 1. Bautzener Demokratiewochen. Wir können das aber eindämmen. Wir haben doch eine starke Zivilgesellschaft in Bautzen und in der Region. Schließlich ist es immer auch eine Frage der eigenen Haltung: Habe ich Angst vor dem Fremden oder erlebe ich es als Bereicherung? Das ist auch eine Frage, wie sicher und stark ich mich in meinem Leben selber fühle, ob ich positiv denke und mich in meinem Leben wohlfühle.

Und was ist mit den Rechtsextremen?

Da muss man differenzieren: Den Krawallmachern, die von anderswo nach Bautzen gekommen sind, muss man ganz klar sagen: Ihr habt in Bautzen nichts zu suchen! Mit den Krawallmachern aus der Region aber muss man reden. Das halte ich für sehr wichtig.

Aber lassen sie denn mit sich reden? Es herrscht doch inzwischen ein besorgniserregender Ton in der Debatte – unflätig, unsachlich und laut. Wie gehen wir eigentlich miteinander um?

Ja, das ist eine wichtige Frage. Es gibt in dieser Debatte keine echte Streitkultur. Diese müssen wir unbedingt lernen. Wir haben uns gefragt, ob wir da hier in Schmochtitz ganz konkret etwas tun können. Wir wollen gemeinsam mit dem Bildungswerk für Kommunalpolitik in Hoyerswerda so eine Art „Demokratie-Seminare“ entwickeln, in denen die Teilnehmer lernen, sachlich zu kommunizieren. Mal sehen, ob wir das auf die Reihe kriegen.

Noch einmal zurück zu den Flüchtlingen. Können sie hier bei uns tatsächlich eine zweite Heimat finden?

Ja, warum nicht? Es kommt darauf an, wie wir ihnen begegnen und sie integrieren.

Lassen sie sich denn integrieren?

Ja, wenn wir ihnen ihre eigene Prägung lassen, ihre Religion, ihre Lebensweise.

Aber müssen sie sich nicht auch unserer Lebensweise, unseren Regeln und Werten anpassen?

Wenn es um Normen und Werte geht, auf jeden Fall. Da müssen wir ihnen deutlich klar machen, dass Frauen gleichberechtigt sind und nicht geschlagen werden dürfen, dass es bei uns keine Kinderehen gibt und in der Öffentlichkeit keine Vollverschleierung. Da haben wir eine große Aufgabe.

Gespräch: Jana Ulbrich

