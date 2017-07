„Wir müssen auch Hunde retten“ Die Elbe führt wenig Wasser. Trotzdem ist sie gefährlich. Nicht nur für Schwimmer, sagt die Wasserschutzpolizei.

Im Einsatz auf dem Wasser: 17 Polizisten gehören zum Abschnitt Riesa der Wasserschutzpolizei. Sie sind sowohl auf der Elbe unterwegs als auch auf schiffbaren Seen.

Die Polizei warnt auch Hundehalter vor Gefahren am Fluss.

Träge strömt das Wasser dahin. Nach den Regenfällen der vergangenen Tage ist die Elbe endlich wieder gut befahrbar. Vom Riesaer Hafen legen wieder Frachtschiffe Richtung Hamburg ab. Ab und an kommt ein Passagierschiff auf dem Weg nach Dresden vorbei. Gefühlt kann man den Fluss trotzdem noch durchwaten – sollte es aber besser nicht versuchen. „Die Elbe kann ziemlich gefährlich werden“, sagt Jens Große. Der Hauptkommissar leitet die Dresdner Wasserschutzpolizei und ist als Vize-Fachdienstleiter auch für die Riesaer Wasserschutzpolizei zuständig.

Gar nicht gern sieht er es, wenn Hundehalter zum Stöckchen werfen an die Elbe gehen. „In Dresden kommt es immer wieder vor, dass Hunde dabei ertrinken“, sagt Jens Große. Denn die Strömung erfasst schnell den Stock und treibt ihn ab – genauso wie den Hund. Hat das Tier es bis zum Stock geschafft, sind beide schon ein Stück flussabwärts von Herrchen oder Frauchen. „Der Hund wird aber immer versuchen, direkt Richtung Herrchen zu schwimmen“, sagt der Polizist. Und das wird ein Problem: Denn direkt gegen die Strömung hat das Tier wenig Chancen. „Wenn wir mit dem Boot in der Nähe sind, können wir manchmal noch Hunde retten – manchmal ist es aber auch zu spät.“

Ohnehin hat die Wasserschutzpolizei eigentlich andere Aufgaben: für Sicherheit auf dem Fluss und auf den angrenzenden Ufern zu sorgen. Zuständig ist die Wasserschutzpolizei Riesa für den Abschnitt zwischen dem Elbabschnitt Meißen und der Landesgrenze nach Sachsen-Anhalt. Die Kollegen in Dresden überwachen den Abschnitt von Meißen bis Tschechien. Kürzlich hat sich die sächsische Wasserschutzpolizei gemeinsam mit Kollegen aus anderen Bundesländern an einer Schwerpunktkontrolle auf den Binnengewässern beteiligt. Innerhalb von zwölf Tagen kontrollierten die Sachsen mehr als 800 Wasserfahrzeuge. Darunter waren gut 600 Sportboote und einige Dutzend Fahrgastschiffe, aber auch Exoten wie Grill-Inseln oder Partyflößen. Überraschendes Ergebnis: Es gab kaum schwere Verstöße. Die Beamten der Abschnitte Riesa und Dresden nahmen lediglich zwei Straftaten auf – ein Fall von Fischwilderei an der Elbe und eine Alkoholfahrt auf der Elbe mit 1,8 Promille. Sechs weitere Bootsführer bekamen ein Bußgeldverfahren, weil sie zwar mit deutlich weniger, aber dennoch mehr Alkohol intus hatten, als erlaubt. Tatsächlich gelten auf der Bundeswasserstraße dieselben Promillegrenzen wie im Straßenverkehr – wobei Paddelboote wie Fahrräder betrachtet werden und Motorboote wie Autos.

Bis zu 150 Euro Bußgeld

Den größten Schwerpunkt der mehr als 200 festgestellten Ordnungswidrigkeiten machten Boote aus, die nicht mit einem deutlich leserlichen Namen beschriftet waren. Denn viele Leute wissen nicht, dass nicht nur auf der Elbe, sondern auch auf anderen schiffbaren Gewässern wie etwa der Talsperre Kriebstein oder den Leipziger Seen auch Kanus oder Schlauchboote Namen tragen und sich die geforderten Angaben zum Fahrzeughalter fest angebracht im Fahrzeug befinden müssen. „Das ist wichtig, damit wir die Bootsführer auf dem Wasser eindeutig ansprechen können“, sagt Jens Große. Bei Verstößen droht ein Verwarngeld bis 35 Euro. „Bei Unbelehrbaren ist aber auch eine Geldbuße von 50 bis 150 Euro drin“, sagt der Beamte.

Die Riesaer Polizisten nahmen bei insgesamt 181 Kontrollen rund ein Dutzend Ordnungswidrigkeiten auf, darunter waren auch fehlende Dokumente oder Unstimmigkeiten bei gemieteten Sportbooten. Selbst der Fähre in Niederlommatzsch statteten die Uniformierten schon einen Besuch ab. „Dort schauen wir, ob Rettungsmittel, Feuerlöscher und Fährzeugnisse komplett sind.“ Tatsächlich sind die Beamten aber nicht nur auf dem Wasser unterwegs, sondern auch für Einbrüche auf dem Riesaer Hafengelände zuständig – oder für Elbangler, die Fischwilderei betreiben, im Landschaftsschutzgebiet illegal zelten, parken oder Feuer machen. „Unser Ziel ist es, dass die Leute die Regeln kennen und sich dran halten“, sagt Olaf Stein, Abschnittsleiter der Riesaer Wasserschutzpolizei. Nichtwissen schützt dabei nicht vor Strafe: „Wenn ich mit dem Auto ins Ausland fahre, mache ich mich vorher ja auch über die Regeln kundig.“

