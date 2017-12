„Wir möchten, dass mehr Firmen im Ausland aktiv werden“ Die Exportkraft sagt viel über die Leistungsfähigkeit einer Wirtschaft aus. In Sachsen wird inzwischen jeder dritte Euro mit Ausfuhren erwirtschaftet. Das Land sieht noch Luft nach oben.

Sachsens Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident Martin Dulig © Peter Endig/dpa

Dresden. Sachsen will den Außenhandel forcieren und zugleich auf ein breiteres Fundament stellen. „Wir möchten, dass mehr Firmen im Ausland aktiv werden. Diejenigen, die exportieren, sind in der Regel auch diejenigen mit besonders innovativen Produkten“, sagte Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD). Momentan sei Export sehr stark mit der Automobilindustrie verbunden. In anderen Branchen gebe es noch Spielräume. In den ersten neun Monaten dieses Jahres entfielen bei einem Exportvolumen von rund 30 Milliarden Euro allein 11,4 Milliarden auf den Fahrzeugbau.

Derzeit wird etwa jeder dritte Euro (31 Prozent) des sächsischen Bruttoinlandsproduktes (BIP) im Export erwirtschaftet. Bundesweit lag die Exportquote am BIP 2016 bei 38,4 Prozent. Mit einem Anteil von 50,8 Prozent war der EU-Raum in den ersten drei Quartalen 2017 der größte Auslandsmarkt der Sachsen. Wichtigstes Land ist jedoch auch in diesem Jahr China mit 13,9 Prozent in den ersten drei Quartalen, gefolgt von den USA (10,1), Großbritannien (6,7) und Frankreich (6,0).

Der Anteil Russlands beträgt momentan nur 1,6 Prozent. Vor allem Maschinen- und Anlagenbauer leiden hier unter dem Exportrückgang, der verschiedene Gründe hat - vor allem den niedrigen Ölpreis und den damit einhergehenden Verfall der russischen Währung, hieß es. Die Sanktionen der EU wegen der völkerrechtswidrigen Besetzung der Krim behindern zusätzlich. Dulig will die Beziehungen zu Russland aber wie bisher weiter pflegen.

Partner in Europa wie die niederländische Provinz Brabant stünden vor ähnlichen Herausforderungen beim Umbau ihrer Wirtschaftsstruktur im Zeitalter der Digitalisierung, sagte Dulig. Deshalb wolle man solche Kooperationen stärken. Der Blick richte sich zudem auf Polen und Tschechien. „China bleibt ein entscheidender Markt. Hier gibt es tiefgreifende Veränderungen. Die politische Führung hat den klaren Anspruch formuliert, in den nächsten Jahren in bestimmten Bereichen die Nummer 1 in der Welt zu werden - auch technologisch.“

„Ich kann nur warnen, hochnäsig auf China zu schauen. Im Gegenteil. Wir müssen Augenhöhe herstellen und vom hohen Ross herunterkommen“, sagte Dulig, der für die SPD auf Bundesebene eine der Kontaktpersonen zur Kommunistischen Partei im Reich der Mitte ist. Gerade in Japan und China seien persönlicher Kontakt und Investorenpflege wichtig. „Man muss Gesicht zeigen und ein Gefühl für den anderen entwickeln. Da ist Kontinuität gefragt, mit einem Besuch ist es nicht getan.“ Deshalb sollten Besuche dort keine Eintagsfliege sein. Gerade in China gelte es Nischen wie die Umwelt- und Energietechnik zu besetzen.

„Wir sind weiter dabei, neue Märkte für uns zu entdecken - ob nun in Südamerika oder in Afrika. Dort spielt vor allem die TU Bergakademie Freiberg mit ihren Kompetenzen im Bergbau eine Rolle“, betonte der Minister. Sachsen könne mit seiner Vielseitigkeit auf den Weltmärkten präsent sein. Allerdings sei man dabei auch von geopolitischen Entwicklungen abhängig. Die Kooperation mit dem Iran, die sich 2016 hoffnungsvoll angebahnt habe, sei durch die aktuellen Entwicklungen in den USA und Israel, erschwert worden und könne vorerst nur sehr „niederschwellig“ weiterverfolgt werden.

Dulig will 2018 wie schon in den Vorjahren nach China reisen. Erstmals steht Vietnam auf dem Programm: „Auch das ist mit Blick auf die Historie ein guter Partner. Es gibt viele Menschen in Vietnam, die zu DDR-Zeiten hier gelebt, studiert und gearbeitet haben und nun in verantwortungsvollen Positionen Ansprechpartner sind.“ Weitere Reisen hat der Minister nach Kanada und in die Schweiz geplant. (dpa)

