„Wir machen zu wenig aus der Stadt“ Dietmar Stange, Chef des Tourismusvereins Bautzen, will deshalb eine neue Marke etablieren.

„Wir haben eine wunderschöne Stadt“, sagt Tourismus-Chef Dietmar Stange. Nur reiche das allein nicht aus, um Touristen in die Spreestadt zu locken. © Robert Michalk

Bautzen fehlt seit Jahren der Schwung in der Tourismusbranche. Dietmar Stange, Chef des städtischen Tourismusvereins, erklärt, wo man ansetzen muss.

Herr Stange, Bautzens Übernachtungszahlen stagnieren, woran liegt das?

Zunächst einmal hatten wir 2016 eine kleine Steigerung mit insgesamt 175 000 Übernachtungen. Dass die Zahlen dennoch über Jahre stagnieren, liegt daran, dass wir zu wenig aus unserer Stadt machen. Die Möglichkeiten werden angesprochen, aber nicht ausgeschöpft.

Woran denken Sie?

Zum Beispiel an das Stadtmarketing. Wir brauchen nur mal vergleichen, was in Görlitz oder einer mittelalterlichen Kleinstadt in Hessen an Marketing gemacht wird. Da werden ganz andere Gelder bewegt.

Präsentiert sich Bautzen auf Messen?

Ja. Wir sind zum Beispiel jetzt auf der Internationalen Tourismus-Börse in Berlin. Allerdings müssen wir intensiver an unseren Angeboten arbeiten und an die Zielgruppen ran. Ich denke, dass Bautzen in Sachen Städtereisen ein ganz ordentliches Ziel ist. Für Event- und Veranstaltungsreisen eher weniger, aber wir haben die Freizeitknüller in der Oberlausitz mit über 30 sehenswerten Parks, Museen und Spaßbädern – der Saurierpark gehört dazu. Da bietet sich eine Reise in die Oberlausitz mit Ausgangspunkt Bautzen an. Beim Sport- und Aktivurlaub könnte man mit dem Stausee und dem Oberland punkten. Auch Studien- und Pilgerreisen sind denkbar. Solche Angebote müssen stärker gestrickt werden, um dann dafür werben zu können.

Wie finden Sie die Idee der Stadt, externe Gutachter heranzuziehen?

Angesichts der stagnierenden Zahlen scheint es vernünftig, von außen eine Meinung einzuholen. Aber wenn daraus keine entsprechenden Schlussfolgerungen gezogen werden, hat es keinen Sinn. Ich habe bereits mehrere Tourismus-Gutachten aus vergangenen Jahren in der Schublade.

Was hat Bautzen 2016 erreicht?

Ich begrüße die Entwicklung am Stausee. Vieles beruht ja auf Privatinitiativen, vom Bootssteg einmal abgesehen. Wir sollten den Stausee stärker an die Stadt anbinden. Wir haben den Gesundheitsdrang vieler Bürger, die zum Stausee wollen. Auch sind die Übernachtungszahlen auf dem Campingplatz gewaltig – allein 50 000 im vorigen Jahr. Wir müssen versuchen, diese Caravaning-Gäste in die Stadt zu holen.

Brechen durch die Kornmarkt-Ereignisse 2016 jetzt die Buchungen ein?

Wir haben im Februar von einigen Pensionen SOS-Signale bekommen, mit Rückgängen bei den Übernachtungen mit bis zu 20 Prozent. Die Mehrheit kann von einer richtigen Delle aber nicht sprechen. Was aufgefallen ist, aber auch andere Ursachen haben kann, ist, dass im Gegensatz zum Vorjahr die Herbergen für Ostern noch nicht ausgebucht sind. Aber dieses Jahr ist Ostern auch vier Wochen später.

Ostern ist ein wichtiges Datum für den Tourismusverein ...

Wir müssen Ostern immer unter dem Blickwinkel der sorbisch-kirchlichen Traditionen mit den Osterreitern und dem Brauchtum des Eierschiebens auf dem Protschenberg sehen. Das ist der Grund, warum rund 40 000 Gäste herkommen. Wir wollen das Osterfest nicht in eine Eventveranstaltung zerpflücken, aber dennoch an den Feiertagen den Touristen mehr bieten. Wir haben am Sonnabend den Ostermarkt und wir wollen gemeinsam mit dem Innenstadtverein die Händler stärken. Der Kornmarkt soll dieses Jahr belebt werden. Am Ostersonntag konzentrieren wir uns darauf, dass wir für die Gäste Verweiltreffs einrichten, wo man essen und trinken kann. Auch sind viele Einrichtungen und Türme geöffnet. Die Touristen sollen eine geschmückte Stadt erleben, wo sie sich wohlfühlen und Zeit verbringen.

Wo braucht es da mehr Engagement?

Ich wünschte mir, dass sich die Bautzener mehr am Schmücken ihrer Stadt beteiligen. Auch die Händler. Damit man sieht, dass wir Osterstadt sind. Eine kleine Osterauslage im Geschäft muss ja nicht viel Geld kosten, aber es hat eine große Wirkung. Voriges Jahr wurden die Stiefmütterchen in der Innenstadt von Bürgern am Ostersonnabendnachmittag eingesammelt und ins Auto geladen. Das kann es ja nicht sein.

Woran arbeitet der Tourismusverein?

Wir haben mit Ostern eine Marke sowie regionale Ereignisse wie Wasserkunstfest, Bautzener Frühling oder Romantica. Aber es fehlt der touristische Höhepunkt, wo vielleicht der Hamburger oder Berliner sagt: Ich fahre mal hin. Deshalb wollen wir für unsere Altstadt eine Marke entwickeln. Vielleicht eine Veranstaltung zum Ende des Sommers unter dem Motto: „Stein –- Wasser – Licht“ verbunden mit Geschichte, Kultur, Kunst und Musik. Wir brauchen ein überregionales Highlight, das unserer Stadt entspricht und die gesamte Altstadt einbindet. Das wird eine große Aufgabe des Tourismusvereins mit seinen Partnern.

Gespräch: Madeleine Arndt

