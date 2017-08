„Wir machen weiter“ In der Nacht zum Dienstag vernichtete ein Feuer acht Wohnmobile der Kamenzer Firma Caravan Eyke. Die Chefin arbeitet bereits an Lösungen.

Viola Eyke hat eine Botschaft: Caravan Eyke im Kamenzer Gewerbegebiet am Ochsenberg hat geöffnet, die Werkstatt nimmt Aufträge entgegen und die Kunden können trotzdem, wie geplant in den Urlaub fahren. Ein Feuer wütete in der Nacht zum Dienstag auf dem hinteren Teil des Platzes. © René Plaul

Das Bild ist an diesem Vormittag kein anderes als an anderen Tagen. Die Werkstatt von Caravan Eyke ist besetzt, der Laden ist geöffnet. Eine Mitarbeiterin erledigt Telefonanrufe und der Mann an der Rezeption fragt freundlich: „Was kann ich für Sie tun?“ Die bekannte Kamenzer Firma Caravan und Reisemobile Eyke bemüht sich, die Bilder der vergangenen Nacht zu den Akten zu legen und so schnell wie möglich Ersatz für die zerstörten Caravananhänger zu beschaffen. „In der Firma geht es weiter, der Laden und die Werkstatt stehen. Es kann trotzdem jeder in den Urlaub fahren“, sagt Chefin Viola Eyke. Die Kunden werden keine Nachteile daraus ziehen, dass die Firma in der Nacht zum Dienstag ein Unglück getroffen hat.

Ein Feuer wütete nach halb zwei Uhr nachts auf einem Teil des Stellplatzes und brannte acht Caravans bis zur Unkenntlichkeit nieder. Die große Hitze hat zudem mindestens noch mal so viele Anhänger teils erheblich angesengt. Die Feuerwehren aus Kamenz, Bernbruch, Deutschbaselitz und Zschornau/Schiedel waren mit 35 Kameraden im Einsatz. Sie löschten die Flammen, die bei ihrer Ankunft schon meterhoch aus den Anhängern schlugen. Sie mussten eine 75 Meter lange Schlauchstrecke vom Tanklöschfahrzeug zum Feuer legen. Später zapften sie noch weitere Hydranten im Gewerbegebiet an, legten weitere Schlauchstrecken und stellten so sicher, dass das Löschwasser permanent fließen konnte. So verhinderten die Kameraden, dass sich das Feuer weiter ausbreitete, und löschten die Flammen schließlich noch.

Die Anhänger waren gut ausgestattet. Einige hatten sogar Kinderzimmer. Duschen, Toiletten und Aufenthaltsbereiche gehörten dazu. Zwei von ihnen gehörten mit acht Metern Länge zu den größeren Exemplaren. „Das waren kleine Wohnungen auf Rädern“, sagt Viola Eyke. Das Feuer hat davon nicht viel übrig gelassen. Eine einzige Wand ist stehengeblieben, sonst sind nur noch die verkohlten Auflieger zu erkennen und Metallkästen, die einmal Kühlschränke waren. Ðie Feuerwehr hat einen Schaumteppich über die Reste gelegt, damit das Feuer in der Nacht nicht wieder aufflammen kann. „Es ist keiner Person etwas passiert. Die Mitarbeiter sind alle gesund und munter. Die Kundenfahrzeuge, die in unserer Werkstatt repariert werden sollten, sind nicht betroffen. Das alles ist doch das Wichtigste“, sagt Viola Eyke.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Ein Kunde hat in der Nacht die Feuerwehr gerufen. Er hatte in der Werkstatt seinen Fernseher reparieren lassen und verbrachte dann die Nacht auf dem Übernachtungsplatz der Firma. Er und noch ein weiterer Zeuge schreckten in der Nacht durch den Knall eines geplatzten Reifens aus dem Schlaf. Sie verhinderten damit, dass nicht noch mehr Wagen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Firma Eyke verkauft und verleiht schon seit 1990 neue und gebrauchte Caravananhänger und Reisemobile. Die Kunden können Reisemobile leihen und auch ihre Autos auf dem Gelände stehen lassen. Die Wagen standen nicht weit entfernt von dem Gelände, auf dem das Feuer ausbrach, wurden aber nicht beschädigt. Familie Eyke wurde in der Nacht angerufen, hörte aber das Klingeln nicht und erfuhr dann erst am Morgen von dem Feuer. „Wenn das hier weitergebrannt hätte, denken wir lieber nicht darüber nach“, sagt Viola Eyke. „So einen Schaden wünscht man niemandem.“ Ein abgebrannter Wohnanhänger sollte am Freitag auf Reise gehen. Eine Familie hatte ihn gebucht. „Wir werden jetzt einen Anhänger aus unserem Bestand zulassen, damit die Familie in Ruhe in den Urlaub fahren kann“, sagt Viola Eyke.

Glücklicherweise stehen noch eine ganze Reihe von Anhängern und Reisemobilen auf dem Grundstück im Gewerbegebiet zur Verfügung. Alle Anhänger waren versichert. Die Chance ist damit groß, dass die Unternehmer nicht auf dem Schaden sitzenbleiben. Den Ärger haben sie trotzdem. Wie bei dem Caravan, der erst vor einer Woche vom Firmengelände im Gewerbegebiet gestohlen wurde. Die Polizei ermittelt nun auch im Brandfall. Sie schätzt, dass der Schaden im sechsstelligen Bereich liegt. Jetzt geht es an die Frage der Brandursache.

