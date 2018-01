„Wir machen nichts besser, aber manches anders“ Bürgermeister Conrad Seifert (CDU) über geplatzte Pläne, volle Kindereinrichtungen und leere Gaststätten.

Der ehemalige Kämmerer von Nossen Conrad Seifert (CDU) hat seinen Traumjob als Hirschsteins Bürgermeister gefunden. © Sebastian Schultz

Herr Seifert, das neue Jahr fängt nicht gut an. Die Nachbargemeinde Stauchitz will kein gemeinsames Feuerwehrhaus in Mehltheuer bauen. Das wurde in der Stauchitzer Ratssitzung mitgeteilt. Haben Sie einen Plan B?

Derzeit wird ein interkommunaler Brandschutzbedarfsplan zwischen Riesa, Strehla, Stauchitz und Hirschstein erarbeitet. Innerhalb der Entwurfserarbeitung gab es die Idee eines gemeinsam genutzten Feuerwehrhauses mit Standort Mehltheuer der Gemeindewehren Seerhausen und Mehl-theuer, denn für interkommunale Gerätehäuser soll es einen erhöhten Fördersatz geben. Es stimmt, die letzten Signale aus Stauchitz zu dieser Idee waren ablehnend, eine Zusammenarbeit also unwahrscheinlich. Das ist schade, nicht nur wegen dem entgangenen Fördersatz – mit dieser unkonventionellen Herangehensweise hätten wir beim Thema Feuerwehr ein wichtiges Signal im ländlichen Raum setzen können. Als Plan B bleibt für Hirschstein nun zu entscheiden, ob und wo wir selbst ein neues Feuerwehrgerätehaus für Mehltheuer bauen. Denn eins ist klar: In Mehltheuer muss etwas passieren, um die prekären Verhältnisse für die Feuerwehrleute zu ändern.

Eine Dauerbaustelle ist das Schloss Hirschstein. Was ist als Nächstes geplant?

Die ganz großen Sachen wie Dach, Fassade, Heizung, Eingangshalle und Rundhalle sind gemacht. Der Innenhof muss noch abgedichtet werden, damit kein Wasser ins Mauerwerk dringt. Auch Risse im Treppenhaus und eine Hausecke müssen saniert werden. Ich hoffe, bei den ingenieurtechnischen Untersuchungen kommen nicht größere Schäden zutage.

Wie viel Geld steckt die Gemeinde pro Jahr ins Schloss?

Wir haben uns selbst eine Sperrklausel verordnet, nachdem wir jährlich nicht mehr als 25 000 Euro an Eigenmitteln einsetzen. Der große Rest sind Fördermittel, Spenden und Einnahmen.

Ihre Gemeinde hat gut 2 000 Einwohner, die sich auf eine Fläche von 35 Quadratkilometern verteilen, muss 45 Kilometer gemeindeeigene Straßen erhalten. Das sind im Verhältnis ähnliche Bedingungen wie in Käbschütztal. Trotzdem hat Hirschstein keine derartigen finanziellen Probleme. Was machen Sie besser?

Wir machen nichts besser, aber manches anders. Auch bei uns fehlt es an Geld, kann man die Decke ziehen, wohin man will, sie ist immer zu kurz. Unser Erfolgsrezept ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Gemeinderat und Verwaltung, um Reibungsverluste und zeitliche Verzögerungen bei Projekten zu vermeiden. Das heißt aber nicht, dass wir nicht auch mal streiten oder kontrovers diskutieren.

Sie haben Ihre gemeindlichen Straßen weitgehend in Schuss. Problematisch sind die Kreisstraßen. Ist hier Besserung in Sicht?

Ja, teilweise. Das Bewusstsein beim Landkreis für die Situation vor Ort ist da. So soll in diesem Jahr die Decke der Kreisstraße zwischen Boritz und Althirschstein erneuert werden. Für die sehr schlechte Ortsdurchfahrt in Pahrenz, ebenfalls eine Kreisstraße, gibt es leider noch keine Signale seitens des Landkreises.

Die Gemeinde hat eine neue Kinderkrippe gebaut, die fast schon wieder zu klein ist. Wird der Zuzug zum Fluch?

Nein. Es ist schon noch Platz in der Einrichtung, wir haben auch viele Gastkinder, beispielsweise aus Riesa. In der Grundschule wird es ab dem neuen Schuljahr wieder zwei erste Klassen geben. Insgesamt sinken auch bei uns weiter die Einwohnerzahlen, aktuell gibt es 2021 Hirschsteiner. Wir setzen weiter auf Zuzug, damit sich der Altersdurchschnitt senkt. Solange der Saldo zwischen Zu- und Wegzügen, zwischen Neugeborenen und Gestorbenen negativ ist, ist eine Gemeinde nicht gesund. Aber klar ist auch, 3 000 oder gar 4 000 Einwohner möchten wir auch nicht haben. Wichtig ist eine stabile Entwicklung der Einwohnerzahlen und des Altersdurchschnitts.

Gibt es denn genügend Bauplätze für Zuzug?

Nein. Um den Jahreswechsel haben wir den letzten gemeindeeigenen Bauplatz verkauft. Es gibt jetzt noch vier Plätze, die einem privaten Träger gehören. Wir müssen uns Gedanken machen, wo wir in Zukunft neue Standorte ausweisen können.

Die ehemalige Kindereinrichtung in Bahra könnte doch zu Wohnzwecken genutzt werden?

Ja, wir haben das Objekt in Bahra und auch die ehemalige Post in Althirschstein zum Verkauf ausgeschrieben. Bahra könnte ein Wohnhaus werden, während sich das Haus in Althirschstein eher als Wohn- und Geschäftshaus eignet.

Für den ehemaligen Gasthof in Prausitz gibt es jetzt wieder eine Nutzung, wenn auch nicht als Gaststätte. Was wird mit dem „Goldenen Lamm“ in Boritz? Soll die Immobilie verkauft werden?

Das haben wir im Moment nicht vor. Mit dem Saal ist das Haus ja ein ortsprägendes Gebäude. Wir hoffen, dass sich ein neuer Pächter findet. Es muss ja keine reine Gaststättennutzung sein. In dem Haus könnte es Gästezimmer geben. Eine Pension am Radweg würde sich hier anbieten, die Scheune könnte als Veranstaltungsraum genutzt werden. Auch einen Handwerkerhof mit begrenzter Gastronomie könnte ich mir vorstellen.

Welches wird die größte Investition in diesem Jahr in der Gemeinde sein?

Das kann ich noch nicht sagen, weil wir noch keinen Haushaltsplan haben. Wünsche gibt es viele. Die schönste Investition wird aber die Sanierung des Waldspielplatzes in Neuhirschstein sein.

Welche Wünsche gibt es denn?

Dass es eine Lösung für das angesprochene Feuerwehrgerätehaus in Mehltheuer gibt. Auch dass weiterhin Geld fließt, um Straßendecken zu sanieren.

Sind Sie immer noch gern Bürgermeister?

Na klar, ich kann mir nichts anderes mehr vorstellen, auch wenn es ein schwieriger Job ist. Als Bürgermeister möchte man immer das Beste für die Leute und für die Gemeinde. Die Herausforderung liegt darin, die richtigen Mitstreiter zu aktivieren, um gemeinsam zum Ziel zu kommen.

Das Gespräch führte Jürgen Müller

