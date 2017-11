„Wir leben in ständiger Angst“ Auf der Dorfstraße in Bloßwitz wird nicht nur gerast, auch große Lkws fahren trotz Verbots durch den Ort.

Thomas Börner ärgert sich über Pkws, die mit überhöhter Geschwindigkeit durch Bloßwitz rasen und über Lkws, die sich nicht an Verbotsschilder halten. „Wenn es hier mal kracht, passiert etwas ganz, ganz Schlimmes“, sagt er. © Sebastian Schultz

Langsam und vorsichtig tastet sich der Bloßwitzer Thomas Börner mit seinem Transporter an die Straße heran, als er aus seinem Grundstück herausfahren will. Doch so sehr er sich auch müht, nach links kann er wegen einer Kurve nichts sehen. Normalerweise müsste er dennoch gefahrlos aus seinem Grundstück fahren können. Denn im gesamten Ort herrscht eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Kilometern pro Stunde. Doch in Bloßwitz ist das Unnormale normal.

Auf der kleinen Dorfstrafe wird gerast, als gäbe es kein Morgen. So wie Thomas Börner geht es vielen Einwohnern. „Die Leute haben einfach Angst. Wenn es hier mal kracht, passiert etwas ganz, ganz Schlimmes“, befürchtet der 53-Jährige, der genau so lange in Bloßwitz wohnt. „So schlimm wie jetzt war es noch nie“, sagt der Rundfunkmechaniker, der in Riesa ein Geschäft hat. Hin und wieder würde zwar mal die Geschwindigkeit kontrolliert, aber viel zu wenig, als dass es abschrecken würde. Einmal sei ein Pkw am helllichten Tage mit 135 Sachen geblitzt worden. „Das ist der ganz normaler Wahnsinn hier. Manchmal kommt man kaum über die Straße“, sagt Börner.

Dass in Bloßwitz viel Verkehr herrscht, hat auch damit zu tun, dass viele Kraftfahrer, die von der B 6 auf die B 169 wollen, über die Orte Bloßwitz und Hahnefeld abkürzen, sich die Route über Seerhausen oder Lonnewitz sparen. „Das ist ja in Ordnung, die Raserei aber ist es nicht“, so der Bloßwitzer.

Er und die anderen Einwohner haben noch ein anderes Problem. Es ist der Lkw-Verkehr, der durch den Ort rollte, obwohl die Straße für Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von mehr als 7,5 Tonnen gesperrt ist. Dennoch rollten oft 40-Tonner durch den Ort. „Zwei Fahrzeuge können sich nicht begegnen. Wenn so ein Koloss durch die enge Dorfstraße fährt, ist die vollkommen dicht“, sagt Thomas Börner.

Der Grund dafür, dass schwere Lkw durch Bloßwitz fahren, sei wohl darin zu suchen, dass sich die Fahrer verfahren, sagt der Stauchitzer Bürgermeister Frank Seifert (parteilos). „Das Navigationsgerät sagt ihnen, sie sollten die zweite Ausfahrt nach links abbiegen. Manche zählen wohl den Bauernring mit, biegen dann zu zeitig ab und landen in Bloßwitz, statt auf der B 169 zu bleiben“, sagt er. Für große Lkws gibt es dann kaum eine Wendemöglichkeit, sie müssen auf der engen Dorfstrafe bleiben. Die Gemeinde habe das Problem erkannt, in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Landesamt für Straßenbau und Verkehr die Markierung auf der Bundesstraße ändern lassen. „Seitdem ist es besser geworden“, sagt der Bürgermeister. Thomas Börner hat davon nichts bemerkt. „Es fahren nach wie vor große Lkws durch den Ort“, sagt er.

Stark belastet wurde die Bloßwitzer Dorfstraße auch durch Bauarbeiten in Panitz und damit verbundene Umleitungen. Auch dies werde sich bald ändern, die Straßenbauarbeiten stünden vor dem Abschluss, sagt der Stauchitzer Gemeindechef. Die Bloßwitzer sind damit nicht zufrieden. Sie fordern vor allem mehr Geschwindigkeitskontrollen, am besten einen fest installierten Blitzer.

Das Grundproblem sei aber ein anderes, sagt Thomas Börner: „Das ist der fehlende Ausbau der B 169 in Richtung Autobahnanschluss Döbeln. Würde die Straße gebaut, würde hier keiner mehr durchfahren, dann hätten wir Ruhe“, sagt Börner. Doch damit kann es noch dauern.

Seit Jahrzehnten wird der Ausbau versprochen, nur ein Teilstück von Riesa ist fertig, endet auf dem Feld. Weiterbau: ungewiss. Wenn es gut läuft, könnte in vier, fünf Jahren der erste Spatenstich sein. So lange müssen die Bloßwitzer und die Bewohner in den Dörfern entlang der alten B 169 mit einer hohen Verkehrsbelastung wohl leben.

zur Startseite