Deutschland wählt „Wir lassen uns von Pegida nicht die Tagesordnung diktieren“ Andreas Lämmel sitzt seit zwölf Jahren für die CDU im Bundestag – und will bleiben.

Hauptsache an der Elbe: Andreas Lämmel auf der Terrasse des Italienischen Dörfchens. Die Landschaft in Dresden genießt der Abgeordnete, wann immer es geht – auch gerne auf dem Fahrrad. © Sven Ellger

Wie groß ist die Herausforderung, Wahlkampf zu machen, wenn die eigene Partei bisher alle Direktmandate in Dresden geholt hat? Für Andreas Lämmel (CDU) groß: „Die Prognosen sind bei keiner der vergangenen zehn Wahlen eingetroffen.“ Deshalb wird Lämmel in den kommenden Wochen auch nahezu permanent auf Dresdens Straßen unterwegs sein. Es ist Bundestagswahlkampf, und Lämmel sitzt zwar fest im Sattel, doch auch er weiß: „Die Dresdner müssen mich erst mal wiederwählen.“

Und das sei kein Selbstläufer. Beim Thema Asyl habe die Bundes-CDU einiges an Vertrauen eingebüßt. Und die lokalen Abgeordneten werden für den Kurs von Kanzlerin Angela Merkel in Mithaftung genommen. „Auf der Straße erfahre ich die Stimmung der Bürger. Ich bin sehr motiviert für den Wahlkampf“, so der 58-Jährige.

Drei Wahlperioden hat der Dresdner bereits hinter sich und ist als Abgeordneter etwa die Hälfte der Zeit in seiner Heimatstadt. Für diese habe er eine Menge erreicht, meint Lämmel. Etwa beim Thema Mikroelektronik sei endlich erkannt worden, dass Europa sich dem Kampf mit der Konkurrenz aus Asien und Amerika stellen müsse. „Deshalb bekommen wir in Dresden nun die große Ansiedlung von Bosch.“ Ein Erfolg, den er sich mit auf die Fahne schreibt, genauso wie den Status der TU als Exzellenz-Uni und dass Bundesgelder für Kultureinrichtungen wie das Lingnerschloss, aber auch den Kulturpalast und das Kraftwerk Mitte geflossen sind.

„Dresden hat eigentlich einen guten Ruf“, schätzt Lämmel ein: „Aber aktuell müssen wir uns auf Bundesebene vielen Fragen stellen.“ Etwa nach Pegida, den Vorfällen am 3. Oktober 2016 und ob Dresden ein rechtes Problem hat. „Die Bewertung, bei Pegida seien alles Rechtsextreme, stimmt so nicht. Pegida ist keine Massenbewegung. Deshalb sehe ich dadurch auch die Demokratie nicht gefährdet.“

Dass er mit seinem Kollegen aus dem anderen Dresdner Wahlkreis, Arnold Vaatz, Veranstaltungen der Reihe „mal ernsthaft“ mit provozierenden Titeln durchführt, sei auch nicht als Reaktion auf Pegida zu werten. Sie hießen unter anderem „Bedroht der Islam unsere demokratischen Werte?“ und „Was tun für Deutschlands Sicherheit?“. Damit wollten die CDU-Abgeordneten den Diskussionsprozess voranbringen und griffen Themen auf, die die Dresdner bewegen, sagt Lämmel: „Wir lassen uns von Pegida nicht die Tagesordnung diktieren. Aber bei weniger provokanten Titeln wäre das Interesse natürlich auch nicht so groß.“

Die innere Sicherheit könne er aber nicht von Berlin aus verbessern. Das sei ein Landesthema: „Es muss mehr Polizei auf die Straßen.“ Und dann gibt es doch noch etwas, was er in Berlin beitragen könnte. „Wie bei Wohnungseinbrüchen beschlossen, muss auch Drogenkriminalität härter bestraft werden“, das sei für Lämmel ein Thema in der kommenden Legislaturperiode. Damit das klappt, hat er rund 30 bis 40 Helfer, die seinen Wahlkampf unterstützen. Für die CDU sei eine erfolgreiche Bundestagswahl gerade in Dresden wichtig, um nach den vergangenen Wahlschlappen zu zeigen, dass die CDU hier stark ist.

