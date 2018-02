„Wir lassen uns nicht von Stimmungsmachern verunsichern“ In Pirna gibt es ein neues Begegnungszentrum für Homosexuelle. Der Treffpunkt ist offen für alle Menschen.

Marie-Therese Greiner-Adam ist Projektleiterin im neuen Begegnungszentrum. Sie stammt aus Thüringen, hat in Dresden studiert und arbeitete unter anderem am sächsischen Landesaktionsplan zur Akzeptanz und Vielfalt von Lebensentwürfen mit. © Daniel Schäfer

Pirna. Der Name ist etwas sperrig, das Interesse aber bereits jetzt groß. Seit Februar lädt das neue „Begegnungszentrum zur Förderung der Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge“ zu Veranstaltungen ein. Die SZ sprach mit Projektleiterin Marie-Therese Greiner-Adam über die Zielgruppen, Angebote und künftigen Aktionen des Zentrums.

Frau Greiner-Adam, warum braucht Pirna ein Begegnungszentrum zur Förderung sexueller und geschlechtlicher Vielfalt?

Dieser neue Treffpunkt ist wichtig, weil es natürlich auch in unserem Landkreis Menschen gibt, die homosexuell oder transident sind. Transidente sind Personen, die sich nicht gänzlich mit den Geschlechtsmerkmalen identifizieren können, die sie bei der Geburt zugewiesen bekommen haben beziehungsweise Menschen, die nicht in das Zwei-Geschlechter-System passen oder passen wollen. Darüber hinaus ist das Zentrum aber auch ein Anlaufpunkt für geflüchtete Homosexuelle, die hier offener ihre Sexualität ausleben können als in ihren Herkunftsländern.

Ist das Zentrum ausschließlich für die eben genannten Zielgruppen da?

Nein! Ganz wichtig für unsere Arbeit ist: Wir sind offen für alle Menschen, egal welches Geschlecht oder welche sexuelle Orientierung sie haben. Wir denken nicht in Schubladen. Wer zu uns mit einem Problem kommt, dem versuchen wir zu helfen, und wenn es lediglich die Vernetzung mit anderen Menschen ist.

Welche konkreten Angebote macht das Begegnungszentrum?

Ich bin zwei Tage die Woche vor Ort und informiere die Menschen, die mit ihrem Anliegen kommen. Außerdem gibt es eine psychosoziale Beratung. Dabei arbeiten wir eng mit dem Dresdner Verein Gerede e. V. sowie mit der Aidshilfe Dresden zusammen. Einmal im Monat findet ein offener Treff statt. Wir planen außerdem Kinoabende, Lesungen, Workshops und Diskussionsrunden.

Sämtliche Beratungen und Veranstaltungen sind kostenlos. Wie finanziert sich das Begegnungszentrum?

Wir haben das Glück, dass wir vom Freistaat Sachsen, dem Landkreis und der Stadt Pirna gefördert werden. Außerdem haben wir zahlreiche Kooperationspartner, unter anderem die Hannchen-Mehrzweck-Stiftung, die sich bundesweit für Schwule und Lesben einsetzt. Und es sind einige Spenden von Landtags- und Bundestagsabgeordneten quer durch die Parteien eingegangen. Weitere Spenderinnen und Spender sind natürlich herzlich willkommen.

Von wem kam der Anstoß zu dem Begegnungszentrum?

Der Verein CSD Pirna hat das Projekt ins Leben gerufen. Die Mitglieder organisieren jährlich die Veranstaltung Christopher-Street-Day auf dem Markt in Pirna. Dieses Fest ist im Laufe der Zeit immer größer geworden und findet kontinuierlich mehr Zuspruch. So erkannte man, dass es auch Bedarf für einen ständigen Treffpunkt gibt. Bisher fehlte solch ein Ort im Landkreis.

Und das neue Zentrum stößt auf Interesse?

Absolut, obwohl wir unsere Arbeit erst vor einigen Tagen aufgenommen haben, kommen jetzt schon viele Besucher. Auch konkrete Anfragen für eine Beratung oder einen offenen Treff gab es bereits. Das freut uns sehr.

Vor einigen Tagen tauchten unschöne Briefe auf, die sich gegen den Verein CSD richteten. Im vergangenen Jahr zerschlitzten Unbekannte in der Nacht vor dem Christopher Street Day die Planen der Bühne auf dem Pirnaer Marktplatz. Haben Sie Angst vor dieser Stimmungsmache?

Nein, wir haben keine Angst, sondern blicken hoffnungsvoll in die Zukunft. Von Stimmungsmachern lassen wir uns nicht verunsichern. Schließlich bekommen wir viel Unterstützung. Zur Eröffnungsfeier am 5. März haben unter anderem Pirnas Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke sowie Petra Köpping, die Sächsische Staatsministerin für Gleichstellung und Integration, ihren Besuch zusagt. Wir sind eindeutig in der Mitte der Gesellschaft angekommen.

Das Gespräch führte Mareike Huisinga. Öffnungszeiten des Begegnungszentrums: dienstags von 12 bis 18.30 Uhr, donnerstags von 9 bis 16.30 Uhr; Adresse: Lange Straße 43, Pirna

Weiter Infos gibts im Internet unter: www.das-begegnungszentrum.de

