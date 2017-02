„Wir lassen uns nicht manipulieren“ Die Verbindung zwischen SBS und den Muslimbrüdern wird auch unter Muslimen in Riesa kritisch diskutiert.

Die Muslime in Riesa suchen einen Raum – um zusammen zu beten und um Gespräche zu führen. Doch so einfach sei das nicht, sagt Mustafa Turaani im SZ-Interview.

Mustafa Turaani (29) aus Syrien lebt seit zwei Jahren in Riesa. Er hat einen Uniabschluss in internationalem Management.

Die Nachricht, dass der Verfassungsschutz Verbindungen zwischen den Muslimbrüdern und der Sächsischen Begegnungsstätte (SBS) sieht, ist auch unter Muslimen in Riesa ein großes Thema. Die islamische Organisation sucht in Sachsen Gebetsräume für Gläubige. Laut Mustafa Turaani, der seit etwa zwei Jahren in Riesa lebt, ist die Gemeinde dabei unbedingt auf Hilfe angewiesen.

Herr Turaani, wie groß ist der Bedarf für einen muslimischen Gebetsraum in Riesa?

Sehr groß. Wir brauchen einen Raum zum Beten und Sprechen. Das ist uns sehr wichtig, weil das unsere soziale Situation stärkt. Wenn eine Person Hilfe braucht, dann können wir gemeinsam eine Lösung finden. Im Islam hat es außerdem einen großen Wert, gemeinsam zu beten. Je mehr Leute zusammen sind, desto besser – allerdings nach Geschlechtern getrennt. Das geht nicht in einer normalen Wohnung.

Wussten Sie vorher, dass die SBS den Muslimbrüdern nahesteht?

Nein, ich habe das auch erst aus den Medien erfahren. Dazu muss ich sagen, dass es zwischen der Unterstützung der Muslimbrüder und der Nutzung eines Gebetsraumes einen großen Unterschied gibt. Das zu verstehen, ist in dieser Debatte wichtig. Alles, was wir wollen, ist, unseren Glauben zu praktizieren. Leider denken in Sachsen viele, dass unser Glauben gewalttätig ist. Aber die Wahrheit, die nur wenige sehen, ist, dass die meisten Muslime friedvoll sind.

Können Sie nachvollziehen, dass der Begriff Muslimbrüder hier Ängste hervorruft?

Ja, das kann ich, auch wenn mir das unbegründet erscheint. Die Muslimbrüder sind schon sehr lang in Deutschland. Es ist nicht fair, sie Terroristen zu nennen, da es keinen Beweis für terroristische Handlungen gibt. Ich glaube, wenn sie wirklich vorhaben, dieses Land zu beschädigen oder zu ändern, wären sie längst gestoppt worden. Ich bin sehr sicher, dass niemand hier in Deutschland über dem Gesetz steht. Jeder muss dem deutschen Recht folgen und es respektieren – ob Muslime, Christen, Juden, Araber. Trotzdem müssen wir vorsichtig sein, nicht irregeführt zu werden. Wir leben hier in Riesa an einem friedvollen Ort. Das Letzte, was wir wollen, ist hier Probleme zu machen. Und es tut mir leid, dass wegen uns Konflikte in Deutschland entstehen. Ich habe keine Angst – weder vor der NPD noch vor den Muslimbrüdern. Und wenn ich als Flüchtling, der nicht hier beheimatet ist, keine Angst hat, sollten die Deutschen erst recht keine haben. Alles andere wäre ungerecht.

Welche Erfahrungen haben Sie bislang mit der Organisation SBS gemacht?

In dem letzten Gebetsraum, den wir hier in Riesa in Kooperation mit SBS hatten, hatte ich nie das Gefühl, dass dort eine Art von Marketing für die Muslimbrüder betrieben oder politische Ideologie vermittelt wird. Alles, was wir dort vermittelt bekommen haben, ist, wie man ein guter Muslim ist und wie wir als Neuankömmlinge von den Deutschen akzeptiert werden können. Denn an Akzeptanz mangelt es noch. Wir müssen mehr miteinander reden.

Ändert das Wissen über die Verbindung von SBS und den Muslimbrüdern etwas für Sie?

Das ist unter den Muslimen in Riesa auf jeden Fall ein Thema. Aber alle sind der Meinung, dass es wichtiger ist, hier eine Gemeinschaft zu bilden. Dazu brauchen wir aber diesen gemeinsamen Raum.

Warum brauchen Sie dafür eine Organisation wie SBS?

Weil wir keine Erfahrungen mit der deutschen Bürokratie haben und kein Netzwerk. Wir brauchen also jemanden, der uns hilft – und wenn es SBS ist. Aber wir sind auch alle mündige und erwachsene Menschen. Wir lassen uns nicht so einfach manipulieren. Und wenn wir doch irgendwelche Anzeichen für Hassreden oder radikale Gedanken feststellen, dann müssen wir natürlich reagieren und sie aufhalten. Sollte zum Beispiel jemand dafür werben, Frauen unters Kopftuch zu zwingen, werden wir uns dagegen erheben. Wir sind hier Gäste – und nicht gekommen, um in Deutschland islamisches Recht zu verbreiten. Im Übrigen steht so etwas auch nicht im Koran. Und ich denke, dass Dr. Saad Elgazar von SBS das genauso sieht.

Das Gespräch führte Britta Veltzke.

