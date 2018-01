„Wir Kreisräte können nur ganz wenig gestalten“ Verena Meiwald, Fraktionschefin der Linken im Kreistag, über Leistungssport im Landkreis und den längsten Bahntunnel.

Die Kesselsdorferin Verena Meiwald ist seit 2010 Fraktionschefin der Linke-Fraktion im Kreistag. Seit 2009 arbeitet sie hauptberuflich als Landtagsabgeordnete in Dresden. © Christian Juppe

Frau Meiwald, vor einem Jahr haben Sie im SZ-Interview gesagt, die Linke wolle für die neue Bahnstrecke zwischen Dresden und Prag mehr Druck machen. Nun wird die Strecke gebaut – auch ohne viel Druck von den Linken, oder?

Ja, das Projekt steht im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans. Sie können aber davon ausgehen, dass auch wir Linken im Hintergrund das ein oder andere Gespräch dazu geführt und deutlich gemacht haben, was uns wichtig ist.

Die Strecke wird jetzt im Detail geplant, nach derzeitigem Stand könnte sie frühestens 2035 fertig werden. Sind Sie mit den bisherigen Plänen zufrieden?

Gut ist, dass sie nun kommt. Nicht ganz zufrieden bin ich mit dem geplanten Tunnel. Auf 26 Kilometern das Osterzgebirge zu untertunneln, ist ein heftiger Eingriff in die Natur. Vielleicht könnte man auch oberirdisch bauen. Die Kosten sind mit 2,3 Milliarden Euro recht hoch. Gut ist, dass der geplante Streckenverlauf schon veröffentlicht ist und dass die Bürger den einsehen können, etwa in der Ausstellung im Landratsamt. Positiv sehe ich, dass der Bahnlärm im Elbtal dann ein Ende hat. Aber unsere Region wird vom internationalen Verkehr wohl abgeschnitten. Schön wäre es, wenn mehr Güterverkehr von der Straße auf die Schiene kommen könnte. Da kann der Gesetzgeber etwas tun, die B 170 beispielsweise ist für Schwerlasttransporte gesperrt.

Ihr Steckenpferd ist die Sportpolitik. Zurzeit wird viel über gefährliche Kurven in der Altenberger Bobbahn geredet. Landrat Geisler sagt, der Kreis als Eigentümer habe kein Geld, um diese zu entschärfen. Wie dringend ist das?

Wir haben gerade den Bob-Weltcup samt der Stürze erlebt – sowohl bei den Frauen aber auch im Viererbob. Fakt ist: Die Kurven müssen auf jeden Fall entschärft werden. Derzeit fehlen von den 2,6 Millionen Euro noch etwa 500 000 Euro. Bund und Land beteiligen sich an der Finanzierung der Gesamtkosten mit 50 beziehungsweise 30 Prozent. Der Landkreis kann sich da nicht komplett heraushalten. Bei der aktuellen Haushaltslage ist das aber schwierig. Natürlich ist es etwas Besonderes, dass unserem Landkreis eine Bobbahn gehört. Jeder, dem die Bobbahn wichtig ist, also Landkreis, Land und Bund, sollten mithelfen, sie sicherer zu machen. Wenn das nicht passiert, ist die Wettkampffähigkeit der Bahn in Gefahr.

Ein anderes wichtiges Thema ist das Bildungsticket, mit dem Schüler kostenlos Bus und Bahn fahren könnten. Wie stehen Sie dazu?

Der zuständige Verkehrsminister Martin Dulig von der SPD hat angekündigt, sich dazu bis Ende März zu äußern. Die von ihm eingesetzte Strategiekommission zum öffentlichen Nahverkehr hat sich klar für das Bildungsticket ausgesprochen. Die Linke sagt ganz klar Ja zu einem Bildungsticket!

Ein Streitpunkt ist die Bezahlung. Sollte die der Freistaat allein stemmen?

Na, er kann zumindest schlecht verordnen, dass das Ticket kommt, und dann den Landkreisen die Bezahlung überlassen. Da würde der Verfassungsgrundsatz der Konnexität greifen. Der besagt: Wenn der Freistaat den Kommunen Aufgaben überstülpt, muss er auch dafür aufkommen. Es gibt verschiedene Rechnungen: Einige sagen, es würde den Freistaat gut 40 Millionen Euro jährlich kosten, andere sagen, es wird deutlich mehr. Eingeführt werden sollte das Ticket auf jeden Fall. Es ist eines der wichtigsten Projekte dieser Landesregierung.

Geld ist im Landkreis derzeit das wichtigste Thema. In diesem Jahr hat er mit rund 1,5 Million Euro so wenig Geld für freie Investitionen wie nie zuvor. Bei dieser Ausgangslage: Was können Sie als Kreisräte überhaupt gestalten?

Leider nur ganz wenig. Kreisräte haben vor allem Einfluss auf die freien Mittel. Ein Problem ist auch: Erst im April-Kreistag bekommen wir den Haushaltsentwurf vorgelegt. Freie Träger, etwa in der Jugendhilfe, bei den Beratungsstellen oder auch Sportvereine, sind wieder in der vorläufigen Haushaltsführung. Unser Spielraum, zu gestalten, ist ganz gering. Das ist schon traurig. Im Land ist das anders. Mit den Änderungsanträgen der Linken zum Haushalt wären Umschichtungen von etwa einer halben Milliarde Euro pro Jahr möglich gewesen. Im Landkreis geht das leider nicht, denn der Haushalt ist auf Kante genäht. Auch der Landrat hat keine Spielräume. Er hat viele Pflichtaufgaben und muss schauen, dass dieses Gebilde – Landkreis mit kreisangehörigen Städten und Dörfern – funktioniert. Und wenn der Freistaat den Landkreisen und den Gemeinden nicht deutlich mehr Steuergeld zur Verfügung stellt, ist dieses Konstrukt nicht mehr lebensfähig.

Haben Sie dafür ein konkretes Beispiel?

Ja. Für unseren Kulturraum sind die Landkreise Meißen und Sächsische SchweizOsterzgebirge zuständig. An sich eine gute Idee, dass der Freistaat den ländlichen Raum selbst entscheiden lässt, wie genau er seine Kulturschaffenden unterstützt. Wir haben mit der Elblandphilharmonie ein eigenes Orchester, das haben andere nicht, zumindest nicht in der Größenordnung. Auch Orchestermusiker haben einen Anspruch auf tarifliche Bezahlung. Wenn das aber so kommt, muss der Kulturraum viel mehr Geld für das Orchester ausgeben als bisher. Da bleibt nicht mehr viel übrig für die kleinen Museen oder die Musikschulen. Die Frage ist dann: Welche Verantwortung hat der Freistaat gegenüber seinen Kulturräumen? Denen müsste er dann viel mehr Geld geben.

Das fordern viele Politiker, quer durch alle Parteien. Aber ist genug Geld da?

Viele, auch in der Regierung, sagen: Wir müssen die ländlichen Räume stärken. Die Linke sagt das seit Jahren. Bislang sind diese Rufe immer verhallt. Ich hoffe zutiefst, dass die Landesregierung jetzt umdenkt – auch Landräte und Bürgermeister senden da deutliche Signale. Und Geld ist da, der Freistaat hat Milliarden Rücklagen, sein Haushalt beträgt derzeit enorme 18 Milliarden Euro. Und es weist nichts darauf hin, dass die Steuereinnahmen in der nächsten Zeit einbrechen. Ganz im Gegenteil: Im letzten Jahr erwirtschaftete der Freistaat mehr als 600 Millionen Euro Überschuss.

Der Haushalt unseres Landkreises umfasst über die Jahre konstant rund 300 Millionen Euro. Welche Summe haben Sie vor Augen, die fehlt?

Mindestens zehn Millionen Euro pro Kreis und Jahr. Zusätzlich müssen die Städte und Dörfer in den Kreisen auch mehr Geld bekommen. Hier sollte deutlich mehr Geld in das System des Finanzausgleichs zwischen Freistaat und seinen Kommunen eingestellt werden.

Diese vielen Steuergelder muss das Volk aber zuerst erwirtschaften. Viel ist von Fachkräftemangel die Rede, auch bei uns im Landkreis. Hat Ihre Partei das Thema auf dem Schirm?

Natürlich. Zum Glück hat auch die Linke auf Bundesebene verstanden, dass wir ein Zuwanderungsgesetz brauchen. Nur noch im eigenen Land zu schauen, reicht nicht mehr. Wir brauchen Zuwanderer – und sollten auch Flüchtlinge für unseren Arbeitsmarkt fit machen. Denken Sie nur an den Kampf um die jungen Lehrer: Wenn man als Freistaat keine adäquaten Löhne bezahlt – da rede ich noch nicht von Verbeamtung –, wollen die Leute hier nicht so gern arbeiten. Das Gleiche gilt für Unternehmen. Wenn die Arbeitnehmer in Sachsen weiterhin weniger Geld bekommen als anderswo in Deutschland, ziehen sie weg. Dahin, wo die Löhne und das soziale Umfeld stimmen. Wo Kitas und Schulen nahe sind und Busse regelmäßig fahren.

Das Gespräch führte Franz Werfel.

