„Wir können mit dem Schlossplatz beginnen“

Bürgermeisterin Heike Böhm lädt Freitag zum Neujahrsempfang nach Rothenburg ein. Das Jahr 2016 ist vorüber, nun richtet sie den Blick auf das neue Jahr. Darüber will sie mit den Gästen im Bürgerzentrum ins Gespräch kommen. Vorab sprach die SZ mit dem Stadtoberhaupt und fragte, was 2016 gut und was schlecht gelaufen ist und was das neue Jahr bringt.

Frau Böhm, wie zufrieden sind Sie mit dem Jahr 2016?

Wir haben alles geschafft, was wir uns vorgenommen hatten. Das sind große Herausforderungen gewesen, aber nun sind sie auf den Weg gebracht. Deshalb bin ich sehr zufrieden mit dem vergangenen Jahr.

Was zählte für Sie zu den großen Herausforderungen?

Meine größte Freude ist, dass wir mit dem Umbau des Schlossplatzes beginnen können. Ein Vorhaben, mit dem wir uns seit einigen Jahren beschäftigen und nun umgesetzt werden kann. Nun haben wir die Fördermittel, um den ersten Bauabschnitt neu zu gestalten. Dafür werden 760 000 Euro investiert. Aber auch die vergangenes Jahr begonnene Sanierung des Sportkomplexes liegt mir sehr am Herzen. Drei Millionen Euro investiert die Stadt Rothenburg an der Friedensstraße. Knapp die Hälfte fördert der Freistaat.

Dieses Baugeschehen wird Sie die nächsten Jahre noch beschäftigen. Was konnte 2016 abgeschlossen werden?

In der Innenstadt haben wir eine Feuerlöschzisterne gebaut und im Anschluss den Platz am Posseltgässchen neu gestaltet. Zu nennen ist ebenso die Installation der Elektrozapfsäule auf dem Marktplatz zusammen mit den Stadtwerken Görlitz. Mit dieser Ladestation leisten wir einen Beitrag zur Elektromobilität.

Obwohl in Rothenburg bisher nur ein Elektroauto fährt?

Ich bin überzeugt, wenn die Infrastruktur stimmt, dass es dann auch mehr Elektroautos geben wird. Das sehen wir bereits an den E-Bikes, deren Zahl zunimmt und demzufolge auch das Nutzen der Ladestation.

Nun ist Rothenburg nicht nur die Stadt, sondern umfasst auch sieben Ortsteile. Was hat sich in den Dörfern getan?

Bei der Verteilung der Haushaltsgelder achten wir darauf, dass auch die Ortschaften berücksichtigt werden. In Uhsmannsdorf ist es uns gemeinsam mit der KWW gelungen, die leer stehende Straßenzeile am Flachglaswerk mit den Werkswohnungen abzureißen. In Uhsmannsdorf haben wir zudem das sowjetische Ehrenmal mit einer 100-prozentigen Förderung von Grund auf saniert. Brehmenhain und Geheege bekamen neue Straßenlampen und in Lodenau rekonstruierten wir die Turnhalle, die jetzt als Ausweichsportstätte für die Sporthalle Friedensstraße dient. Um hier nur die großen Investitionen zu nennen.

Wie geht es in den Ortschaften weiter?

Wir planen die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses in Lodenau, die 2018 umgesetzt werden soll. Für die Stadtwehr ist ein neues Löschfahrzeug für 340 000 Euro vorgesehen, das 2018 ausgeliefert werden soll. In Lodenau wollen wir die Alte Schule im Ort abreißen und in Nieder Neundorf die Straße am Taubenhügel neu bauen. Neue Straßenbeleuchtung soll die Horkaer Straße in Uhsmannsdorf bekommen.

Bei so viel Positivem, gibt es für Sie auch Anlass zur Kritik?

Ja, dass wir im Jahr 2016 noch große weiße Flecken in der Versorgung mit Breitband haben. Vor allem betrifft das die Ortschaften und das Flugplatzgelände, wo schnelles Internet fehlt. Eine Studie zeigt, dass es rund acht Millionen Euro kosten würde, eine zeitgemäße Breitbandversorgung in ganz Rothenburg zu gewährleisten. Auch wenn der höchste Fördersatz von 90 Prozent greifen würde, blieben noch 800 000 Euro für die Stadt. Diese Summe haben wir derzeit nicht.

Sie wollen die Bürger zu einem Referendum aufrufen. Was ist der Zweck?

Wir wollen die Demokratie mit mehr Leben erfüllen und auf Initiative des Stadtrates die Bürger fragen, wie das künftige Sommerfest gestaltet werden soll. Das soll mit einem Referendum am Wahltag zum Bundestag erfolgen. Denn dieses Jahr organisieren wir das Sommerfest ohne den Montag und ohne Eintritt. Die Bürger sollen entscheiden, ob sie lieber wie bisher vier oder drei Tage feiern wollen – und ob es bei freiem Eintritt bleiben soll. Dazu haben sie den Vergleich mit dem Sommerfest 2016 nach bisherigen Muster. Ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis.

