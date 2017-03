„Wir können 20 000 Euro verteilen“ Die Riesaer Lions unterstützen etliche Projekte in der Region. Die SZ hat den Präsidenten gefragt, wo das Geld hingeht.

Steffen Währa ist neuer Präsident des Lionsclubs Riesa. Der 45-Jährige arbeitet als Geschäftsführer des Handelshofs Riesa. Foto: S. Schultz

Ein großer Wimpel steht neuerdings auf dem Schreibtisch von Steffen Währa: Der Geschäftsführer des großen Baustoffhändlers Handelshof Riesa ist neuer Präsident des Lionsclubs – und stellt in der SZ seine Pläne vor.

Herr Währa, beim Stadtfest 2016 haben die Riesaer Cheerleader Lions-Mitglied René Röthig in einer menschlichen Pyramide schweben lassen, um sich für eine Spende zu bedanken. Wen unterstützen die Riesaer Lions dieses Jahr?

Wir haben beim Neujahrsempfang und mit unserem Glühweinstand bei der Klosterweihnacht reichlich Geld gesammelt, sodass wir mit den übrigen Spenden insgesamt 20 000 Euro verteilen können. So gehen etwa 1 500 Euro an das Christliche Gymnasium Riesa zur Unterstützung der Ausbildung an Streichinstrumenten. Aber zum Beispiel auch der ASB mit seinem „Wünschewagen“ profitiert von uns.

Wünschewagen? Was ist denn das?

Das ist ein Auto, mit dem der ASB Menschen hilft, die wissen, dass sie bald sterben müssen. Wir beteiligen uns mit einer Spende, damit den Menschen ihr letzter Wunsch erfüllt werden kann. Ein Teil unseres Geldes geht aber auch in die Suchtprävention: Wir unterstützen gern Schulen, die ein mobiles Theaterstück zum Thema Alkoholmissbrauch buchen wollen. Für eine Schule bereiten wir das schon vor, weitere können sich gern bei uns melden

.Bekannt ist die Kooperation der Lions mit dem Kinderheim Strehla. Wie steht es darum?

Die Einrichtung erhält immer zu Weihnachten was von uns. Wir machen mit den Kindern aber auch ein Sommerfest und haben zum Beispiel eine Torwand für das Areal gebaut. Jedes Jahr organisieren wir eine gemeinsame Ausfahrt, etwa in den Zoo Leipzig, nach Belantis oder in den Saurierpark Kleinwelka. Das läuft schon lange – und es ist schön, die Entwicklung bei den Kindern beobachten zu können.

Bekommen Riesaer Einrichtungen auch etwas von den Lions ab?

Ja! Wir unterstützen das Riemix, die Sommerakademie-Kurse von Glaskunst Hartzsch oder etwa den SC Riesa, damit junge Sportler zu WMs reisen können.

Wer entscheidet bei Ihnen darüber, wo das Geld hinfließt?

Jemand reicht einen Vorschlag ein, dann beratschlagen wir darüber und stimmen ab, ob es zu unseren Statuten passt. Die Hauptsache ist, dass wir damit Bedürftigen helfen – vor allem Kindern. Wir wollen vorrangig in der Region tätig sein, manchmal unterstützen wir aber auch Projekte außerhalb. Dabei war zuletzt etwa ein Leipziger Mediziner, der in Afrika Gaumenspalten-Operationen durchführte.

Schaut man sich Ihre Mitgliederliste an, findet man einige Lokalprominenz – etwa den Stadtwerke-Chef oder ein Vorstandsmitglied der Wohnungsgenossenschaft. Auffällig dabei: Es sind nur Männer. Warum?

Ja, wir sind tatsächlich ein reiner Männerclub. Aber die Frauen sind bei unseren Veranstaltungen gern gesehen. Das ist uns wichtig. Momentan sind wir 28 Mitglieder aus Riesa und Umgebung – mit einem Altersschnitt von Mitte/Ende 40.

Nun gibt es in Riesa auch noch die Rotarier. Kommen Sie mit denen klar?

Natürlich! Wir gehen einmal im Jahr gemeinsam bowlen. Das betrachten wir als sportliches Duell.

Und wer gewinnt?

Beim Bowlen meistens die Lions. Aber wir denken drüber nach, auch mal andere Sportarten auszuprobieren. Wir verstehen uns nicht als Konkurrenz. Wir wollen doch das Gleiche: dort helfen, wo es nötig ist.

Was haben Sie dieses Jahr vor?

Wir wollen erstmals eine eigene Oldtimer-Rallye veranstalten – am 20. Mai geht es vom Handelshof aus rund ums Elbtal.

Das Gespräch führte Christoph Scharf.

