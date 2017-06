Kolumne „Wellers Woche“ Wir kaufen uns die DDR zurück

SZ-Redakteur Andreas Weller. © andré wirsig

Chemnitz hat schon lange den Nischel vom ollen Marx als Markenzeichen, nun will Dresden Lenin zurück. Hurra, wir kaufen uns die DDR zurück – könnte manch einer in Jubel ausbrechen. Dass Linke-Politiker dieses Ansinnen befördern, ist erwartbar gewesen.

Doch dahinter steckt wahrscheinlich viel mehr: Es ist der Versuch, die Unzufriedenen mitzunehmen. Viele meinen, unter den Umständen zu leiden. Dazu wurden die Überbleibsel der DDR verbannt. Am Anfang schnell, dann schleichend, aber es ging immer weiter. Deshalb wird aktuell auch darüber diskutiert, die Robotron-Kantine zu erhalten oder Platten unter Denkmalschutz zu stellen. So könne man die Bürger befrieden, meinen Politiker.

Pegida ist aus Unzufriedenheit entstanden, Neid und Hass auf Asylbewerber aus Angst vom nicht Üppigen etwas abgeben zu müssen. Denjenigen, die so denken, Ikonen ihrer Vergangenheit zurückzugeben, wäre eine Belohnung. Ob das das Ziel sein sollte?

Wenn Lenin zurückkehrt, müsste der Tunnel am Neustädter Markt wieder freigelegt, abgerissene Platten originalgetreu aufgebaut werden und die ehemaligen Mieter einziehen. Denn, früher war ja alles besser.

Als zweiter Schritt wird die D-Mark wieder eingeführt und kann nach kurzer Zeit in Ost-Mark umgetauscht werden – aber nur in Dresden. Eine Traumwelt: Das Dresden vor 1990 entsteht wieder, plötzlich sieht man nur noch glückliche Gesichter, alle tanzen, singen, liegen sich in den Armen. Schnell sind einige unzufrieden – es gibt ja nichts – und gründen den asylfreundlichen Ableger von Pegida: DgdSndWwdab Dresdner gegen den Sozialismus – nach der Wende war doch alles besser.

