„Wir hatten keine Flüchtlingskrise“ Mike Ruckh, der CDU-Fraktionsvorsitzende im Kreistag, spricht über schlechte Finanzen und Chancen im Landkreis.

Hauptberuflich ist Mike Ruckh (52) seit 1993 Bürgermeister von Sebnitz. Seit 22 Jahren sitzt er zudem ehrenamtlich im Kreistag und ist dort seit 1998 Vorsitzender der CDU-Fraktion. © Daniel Schäfer

Herr Ruckh, was im Landkreis bleibt Ihnen vom Jahr 2016 in Erinnerung?

Geprägt war das Jahr von der Asyldebatte, davon, dass wir erst im November den Haushalt für das laufende Jahr beschlossen haben, und dass im Zuge der Debatte der Kreiskämmerer und der langjährige Jugendamtsleiter gehen mussten. Positiv in Erinnerung bleiben mir die Leistungen im Straßenbau und im Hochwasserschutz sowie die sehr gute wirtschaftliche Lage in der Region. Noch nie seit der Wende waren so viele Menschen in Arbeit wie heute.

Obwohl derzeit weniger als 2 000 Flüchtlinge im Kreis wohnen, scheinen sie viele Menschen noch immer sehr zu beschäftigen. Nimmt sich der Kreis des Themas Integration ausreichend an?

Zuerst einmal: Wir hatten im Kreis keine Flüchtlingskrise. Ich habe schon viele echte Krisen erlebt, die Flüchtlinge gehören definitiv nicht dazu. Als in kurzer Zeit viele Menschen ankamen, hat der Kreis nur seine eigenen Turnhallen belegt. Das muss man auch mal aushalten. Bei der Integration sind wir weiter sehr stark auf ehrenamtliches Engagement angewiesen. Integrationsbeauftragte, die der Freistaat bezahlt, sind beantragt – vor Ort ist aber noch keiner angekommen. Ein Problem ist sicher auch, dass wir noch nicht wissen, wen genau wir integrieren müssen. Gerade für Ehrenämtler ist es frustrierend, wenn sie sich mit einem Afghanen oder Tunesier beschäftigen, etwa in der Freizeit Deutsch lernen, und dann muss der Deutschland vielleicht bald wieder verlassen. Und wer anerkannt ist, kann seinen Wohnort innerhalb Sachsens frei wählen. Diese Personen verlassen unseren Landkreis meist ganz schnell, weil es sie in die Großstädte zieht.

Sind Sie für eine Wohnsitzauflage?

Ja, wir können uns hier doch auch gut um die Flüchtlinge kümmern. Äußere Einflüsse tun uns gut. Und man könnte die Ghettoisierung in den Großstädten vermeiden.

Manche scheinen es nicht wahrhaben zu wollen, dass sich die Flüchtlingssituation im Kreis entspannt. Vielleicht wollen sie das Thema auch künstlich bis zur Bundestagswahl in diesem Herbst hochhalten. Was meinen Sie?

Es gibt Probleme. Die kann man nicht weglächeln. Da müssen die Behörden genauer arbeiten, wie wir beim Thema Sicherheit gesehen haben. Wichtig für das Zusammenleben der Bürger ist aber, dass es eine Gesprächsbasis gibt. Die heißt bei mir: Grundgesetz und die geltenden Gesetze. Ich habe keine Lust, über das Grundgesetz zu diskutieren. Wir Politiker müssen immer wieder Zusammenhänge erklären, zuhören und Lösungswege aufzeigen. An der Kompetenz, Probleme lösen zu können und Versprechen einzuhalten, hängt unsere Glaubwürdigkeit. Politiker und Verantwortungsträger, die öffentlich nur rumjammern, braucht keiner.

Sprechen wir über den Kreishaushalt. Der Landrat hat im Dezember gesagt, dass er den Haushalt für 2017 schon kennt und dass die finanzielle Situation des Kreises nicht deutlich besser wird. Die sächsische Landesdirektion hat den Kreis stark kritisiert und nun verpflichtet, ein Haushaltsstrukturkonzept aufzustellen. Was sagen Sie dazu?

Die CDU, die FDP und die Freien Wähler waren schon länger der Meinung, dass wir so ein Konzept brauchen, das externe Fachleute – also nicht das Landratsamt selbst – erarbeiten. Manchmal hilft der Blick von außen. Die CDU hat kein Problem mit den freiwilligen Aufgaben, die der Landkreis erfüllt. Diese umfassen nur rund drei Millionen Euro bei einem Gesamthaushalt von fast 300 Millionen Euro und betreffen etwa die Volkshochschulen und Musikschulen, den Kreissportbund und die Felsenbühne in Rathen. Wir haben aber ein Problem damit, wie bestimmte Pflichtaufgaben, etwa im Bereich der Jugend- und Sozialhilfe, angegangen werden. Da sind wir sachsenweit am teuersten. Die Frage ist: wieso?

Wieso?

Erst hieß es immer, das nahe Tschechien mache uns, etwa mit der synthetischen Droge Crystal Meth, das Leben schwer. Aber der Erzgebirgskreis liegt auch direkt an der Grenze. Wenn wir bei so einem großen Haushalt das Budget seit Jahren immer wieder überschreiten, ist es auch die Summe der Kleinigkeiten. Denn eigentlich reden wir nicht von großen Defiziten.

Das müssen Sie bitte erklären.

Wenn man sich die vorläufigen, nichtamtlichen Jahresabschlüsse der letzten vier Jahre anschaut, sehen wir, dass wir 2013 und 2014 sogar noch ein kleines Plus erwirtschaftet haben. Der Einbruch erfolgte erst in den letzten beiden Jahren – und das lag nicht an den Flüchtlingen. In der Summe kommen wir wieder auf null. Negativ werden die Ergebnisse erst, wenn man die doppische Haushaltsführung darüberlegt. Mittlerweile hat auch der Freistaat erkannt, dass die Doppik Mist ist. Das System wurde einst eingeführt, um Haushalte besser miteinander vergleichen zu können. In Wahrheit wird alles weniger transparent, weil sich nun jeder seinen Haushalt schön- oder schlechtrechnen kann. Um das zu reparieren, schiebt der Freistaat mittlerweile die x-te Änderung hinterher. Und selbst macht er bei der Doppik gar nicht mit.

Also ist alles gar nicht so schlimm?

Uns würde es in den Städten und Dörfern und im Kreis schon sehr helfen, wenn wir unsere Haushalte wieder – wie zuvor – mit der Kameralistik darstellen dürften. Das hat aus meiner Sicht mehr Hand und Fuß.

Dennoch spricht der Landrat stets von einem strukturellen finanziellen Defizit im Kreis. Die Ausgaben würden die Einnahmen ständig übersteigen.

Das Geld, das der Kreis von den Kommunen bekommt, erhöht sich von selbst um acht bis zehn Millionen Euro, weil die Kommunen mehr Steuern einnehmen. Laut Haushaltsentwurf soll die Kreisumlage, die die Kommunen dem Kreis für seine Arbeit überweisen, um 0,52 Punkte steigen. Damit kann ich gut leben. Man muss schauen, wie genau der Kreis seine Aufgaben erfüllt. Die Verwaltung muss die Probleme lösen. Andere Kreise schaffen das auch.

Da heißt es, die haben mehr Geld und weniger schwierige Jugendliche.

Mag sein, aber das lasse ich nicht gelten. Nochmal: Politik und Verwaltung haben die Lösungskompetenz. Das kann man alles schaffen. Leben heißt Probleme lösen.

Hat Sie der Jahresabschlussbericht 2015 der Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft überrascht, in dem ein Minus von 1,3 Millionen Euro ausgewiesen wurde und der Vorwurf im Kreistag stand, dass ein Händler von Modulhäusern mit dem Geld durchgebrannt ist?

Ich gehe davon aus, dass der Landrat den Kreisräten die Informationen gegeben hat, die ihm selbst vorlagen. Dem anhängigen Gerichtsverfahren will ich nicht vorgreifen. Das Urteil muss man abwarten. Das Thema ist noch nicht ausgestanden. Es steht öffentlich Aussage gegen Aussage. Das wird sich klären. Davon gehe ich aus.

Was wird den Kreis und die CDU-Fraktion in diesem Jahr noch beschäftigen?

Mir ist wichtig, dass wir bei allen Problemen die vielen Chancen nicht aus dem Blick verlieren. Die Lage zwischen Dresden und Tschechien ist super, wir liegen an zwei großen Autobahnen. Die Nähe zu den Dresdner Hochschulen ist gut, in Freital, Wilsdruff und Neustadt siedelt sich derzeit Gewerbe an, die Städte profitieren von den knappen Flächen in Dresden. Der Landkreis muss die Handelnden zusammenbringen und die Trends früh erkennen.

Das Landratsamt spricht nicht mehr nur von einem Fachkräfte-, sondern mittlerweile auch von einem Lehrlingsmangel. Wie kann man junge Leute in der Region halten?

Wir haben eine der höchsten Rückkehrerquoten der neuen Länder. Die Städte Sebnitz, Neustadt und Hohnstein haben ein gemeinsames Kümmererbüro für Rückkehrer eingerichtet. Das ist aber auch für die Menschen da, die noch bei uns wohnen. Man kann nicht nur in Nürnberg Fleischer lernen. Auch gut bezahlte Jobs bleiben in unserer Region teils unbesetzt. Sie hat leider immer noch den Ruf wie in den 1990er-Jahren, dass es hier keine Arbeit gibt. Dabei stimmt das schon längst nicht mehr. Wir müssen die Chancen aufzeigen.

Das Gespräch führte Franz Werfel.

zur Startseite