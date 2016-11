„Wir haben zwei Engpässe in Glaubitz“ Die geplanten Ortsumfahrungen an der B 98 seien überflüssig – diese These eines Grünen macht den Bürgermeister wütend.

zurück Bild 1 von 2 weiter Eine überflüssige Umfahrung? – Unter dieser Überschrift berichtete die SZ am 25. November über die These des Dresdner Bundestagsabgeordneten Stephan Kühn (Grüne). © Repro/SZ Eine überflüssige Umfahrung? – Unter dieser Überschrift berichtete die SZ am 25. November über die These des Dresdner Bundestagsabgeordneten Stephan Kühn (Grüne).

Lutz Thiemig (parteilos) ist seit 2008 ehrenamtlicher Bürgermeister von Glaubitz. Der Unternehmer wohnt auch im Ort.

Herr Thiemig, ein Bundestagsabgeordneter der Grünen hält die geplante Ortsumfahrung für Glaubitz aufgrund zu geringer Verkehrsbelastung für überflüssig. Können Sie das nachvollziehen?

Ich kann es nicht ausstehen, wenn Leute über Dinge reden, die sie nicht selbst gesehen und erlebt haben. So etwas sollte für einen Bundestagsabgeordneten tabu sein! Wer allein nach den Zahlen der Verkehrsbelastung geht, hat die Sache verfehlt.

Wie meinen Sie das?

Die Infrastruktur ist ein zentraler Faktor dafür, dass sich Unternehmen vor Ort ansiedeln und dort auch entwickeln können. Die Verkehrsanbindung ist dabei die Nummer 1 – noch vor der Kommunikation und der Internetanbindung und der Frage, ob Unternehmen Gehör bei der Politik finden. Solche Äußerungen – nur vom Schreibtisch aus – sind der Grund dafür, dass so vieles in Deutschland nicht voran geht.

Warum ist denn die Umfahrung für die B 98 nun so wichtig?

Die B 98 und in Verlängerung die B 169 sind für viele Firmen die Verbindung zwischen der A 13 und der A 14. Nicht umsonst reden wir bei unserer Region vom Industriebogen. Da hängen viele Unternehmen und Arbeitsplätze dran. Diesen Aspekt vermisse ich bei den Äußerungen von Herrn Kühn. Dabei ist der Ausbau von Hauptachsen doch ein zentraler Punkt beim Bundesverkehrswegeplan

.Die Unternehmen sind das eine. Wie steht es um die Anwohner an der B 98?

Wir haben zwei Engpässe bei uns in Glaubitz: die Kurve am Dorfteich und die Kurve am Ortsausgang Richtung Zeithain. Dort werden die Bordsteine immer wieder kaputt gefahren, weil Lkw auf den Gehweg ausweichen müssen. Sonst gibt es an dieser Stelle sogenannte „Spiegelklatscher“. Deshalb müssen die Fußgänger an der Bundesstraße aufpassen, dass sie nicht von den Lkw mitgenommen werden.

Und was ist mit dem Ortsausgang Richtung Großenhain?

Dort ist noch eine Gefahrenstelle: weil dort wiederholt Autofahrer von der Straße abgekommen sind.

Das mag auch am Tempo liegen. Der Grünen-Abgeordnete fordert, den Verkehr etwa durch Tempolimits oder einfach umsetzbare Baumaßnahmen sicherer zu machen ...

Herr Kühn kann mir gern sagen, wo er sich in Glaubitz einen Aus- oder Umbau der Straße vorstellt! Auch der Vorwurf, es handle sich bei der Einstufung der Ortsumfahrungen an der B 98 um ein ‚Wahlkreisgeschenk‘ des CDU-Abgeordneten Thomas de Maizière, ist daneben. Hier geht es um die Bedürfnisse der Menschen. Ich bin froh, dass wir de Maizière haben, dass er uns zuhört – und sicher auch da und dort die Türen geöffnet hat. Ich kenne die Belastung und die Beschwerden der Leute hier. Und man darf nicht nur an die Bewohner denken, sondern muss auch die Belastung der Lkw-Fahrer durch die engen Kurven berücksichtigen: Wenn es erst einen Unfall gegeben hat, fragt man sich als Lokalpolitiker, ob man genug getan hat.

Gespräch: Christoph Scharf

zur Startseite